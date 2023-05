„Togav! Togav!“ skandieren 350 Kehlen: Yared Dibaba und die Schlickrutscher in der Verdener Stadthalle

Von: Christel Niemann

Vollgas auf der Bühne der Stadthalle Verden: Yared Dibaba mit den Schlickrutschern. © niemann

Verden – Heiß, heißer, am heißesten: Plattdeutsch-Experte Yared Dibaba – in Verden auch als Moderator der Sportgala „Sport & Schau“ hinlänglich bekannt – seine Schlickrutscher und ihre musikalischen Gäste ließen es am Sonntagabend beim „Kuddelmuddel“ in der Allerstadt mächtig krachen. Die Erwartungen des Publikums waren hoch und wurden nicht enttäuscht. Das Publikum erlebte herzerfrischende sympathische Künstler, die allesamt ihr Handwerkszeug beherrschten.

Voll dabei: Generation Ü 60 versteht es zu feiern. © Niemann, Christel

„Togav! Togav!“ skandieren 350 Kehlen in der Verdener Stadthalle. Das war nicht etwa der Name der Band, deren Mitglieder bis über beide Ohren zufrieden strahlend auf der Bühne standen, sondern das plattdeutsche Wort für „Zugabe“. Zuvor hatten Yared Dibaba und seine Schlickrutscher mit „Knipp Gumbo“ dem perfekten musikalischen Opener in den teils schrägen Abend und die Überraschungsgäste Annie Heger und MC Cool das Publikum dreieinhalb Stunden zum Mitsingen und Schunkeln gebracht. „Heute darf ich endlich wieder zu euch kommen. Drei Jahre war ich nicht in Verden, wo ich hier doch auch zuhause bin“, sagte Yared Dibaba, dem nach seinem Werbeblock für die Sport & Schau 2024 die Herzen des Publikums nur so zuflogen.

Nicht weiter verwunderlich, denn mit seiner offensichtlichen Vorliebe für die plattdeutsche Sprache ist der charmante „Swatte“, wie er sich selbst immer wieder nannte – bei weitem nicht alleine. „Plattdeutsch braucht nicht viele Worte. Moin reicht doch fast schon“, fand er mit Blick auf die wenigen Besucher, die auf seine Frage, wer im Publikum kein Platt versteht, die Hand heben sollten. Auch „Jo“, so meinte er, könne man in vielen Situationen sagen und wer dann noch ein „Nützt ja nix“ nachschiebe, beherrsche Platt fast schon perfekt.

Die Stimmung war von Beginn an prächtig und „An de Eck steiht ‘n Jung mit’n Tüddelband“ der perfekte, heimatverbundene musikalische Gute-Laune-Einsteiger. Dibaba setzte sofort eng auf Tuchfühlung zu seinem Publikum und hieß auch etliche Gäste – darunter seine ehemalige Grundschullehrerin, eine 92-jährige Instagram-Freundin und die Hotelier- Familie Glander aus Verden – ebenso herzlich wie teils persönlich umarmend willkommen. „Singt doch mit“ , forderte er mehrmals bei Songs wie „Nütz jo nix“, „Lat man loopen“, „Klei mi an Moors“ oder „St. Pauli Lied“ auf.

Es wurde viel und laut gelacht, aber es gab auch besinnliche Momente. So als Dibaba seinen Kommentar zur allgemeinen gesellschaftlichen Lage gab, er für mehr Toleranz im Umgang mit Flüchtlingen plädierte. In intensiver Kommunikation mit dem Publikum machte Dibaba deutlich, dass die plattdeutsche Sprache nicht nur im norddeutschen Raum, sondern gewissermaßen auf der ganzen Welt zuhause ist. So habe die plattdeutsche Sprache nicht nur das Englische (immerhin eine Weltsprache) stark beeinflusst, es sei auch eine Sprache der Migration, wie Yared Dibaba betonte.

Als er das Publikum fragte, wer in Verden geboren sei, standen nur rund 20 Personen auf. Auf die Frage, wer die plattdeutsche Sprache mag, erhoben sich hingegen alle von den Plätzen. Yared Dibaba stellte daraufhin fest: „Wir haben vergessen, dass wir eine Familie sind. Wir sind alle Menschen“. In diesem Sinne verstehe er sich als „Entwicklungshelfer“ des Plattdeutschen, das mit seiner Leichtigkeit und seinem Witz verstehe, Menschen zusammenzuführen.

Musikalisch setzten Dibaba und seine Schlickrutscher auf einprägsame Refrains, die auch Fans, die des Plattdeutschen nicht mächtig waren, leicht erfassen und mitsingen konnten. Derart funktionierten selbst Wechselgesänge bestens, das Publikum antwortet brav gemäß den Vorgaben, die es von der Bühne erhielt und sang folgsam mit, was bis hin zur Sitztanz-Ekstase beim Publikum geriet. Die Szene im Saal war nämlich beherrscht von „Silberrücken“, pardon, von ehrwürdig ergrauten älteren Herren und Damen, die es teils bedauerten, dass sich wegen der Enge kaum Platz für flotte Bewegungen bot. Jüngere Fans waren zwar nur vereinzelt auszumachen, sie feierten aber mit Fraktion Ü 60 ebenso leidenschaftlich mit.

Insgesamt bot der Abend dreieinhalb Stunden ein kommodes Programm, bis sich Dibaba und seine Schlickrutscher mit maritimen Gassenhauern wie „An der Nordseeküste“, „Eine Seefahrt die ist lustig“, in „In Verden sagt man Tschüss“ und einem Schunkel-Marathon verabschiedeten. Danach konnten die Besucher mit Dibaba und Co im Foyer der Stadthalle plaudern und das Konzert Revue passieren lassen, an das sich sicherlich viele noch lange zurückerinnern werden. Nach dem Auftritt lässt sich jedenfalls getrost der Slogan von Dibaba anstimmen: „Kann, mutt, löppt – muss ja“.

Mittendrin: Yared ganz dicht bei seinen Fans. © Niemann, Christel