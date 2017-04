„Trag deine Stadt in die Welt“

Verden - Nicht nur, dass es Verden noch ein zweites Mal, nämlich im US-Staat Oklahoma, gibt. Auch sonst ist Verden überall vertreten. Zumindest in Form des beliebten „Verden-T-Shirts“, das viele Allerstädter bereits mit in die Welt genommen haben, wie Katrin Döring vom Stadtmarketing berichtet.

Egal ob am Strand von Warnemünde, am Gyeongbokgung Palace in Süd Korea, am Genfer See oder im Kennedy Space Center in Florida: Das T-Shirt, mit dem markanten Aufdruck, bestehend aus dem Logo und den Geo-Koordinaten der Stadt, war überall dabei.

Wer sich mit dem Shirt präsentiert, erhält ein Dankeschön

Die Osterferien haben gerade begonnen, und alle Verdener und Verdenerinnen sind auch in diesem Jahr wieder aufgerufen zu zeigen, wohin sie das „Verden T-Shirt“ in ihrem Urlaub begleitet. „Egal ob beim Ausflug in einen Freizeitpark, beim Wandern im Harz oder beim Erkunden von exotischen Ländern, machen Sie ein Urlaubsfoto von sich mit dem T-Shirt und laden es dann auf der Homepage der Stadt Verden hoch“, fordert Katrin Döring auf. „Dort können Sie auch in der Bildergalerie stöbern und schauen, wohin es die Verdener bereits gezogen hat.“

Als kleines Dankeschön für die Teilnahme bekommen die Fotografierten einen Koffergurt mit dem Logo der Stadt geschenkt, den sie sich in der Tourist-Information abholen können.

Die hochwertigen T-Shirts gibt es in Dunkelblau für Herren und in Orange im leicht taillierten Damenschnitt. Erhältlich sind sie für 14,90 Euro in der Tourist-Information, Große Straße 40. Und auch die Koffergurte gibt es dort zu kaufen.