Kurz vor Verden: Totalschaden durch Schlagloch

© dpa/jens Büttner Nur ein Symbolbild, das aber verdeutlicht, welchen Schaden ein Schlagloch vor allem bei hohem Tempo verursachen kann.

Sechs kaputte Wagen registrierte die Polizei am Nikolaustag auf der A 27. Sie alle waren kurz vor der Anschlussstelle Verden-Nord durch ein plötzlich entstandenes Schlagloch gerauscht.

Verden – Und plötzlich war da dieses Loch. 80 mal 40 Zentimeter im Umfang, zehn Zentimeter tief, so haben Beamte der Autobahnpolizei Langwedel die Größe in ihrem Bericht vermerkt. Offenbar hatte sich ein Stück der an dieser Stelle bereits geflickten Fahrbahndecke gelöst.

Marlon Cordes durchfuhr als Erster das Schlagloch auf der A 27, kurz vor der Anschlussstelle Verden-Nord, am frühen Morgen des Nikolaustages auf dem Weg zur Arbeit. Er habe mit etwa 140 Stundenkilometern ein Fahrzeug überholen wollen, als es plötzlich knallte, berichtet er.

Wagen kommt erst nach 500 Metern zum Stehen

Das Auto zog nach links. Die Leitplanke kam schon bedrohlich nahe, als der 23-Jährige den Wagen wieder einigermaßen unter Kontrolle kriegte. „Nach circa 500 Metern habe es dann irgendwie geschafft, ihn auf dem Standstreifen zum Stehen zu bringen“, berichtet Cordes.

Er klingt dabei recht gelassen. Das liege daran, dass er das Erlebnis mittlerweile schon einige Male erzählen musste, erwidert er. Direkt nach dem Unfall habe er aber einige Minuten gebraucht, um überhaupt aussteigen zu können, sagt der junge Mann weiter. Und „die ersten ein, zwei Tage habe ich nur gezittert“, beschreibt er seinen Zustand nach dem Ereignis.

Zum Glück gibt es keine Verletzten

In den Unfall war nicht nur der junge Oytener verwickelt. Nach ihm seien noch drei weitere Verkehrsteilnehmer mit ihren Autos durch das Schlagloch gefahren, so Marlon Cordes. Die Polizei registrierte sogar noch zwei weitere Geschädigte.

Auch sie kamen, wie Marlon Cordes, mit dem Schrecken davon. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand durch die Fahrt durchs Schlagloch.

Allerdings musste die Polizei die Autobahn zunächst einmal voll sperren: um Trümmer beseitigen zu können, den Unfall aufzunehmen und, damit Mitarbeiter der Autobahnmeisterei in Oyten das Loch wieder schließen konnten. So kamen an diesem Morgen zahlreiche Menschen erst mit einiger Verspätung an ihrem Ziel an. So wie Marlon Cordes und einiger seiner Kollegen.

Auto hat nur noch Schrottwert

Der 23-Jährige, von Beruf Kfz-Mechatroniker, pendelt täglich zwischen Oyten und Verden-Borstel Dabei ist er aufs Auto angewiesen. Jetzt fährt er mit einem Leihwagen. Sein eigener, ein Toyota Corolla Baujahr 2007, hat nur noch Schrottwert.

+ Der Reifen zerfetzt, die Felge zerrissen: Marlon Cordes kann froh sein, dass durch das Schlagloch nur sein Wagen zu Schaden kam. © Privat

„Wirtschaftlicher Totalschaden“, so nennt das wohl die Versicherung, die im Falle von Marlon Cordes übrigens nicht zahlt. Über die Teilkasko sind derlei Schäden nicht abgedeckt.

Vorder- und Hinterachse, Getriebe und Lenkgetriebe haben irreparablen Schaden genommen. Und angesichts der zerrissenen Felgen habe der Gutachter gesagt, so etwas habe er noch nie gesehen, berichtet der 23-Jährige.

Er will nun mit seiner Regressforderung an die Autobahn GmbH des Bundes herantreten. Sie ist unter anderem für die Instandhaltung der Bundesautobahnen zuständig. Bislang, so berichtet der Oytener, habe die Gesellschaft es abgelehnt, den Schaden zu regulieren.

Autobahn GmbH: Ein Schadensanspruch besteht nicht

„Es haben regelmäßig Kontrollfahrten stattgefunden. Ein Schadenersatzanspruch besteht nicht“, bestätigt denn auch GmbH-Sprecher Patrick Amrhein auf Nachfrage.

„In diesem Fall wurde der betroffene Bereich am 2.12.22 und 5.12.22 durch den verantwortlichen Streckenwart befahren und begutachtet. Es sind keinerlei Besonderheiten aufgefallen, sodass kein Anlass für eine Reaktion des Straßenbetriebsdienstes bestand“, so Amrhein in einer ersten Stellungnahme.

Der Teil der A 27, in dem sich das Schlagloch befand, sei 2011 „grundhaft erneuert“ worden und zeige „seither nur geringe Schäden auf“. Gleichwohl mussten in den vergangenen zehn Jahren einige wenige Stellen repariert werden. „Eine dieser Stellen hat sich in der Nacht vom 5.12.22 auf den 6.12.22 augenscheinlich gelöst.“

Schlaglöcher können binnen weniger Stunden entstehen

Reparierte Stellen seien weniger belastbar als eine flächig geschlossene Fahrbahn. Steigender Schwerverkehr sowie eine feuchte Witterung mit Temperaturen um den Gefrierpunkt seien für jede Schadstelle eine große Belastung. In diesem Fall würden Stücke, die sich gelockert haben, von schweren Lkw „herausgefahren“. Dies könne binnen weniger Stunden passieren, auch wenn es in jener Form äußerst selten auftrete.

Grundsätzlich befindet sich die A 27 in diesem Bereich aber in einem guten Zustand und es konnte nicht von einem solch abrupten Eintritt eines Schadens an dieser Stelle ausgegangen werden.

Gleichzeitig weist die Autobahn GmbH des Bundes jedoch die Nutzerinnen und Nutzer darauf hin, „gerade in Phasen mit pendelnden Temperaturen rund um den Gefrierpunkt besonders vorausschauend und aufmerksam zu fahren“.