Ministerin in Verden: „Toll, wie ihr Europa lebt“

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Bestens vorbereitet: Die Schülerinnen und Schüler der Nicolaischule kennen sich in Europa aus. © haubrock-kriedel

Auf ihrer Tour durch Niedersachsen besuchte die Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten, Wiebke Osigus, auch die Nicolaischule in Verden. Die ist eine Europaschule.

Verden – Über einen ganz besonderen Besuch konnten sich die Kinder der Nicolaischule gestern freuen. Wiebke Osigus, Niedersächsische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale Entwicklung besuchte auf ihrer Tour durch die Europaschulen Niedersachsens auch die Nicolaischule. Diese ist 2016 als „Europaschule in Niedersachsen“ zertifiziert. Das Thema Europa und die Teilnahme an europäischen Projekten ist für die Kinder ein wichtiger Teil des Schulalltags.

Kinder aus vielen verschiedenen Ländern innerhalb und außerhalb Europas besuchen die Nicolaischule. Einige von ihnen zeigten auf der Karte wo ihr Land liegt und stellten sich in der Sprache ihrer Familie vor. Die beiden Schulsprecher Oliver und Paulina erzählten, dass man sich an ihrer Schule jeden Monat in einer anderen Sprache begrüßt.

In der kürzlich zu Ende gegangenen Projektwoche „Europa“ haben die Schülerinnen und Schüler Volkstänze aus verschiedenen Ländern einstudiert. Die Tänze aus Finnland und Italien führten sie für die Ministerin auf. Um Toleranz und Verständnis füreinander ging es in dem Lied „Fremde? Freunde!“, das vom Chor der zweiten Klassen gesungen wurde. „Ich kenne deine Sprache nicht, kenne nicht dein Land, ich kenn’ dich nicht und dennoch reich’ ich dir die Hand“, heißt es in einer Textzeile.

Ministerin Osigus besuchte die Nicolaischule. © Haubrock-Kriedel, Antje

Wiebke Osigus war sichtlich beeindruckt von dem Auftritt der Kinder. Ihr Dank ging an die Nicolaischule. „Es ist schön zu sehen, wie hier Europa gelebt wird. Das ist keine Selbstverständlichkeit“, sagte sie. Zwar würde in Europa zur Zeit nicht alles rundlaufen, es sei jedoch wichtig, dass man bereits in frühen Jahren erkennt, dass man sich die Hand reichen und sich gegenseitig akzeptieren kann.

Auch Bürgermeister Lutz Brockmann gratulierte der Nicolaischule. Die Auszeichnung als Europaschule sei etwas ganz Besonderes. „Die Haltung, mit der ihr euch begegnet, prägt euch für das ganze Leben“, sagte er zu den Kindern. „Toll, wie ihr Europa lebt“, freute sich auch Schuldezernentin Nicola Feil.

Zum Abschluss der Programms sangen die Kinder zur Melodie der Europahymne: „Alle Kinder wollen glücklich sein. Für den Frieden, für die Liebe, Freiheit und Gerechtigkeit.“

Ministerin Osigus sprach anschließend mit Schulleiterin Carola Reinecke, geladenen Gästen und Vertretern der Schule über die bestehenden Herausforderungen in Europa, zum Beispiel Arbeitsmigration sowie Flucht aus Syrien und Afghanistan und aus der Ukraine.