Totschlag oder Mord? 35-Jähriger vor dem Landgericht Verden

Von: Wiebke Bruns

Vor dem Landgericht haben Unbekannte rote Rosen und Plakate hinterlassen. © Bruns

Eine Frau in Bad Fallingbostel wurde im August 2022 erstochen. Vor dem Landgericht Verden muss sich nun ein 35-Jähriger verantworten.

Bad Fallingbostel/Verden – Mehrfach soll der 35 Jahre alte Angeklagte die am 10. August 2022 in Bad Fallingbostel verübte Tötung seiner Ex-Lebensgefährtin angekündigt haben. Die 55 Jahre alte Mutter des Opfers und Freunde des 35 Jahre alten Angeklagten berichteten am Dienstag im Prozess am Landgericht Verden von vorausgegangenen Drohungen und wiederholten Ankündigungen der Tat. „Ich werde die umbringen. Ich werde das Kind nehmen und abhauen“, zitierte ein Zeuge den 35-Jährigen.

„Wir hatten Polizisten gesagt, dass er das Mädchen umbringen möchte. Das war im Mai“, so der Zeuge. Dabei holte er sein Handy raus, zeigte der Dolmetscherin ein Foto. Es zeige Personen auf einer Straße, sagte die Dolmetscherin. Für die Aufnahme interessierte sich jedoch keiner der Verfahrensbeteiligten.

Eine Nachbarin des Opfers schilderte, wie sie zufällig aus dem Fenster schaute, als die 24-Jährige mittags mit ihrem zweijährigen Sohn auf dem Arm in das benachbarte Wohnhaus ging. „Ich habe kurz zu der Kaffeemaschine geschaut und in dem Moment Geschrei gehört.“ Als sie deshalb wieder hinausschaute, habe sie die Frau aus dem Haus kommen sehen und, „wie sie auf den Boden gefallen ist“. „Sekunden danach habe ich den Angeklagten gesehen. Er kam auch aus dem Eingang raus und ist weggelaufen.“

Von einem Schwitzkasten und weiterem Einstechen auf das Opfer draußen vor dem Haus, wie es die Anklage beschreibt, schildert die Frau nichts. Überraschend war für die Kammer offenbar, dass es nicht die Schreie des Opfers, sondern der Kinder waren. Für die 24-Jährige kam jede Hilfe zu spät.

Am Ende dieses zweiten Verhandlungstages signalisierte der Vorsitzende Richter Volker Stronczyk den Verfahrensbeteiligten, dass die Tat auch als Totschlag gewertet werden könne. Das Mordmerkmal Heimtücke „fußt im Wesentlichen auf der vielleicht vagen zeitlichen Einschätzung“ der Nachbarin, erklärte er.

Laut Anklage hatte sich der Beschuldigte heimlich Zutritt zu der leerstehenden Nachbarwohnung verschafft, von dort das Opfer beobachtet und am Mittag des 10. August 2022 überraschend angegriffen. Die Mutter der Getöteten will nicht gewusst haben, dass der Ex-Lebensgefährte ihrer Tochter heimlich nebenan wohnte. Einen neuen Freund, der in der Anklage Erwähnung findet, habe ihre Tochter nicht gehabt.

Nach diesem ersten Tag Beweisaufnahme zieht die Kammer als Motiv auch Eifersucht, Streitigkeiten oder eine geplante Entführung des gemeinsamen zweijährigen Sohnes in Betracht. „Dass ein unbekannter Dritter die Tat begangen hat, dafür haben wir keinen Anhaltspunkt“, sagte Stronczyk und erläuterte, wie ein „deutlich reduziertes Beweisprogramm“ aussehen könne. Vage wurde schon von Plädoyers am übernächsten Verhandlungstag gesprochen.

Nun, wo auch Totschlag statt Mord in Betracht kommt, will sich der Angeklagte plötzlich zu den Vorwürfen äußern. Nicht selbst, sondern in Form einer vorbereiteten Einlassung. Gerne würde er das Verfahren vor Anfang März beenden, signalisierte der Vorsitzende. Angesichts des rasanten Tempos, mit dem er den Prozess zu Ende bringen will, merkte er an: „Ich stehe gerne auf dem Gaspedal, aber ich fahre nicht gegen den Baum.“