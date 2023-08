Ton-Objekte und andere Verschönerungen

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Teilen

Das Ausmalen der Schlange muss wegen des schlechten Wetters noch warten. V.l. Dörte Pertiet, Monika Bleckwehl und Christel Kijewski vom MGH, Dr. Beate Patolla (KSK Verden), Annika Busemann-Mysegades, Anne Richard und Silvia Beckmann. © Haubrock-Kriedel

Im Mehrgenerationenhaus am Hoppenkamp startet die dritte Auflage des Kunstlabors. Insgesamt nehmen in diesem Jahr zwölf Kitas, drei Grundschulen, der Schülertreff der Lebenshilfe, das Alte Schulhaus Dauelsen und das Mehrgenerationenhaus teil.

Verden – Eifrig gemalt wurde im Mehrgenerationenhaus am Hoppenkamp. Dort ging die dritte Auflage des Kunstlabors an den Start. Das Projekt ist ein Teil des Entwicklungskonzepts für kulturelle Bildung für den Zeitraum 2020 bis 2025, das die bisherige Kunstbörse abgelöst hat.

Das Kunstlabor findet im Wechsel mit dem Kunstpreis statt, der im nächsten Jahr wieder vergeben wird. „Das Kunstlabor erfreut sich wachsender Beliebtheit. Insgesamt nehmen in diesem Jahr zwölf Kitas, drei Grundschulen, der Schülertreff der Lebenshilfe, das Alte Schulhaus Dauelsen und das Mehrgenerationenhaus teil“, freut sich die Abteilungsleiterin Kulturförderung der Stadt Verden, Annika Busemann-Mysegades.

Nach den Sommerferien gehen bis Jahresende zwölf Verdener Künstlerinnen und Künstler für jeweils eine Woche in die Einrichtungen und verwirklichen mit den Kindern die verschiedensten Projekte. „In diesem Jahr stehen Arbeiten mit Ton im Vordergrund“, so Busemann-Mysegades. Dörte Pertiet gestaltet gemeinsam mit den Kindern der Kita Dauelsen und Carl-Hesse-Straße Objekte aus Ton. Nicole Dormagen bringt in der Kita Neißestraße und bei den „Grashüpfern“ den Kindern das Arbeiten mit Ton näher.

Oft geht es aber auch um die Verschönerung des Eingangsbereiches. Zum Beispiel in der Kita Borstel und der Kita Jahnstraße gemeinsam mit Belinda di Keck. Carsten Aschenbruck fertigt zusammen mit den Kindern ein Mosaik am Eingangstor der Kita Andreasschule. Die Kita Elisabeth Selbert bekommt unter der Anleitung von Oandris Tejeiro Nordet einen schöneren Zaun.

Die Grundschule am Lönsweg wird von innen bunter, Anne Richard malt mit den Kindern ein neues Wandbild. „Körperbilder“ heißt das Thema, das Silvia Beckmann mit den Schülern der Lebenshilfe im Landkreis Verden umsetzt.

Beim Projektstart am Mehrgenerationenhaus am Hoppenkamp geht es darum, den Platz am Schwarzen Berg aufzuwerten. Hier werden demnächst ein neues Spielgerät und Bänke aufgestellt.

Dörte Pertiet malt mit den Kindern verschiedene Bewegungsspiele auf das Pflaster. „Maler Bannasch unterstützt uns sehr mit seinem Wissen und hat auch die Farben zu einem günstigen Preis besorgt“, freut sich die Künstlerin.

Leider konnte das Ausmalen wegen des schlechten Wetters zunächst nicht in Angriff genommen werden, so wurde die Malaktion kurzer Hand nach drinnen verlegt. Hier malten die Kinder einen großen Schmetterling aus, der später ebenfalls als Bewegungsspiel dienen soll. Auch die Eltern waren eingeladen, sich an dem Projekt zu beteiligen.

„Wir werden alle Projekte mit Bildern dokumentieren. Im Dezember soll es dann eine Ausstellung im Rathaus geben“, verspricht Busemann-Mysegades.

Das Kunstlabor findet in Kooperation mit dem Verein Tintenklecks statt und wird von der Stiftung der Kreissparkasse Verden, dem Landschaftsverband Stade und der der Lokalen AG Verden gefördert. ahk