Auf Tour mit Scharnhorster Alpakas

Verden-Scharnhorst - Von Katrin Preuss. Scharnhorst, grüne Wiesen, große Höfe, grasende Alpakas. Ja, richtig gelesen. In der idyllisch gelegenen Verdener Ortschaft leben fünf dieser südamerikanischen Tiere. „Fünfeinhalb“, korrigiert Frauke Baden lachend. Denn eine der Stuten, Mara, ist trächtig. Ende Mai, Anfang Juni soll sie, nach einem knappen Jahr Tragezeit, ein gesundes Fohlen zur Welt bringen. „Wir hoffen auf ein Mädchen“, verrät die Scharnhorsterin, „aber wir wissen’s nicht.“

Aufgeregt angesichts des vierbeinigen Nachwuchses ist Familie Baden so oder so. „Wir haben schon woanders gesehen, wie die Herde die Fohlen beschnuppert und begrüßt. Da freuen wir uns jetzt auch drauf“, sagt Werner Baden.

Er war’s, der als erster mit dem Gedanken gespielt hat, sich Alpakas zuzulegen. Nach einem Fernsehbericht über diese kleine Kamelart, die besonders wegen ihrer Wolle geschätzt wird, ließ ihn die Idee nicht mehr los. „Ich hatte diese Tiere noch nie gesehen und war sofort fasziniert“, sagt Werner Baden.

Ob das nicht auch eine schöne Beschäftigung wäre für die Zeit nach der Erwerbstätigkeit? Diese Frage kreiste fortan im Kopf des Bauleiters. Der Besuch eines Alpaka-Hofes in Misselwarden (Kreis Cuxhaven), ein schöner Bildband über die Tiere zu Weihnachten, vor allem aber die Zusage von Tochter Patricia, mitanzupacken, brachten dann die Entscheidung: „Wir machen das.“

Aber keine Alpaka-Haltung ohne vorherige Aneignung von Grundkenntnissen zu Zucht und Haltung. Anfang 2018 besuchten Frauke und Werner Baden das vorgeschriebene Seminar, lasen sich darüber hinaus vieles an. Sie zäunten eine große Fläche neben ihrem Wohnhaus ein. Sie bauten einen Unterstand und ließen ihn vom Veterinäramt prüfen. Und sie meldeten eine Alpaka-Zucht als Gewerbe an.

Im November 2018 schließlich zogen Cocoberry, Der kleine Lord und Gino ein. Das Trio stammt von einer Farm in der Nähe von Stuttgart und wurde von den Badens mit dem Transporter abgeholt. Zu den drei Hengsten – Gino ist der Chef – kamen dann ein gutes Jahr später die trächtige Stute Mara und ihre zweijährige Tochter Maruta.

Eines Tages möchten Werner und Frauke Baden Trekking-Touren mit den Tieren anbieten. Dahinter verbirgt sich der gemeinsame Spaziergang von Mensch und Alpaka. „Sie vergessen darüber die Zeit“, hat Frauke Baden bei Kindern und Jugendlichen mit dem kleinen Kamel an der Leine beobachtet. „Raus aus dem Alltag“, heiße es für Erwachsene, wenn so ein Alpaka langsam nebenher trottet.

„In diesem Jahr fangen wir so langsam an, die Tiere ins Trekkingprogramm hineinzuholen“, berichtet sie. Zuvor wollen die Badens schon mal die Wolle nutzen. Mitte Juni soll der professionelle Scherer kommen und die Vierbeiner von dem dicken Fellkleid befreien.

Alpaka sein ist nicht leicht im Sommer. „Zieh dir mal sieben Wintermäntel an und stell dich auf die Wiese“, zieht Frauke Baden einen Vergleich. Im vergangenen Sommer zückte sie daher den Gartenschlauch und kühlte den Tieren die Füße. „Da hatte ich ja was angefangen“, berichtet sie schmunzelnd. „Sie kamen dann täglich an und wollten ihre Brause.“ Das sei nach der Schur aber vorbei gewesen.

Das Fell, es wirkt so flauschig, man möchte sofort hineingreifen. Kuscheltiere sind Alpakas aber nicht, angefasst zu werden, vor allem am Kopf, das schätzen sie gar nicht und wissen dies auch auszudrücken. Insgesamt gelten die Kamele aber als sanftmütig und werden daher gerne zu therapeutischen Zwecken eingesetzt.

„Sie wollen schon Anschluss haben“, hat Frauke Baden bei der kleinen Herde festgestellt. Vom Küchenfenster aus haben sie und ihre Familie die Tiere gut im Blick, sowohl im Unterstand als auch auf der Weide. Und umgekehrt genauso. „Sie stalken uns aber mehr als wir sie“, sagt Frauke Baden und lacht.

„Sie sind äußerst neugierige Tiere“, ergänzt ihr Mann. „Und wenn sie bellen könnten, wären sie auch ausgezeichnete Wachhunde.“

Laute Schreie kommen Alpakas aber nur über die Lippen, wenn sie einander warnen wollen. Fühlen sie sich wohl, so ist dann und wann ein leises Summen zu vernehmen. Von den zweibeinigen Besitzern von Mara, Maruta, von Gino, dem Kleinen Lord und Cocoberry ist dann ein zufriedenes Seufzen zu hören.

Keine Frage, Tierhaltung macht Arbeit, da bilden die Alpakas keine Ausnahme. Trotzdem, fragt man Werner Baden, wie lange es noch dauert, ehe er in Rente gehen und sich in Vollzeit um das Quintett kümmern kann, gibt’s für ihn nur eine Antwort: „Zu lange.“