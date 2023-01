Verbindung von Tradition und Perspektive in Verden: GaW-Leiterin Petra Sehrt geht in den Ruhestand

Petra Sehrt bekommt von Dezernent Stefan Weinreich die Entlassungsurkunde. © Haubrock-Kriedel

Verden – Zwölf Jahre lang leitete Petra Sehrt das Gymnasium an Wall und prägte während dieser Zeit das Profil der Schule. Gestern wurde sie mit einem Festakt in der Aula in den Ruhestand verabschiedet. Die stellvertretende Schulleiterin Claudia Terstegen begrüßte unter den Gästen, neben dem Kollegium, Mitarbeitenden und Kooperationspartnern, auch viele Ehemalige.

Zwölf Jahre und einen Monat sei sie Schulleiterin, sagte Landrat Peter Bohlmann und dankte im Namen des Schulträgers für die gute Zusammenarbeit. Sehrt sei es immer wichtig gewesen, dass die Schüler mindestens die Auswahl zwischen zwei Gymnasien haben. Mit Blick auf die 150-jährige Geschichte des GaW sagte Bohlmann, Sehrt haben es immer verstanden, Tradition und Perspektive geschickt zu verbinden. „Ihr Wirken war immer von starker Empathie geprägt“, betonte Bohlmann.

Der Anfang am GaW sei nach 20 Monaten Vakanz zunächst nicht leicht für sie gewesen. In ihre Amtszeit fielen der Wechsel von G8 auf G9, was einen Neubau notwendig machte. Als einen weiteren Meilenstein nannte der Landrat den Neubau der Mensa, die als innovatives Modell geführt wird. Neue Herausforderungen seien die Corona-Pandemie und ihre Folgen sowie die Umsetzung der Digitalisierung gewesen.

„Guter Unterricht ist der Dreh- und Angelpunkt jeder Schule“, so der Landrat. Petra Sehrt habe aber immer auch Wert darauf gelegt, dass die Schülerinnen und Schüler selbstständig denken. Die Persönlichkeitsentwicklung muss im Vordergrund stehen, habe sie immer gesagt. „Es war in den zwölf Jahren auch ihr Verdienst, dass die Schülerinnen und Schüler die Schule mit einem guten Wertegerüst verlassen haben“, so Bohlmann.

Die stellvertretende Bürgermeisterin Anja König überbrachte die Grüße und den Dank von Rat, Verwaltung und Bürgermeister Lutz Brockmann. Sie erinnerte daran, dass das GaW von 1922 bis 1962 in städtischer Trägerschaft gewesen war. In ihrer Rede zur Verabschiedung der Abiturienten 2021 habe Sehrt von einem „Seiltanz ohne Netz“ gesprochen. In diesem Sinne wünschte sie der scheidenden Schulleiterin „Neues zu wagen und Verrücktes zu tun“.

Stefan Weinreich, schulfachlicher Dezernent aus Lüneburg verriet, dass Petra Sehrt eigentlich gar keine Abschiedsfeier haben wollte, sondern ihre Entlassungsurkunde im Büro entgegennehmen wollte. Er nannte diese Idee „schräg“ und sei froh, dass es nun doch eine Verabschiedung gebe, die dem Amt und der Lebensleistung Sehrts würdig sei.

Weinreich hatte in Sehrts Personalakte geblickt und gab einen Einblick in die Stationen ihres Lebens. So lebte Petra Sehrt die ersten fünf Jahre mit ihren Eltern in Südengland. Die Grundschule absolvierte sie in Baden-Württemberg und Hannover. 1978 bestand sie das Abitur mit den Leistungskursen Englisch und Mathematik. In Göttingen studierte sie Anglistik und Germanistik auf Lehramt. Ihr Referendariat beendete sie 1986 in Stade. Wegen der herrschenden Lehrerschwemme bekam Sehrt zunächst nur befristete Vertretungsstellen. Ihrem Antrag auf Übernahme in das Beamtenverhältnis wurde 1989 entsprochen. Bevor sie ans GaW kam, unterrichte sie im Ratsgymnasium in Rotenburg. Eine hohe fachliche Kompetenz und die Fähigkeit, leitende Aufgaben zu übernehmen, sei Petra Sehrt von ihren Vorgesetzten stets bescheinigt worden.

„Das GaW ist eine gut geplante Schule, die den Lehrern auch Freiräume für neue Ideen lässt“, lobte Weinreich. Transparenz innen und außen sei der Schulleiterin wichtig gewesen. Wenn sie auch nicht immer alle Fäden in der Hand hatte, so hatte sie diese doch stets im Blick.

Der Dezernent zeigte sich erleichtert, dass es gelungen sei, schnell einen Nachfolger für Petra Sehrt zu finden. Heiko Zill wird am 1. Februar als neuer Schulleiter eingeführt. „Ich wünsche ihm, dass er das Ruder behutsam weitersteuert“, so Weinreich.

Weitere Grußworte von Kollegen, Personalrat, Elternvertretern und Schülersprechern folgten. „Präsent, ansprechbar, pragmatisch, offen, unaufgeregt, unkompliziert, spontan, unkonventionell“, waren einige Adjektive, mit denen Petra Sehrt von Kollegen und Kolleginnen charakterisiert wurde.

„Sie hat uns kritisch beäugt, stand aber immer hinter uns“, sagten Lena Rappenhöner und Mitja Ebeling als Schülervertreter.

Gerührt dankte Petra Sehrt für die vielen netten Worte und Geschenke. Sie habe sich vom ersten Tag an am GaW willkommen gefühlt und sei stets unterstützt worden. Das GaW stehe für guten Unterricht und gute Lehrkräfte, das mache sie stolz. ahk

Lena Rappenhöner und Mitja Ebeling verabschieden sich stellvertretend für die Schülerschaft. © Haubrock-Kriedel

Viel Applaus gab es für die scheidende Schulleiterin. © Haubrock-Kriedel