Bei der „Disc Dog Challenge Germany“ in Hönisch fliegen die Scheiben

Verden - Auf der Anlage des SV Hönisch werden vorrangig Fußbälle geschossen, doch am Wochenende flogen dort die Scheiben. Zum zweiten Mal wurde auf dem Platz in Hutbergen ein Turnier der „Disc Dog Challenge Germany“ ausgetragen.

Es geht um den beliebten Hundesport Dog-Frisbee und die Vierbeiner sprinteten dermaßen den Scheiben hinterher, da würde so mancher Profikicker die Zunge hängen lassen.

Angereist waren die Teilnehmer aus verschiedenen Teilen Deutschlands sowie der Schweiz, Holland, Belgien, Polen und Tschechien, berichtete Dirk Nordhorn aus Thedinghausen. Gemeinsam mit Kristina Schumacher hatte er erneut die Organisation vor Ort übernommen. 56 zweibeinige Teilnehmer und noch einiges mehr an Vierbeinern füllten die Startlisten in den unterschiedlichen Wettbewerben. Insgesamt gibt es fünf Turniere an unterschiedlichen Orten, berichtete die Thedinghausenerin.

+ In Action: Johanna Müller und Tonic. © Bruns Während sie so erzählt von dem Spaß, den Dog-Frisbee für Hund und Halter bedeutet, und dass wie bei einem zweibeinigen Sportler gutes Aufwärmen ein Muss ist, wurde Johanna Müller angesagt. Die 33-Jährige aus Blender tritt im Wettbewerb „Freestyle“ an.

Jedes Mensch-Hund-Team zeigt dabei eine selbst ausgearbeitete und mit Musik untermalte Kür. Bewertet werden der Hund, der Spieler, das Team und die Fänge, erklärt Kristina Schumacher. Klar, nicht jede Scheibe wurde gefangen, aber das tut dem Genuss und Spaß beim Zusehen keinen Abbruch. Die Zuschauer wirken höchstbeeindruckt von den Darbietungen.

Mit Johanna Müller habe sie im vergangenen Jahr erstmalig Kontakt gehabt, weil diese bei der Firma Mars, einem der Sponsoren der Veranstaltung, arbeite. „Es ist ihr erstes Turnier“, verrät Schumacher. Kaum zu glauben, wenn man sieht, was die 33-Jährige aus Blender und ihre dreijährige Belgische Schäferhündin Tonic ablieferten.

„Es hat mich 30 Jahre nicht interessiert, etwas zu werfen“, verrät Johanna Müller später. Ballsport – null Interesse. Doch dann kam Tonic. Bei der Hundeschule von Sabine Wolff in Schwarme trainieren die Beiden und sind mit einer ganzen Mannschaft angereist. Den Entschluss, nicht nur als Zuschauerin dabei zu sein, habe sie erst vor drei bis vier Wochen gefasst, verrät Johanna Müller. Es gehe ihr persönlich auch gar nicht um den Erfolg. „Wir wollten uns hier alle zusammen einfach ein nettes Wochenende machen.“ Das dürfte geglückt sein.

Dog-Frisbee in Verden Verden war zum zweiten Mal Austragungsort eines Turniers der „Disc Dog Challange Germany“. © Bruns Verden war zum zweiten Mal Austragungsort eines Turniers der „Disc Dog Challange Germany“. © Bruns Verden war zum zweiten Mal Austragungsort eines Turniers der „Disc Dog Challange Germany“. © Bruns Verden war zum zweiten Mal Austragungsort eines Turniers der „Disc Dog Challange Germany“. © Bruns Verden war zum zweiten Mal Austragungsort eines Turniers der „Disc Dog Challange Germany“. © Bruns Verden war zum zweiten Mal Austragungsort eines Turniers der „Disc Dog Challange Germany“. © Bruns Verden war zum zweiten Mal Austragungsort eines Turniers der „Disc Dog Challange Germany“. © Bruns Verden war zum zweiten Mal Austragungsort eines Turniers der „Disc Dog Challange Germany“. © Bruns Verden war zum zweiten Mal Austragungsort eines Turniers der „Disc Dog Challange Germany“. © Bruns Verden war zum zweiten Mal Austragungsort eines Turniers der „Disc Dog Challange Germany“. © Bruns Verden war zum zweiten Mal Austragungsort eines Turniers der „Disc Dog Challange Germany“. © Bruns Verden war zum zweiten Mal Austragungsort eines Turniers der „Disc Dog Challange Germany“. © Bruns Verden war zum zweiten Mal Austragungsort eines Turniers der „Disc Dog Challange Germany“. © Bruns Verden war zum zweiten Mal Austragungsort eines Turniers der „Disc Dog Challange Germany“. © Bruns Verden war zum zweiten Mal Austragungsort eines Turniers der „Disc Dog Challange Germany“. © Bruns Verden war zum zweiten Mal Austragungsort eines Turniers der „Disc Dog Challange Germany“. © Bruns Verden war zum zweiten Mal Austragungsort eines Turniers der „Disc Dog Challange Germany“. © Bruns Verden war zum zweiten Mal Austragungsort eines Turniers der „Disc Dog Challange Germany“. © Bruns Verden war zum zweiten Mal Austragungsort eines Turniers der „Disc Dog Challange Germany“. © Bruns Verden war zum zweiten Mal Austragungsort eines Turniers der „Disc Dog Challange Germany“. © Bruns Verden war zum zweiten Mal Austragungsort eines Turniers der „Disc Dog Challange Germany“. © Bruns Verden war zum zweiten Mal Austragungsort eines Turniers der „Disc Dog Challange Germany“. © Bruns Verden war zum zweiten Mal Austragungsort eines Turniers der „Disc Dog Challange Germany“. © Bruns Verden war zum zweiten Mal Austragungsort eines Turniers der „Disc Dog Challange Germany“. © Bruns

Um die ganze Veranstaltung zu einem Event für alle Hundefreunde zu machen, gab es 17 Stände von Ausstellern. Dort war alles zu sehen, was Frauchens Herz erfreut – schicke Schlafplätze, Leinen, Halsbänder und vieles mehr. Ganz nach dem Geschmack der Hunde dürften die Stände mit dem Futter und den Leckerlies gewesen sein, und natürlich gab es spezielle, bissfeste Hunde-Frisbeescheiben. Wenn die erstmal so richtig fliegen, ist für einen echten Frisbee-Junkie der Hundekeks kaum noch von Interesse.

wb