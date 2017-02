Die tollen Tage: Hochburg für Karnevalsmuffel

„Ich werde närrisch!“ Zugegeben, wenn wir niedersächsischen Hochsprachler eine Närrischwerdung ankündigen, dann kann das schon mal so bedrückend klingen, wie der Titel eines leer ausgegangenen Berlinale-Films. Deshalb ist hierzulande für die bevorstehenden „tollen Tage“ wohl kaum zu erwarten, dass uns der Überschwang durchspült. Zumal all die Geburtskölner, die aufgrund beruflicher Erfolge oder auch nur der Liebe wegen irgendwann mal in unsere Stadt getrieben wurden, spätestens ab morgen, dann ist nämlich Weiberfastnacht, auf dem Weg nach Kölle zu Kölsch, Höhner un lecker Mädche sind.

Dann sind wir endlich wieder unter uns in unserer jeckenfreien Zone. In unserer Karnevals-Diaspora sozusagen. Weit weg von rheinischer Zügellosigkeit, nah dran an norddeutscher Besonnenheit.

Aber vielleicht ist nah dran ja genau unsere Chance: Wir werden ganz einfach Karnevalsfluchtort! Wir werten unser Verden als eine von Karnevalsbräuchen und Humbta-Tätärä befreite Hochburg auf und bieten uns als Zufluchtsort für rheinische Karnevalsmuffel an. Na klar, gegen Geld. Und zwar gegen das Geld, das der Muffel bei Kostümen, Kamellen und Pappnasen ohnehin spart.

Per Busladung evakuieren wir von nun an alljährlich jene bemitleidenswerten Rheinländer, die nicht das Glück hatten, Karnevalsfreuden mit der Muttermilch aufgesogen zu haben. Denen versprechen wir ein Arrangement ohne fades Kölsch, ohne „Viva Colonia“-Gegröle und ohne stundenlang als Funkenmariechen auf feuchtkalten Straßen zu stehen. Stattdessen bieten wir schonungsvollen Umgang mit Nervenkostümen, meiden jene Kellergewölbe, in die wir runter zum Lachen gehen und offerieren, bei einer Tasse Hopfentee, Einblick in unsere kontrollierte Verdener Spaßkultur.

Spätestens danach fühlen sich Karnevalsmuffel bei uns derart gut umsorgt, dass wir ihnen sogar bedenkenlos die altkarnevalistische Weisheit vom „Heile, heile Gänsje“ als Antiallergikum vorsummen können. Unsere Gäste werden es uns danken, d‘r Dom en Verden losse und als narrenfrei gebliebene Rheinländer in ihre Heimat zurückkehren…

… am (Ascher-) Mittwoch!