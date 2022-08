Goldene Zeiten winken jungen Tischlern aus dem Landkreis Verden

Von: Florian Adolph

Für ein Gruppenbild posieren die Tischlergesellen und -gesellinnen, sowie einige Ausbilder. Ganz rechts: Obermeister Fredy Böschen. © Florian Adolph

Die Gesellenstücke von elf frischgebackenen Tischlern können in der Kreissparkasse Verden bis zum 1. September begutachtet werden.

Verden – Barschränke, Flurmöbel, Sekretäre, Nachttische. Bei ihren Gesellenstücken haben die jungen Tischlerinnen und Tischler große Kreativität und handwerkliches Geschick bewiesen. Bis Donnerstag, 1. September, kann sich davon jeder Besucher der Kreissparkasse (KSK) Verden zu den normalen Öffnungszeiten überzeugen. Danach werden die Möbelstücke dann von Montag, 5., bis Freitag, 16. September, in der Volksbank Ottersberg ausgestellt.

„Die Gesellen waren hoch motiviert. Alle Möbel sind individuell designt, es gibt keine Gleichungen“, stellt der Obermeister der Tischlerinnung Verden, Fredy Böschen fest. Sichtlich zufrieden ist er, und das, obwohl er sich um den Nachwuchsmangel in seinem Handwerk Sorgen macht.

Normalerweise seien es 20 bis 25 Gesellen, die pro Lehrjahr eine Ausbildung im Lankreis Verden machen. Momentan seien es aber nur zwölf. „Alle wollen Abitur machen, Handwerk ist verpönt“, sagt Böschen, und das, obwohl man als Tischler, laut ihm, ein gutes Auskommen hat: „Für Handwerker im Allgemeinen sehe ich goldene Zeiten voraus.“ Da stellt sich doch die Frage, wie die elf Gesellen, neun Herren und zwei Damen, die ihre Stücke in der KSK Verden ausstellen, ihre Zukunft sehen und ob sie vorhaben, ihrem Handwerk treu zu bleiben.

120 Stunden hatten sie Zeit für ihr Möbelstück, das eine Ansichtsfläche von maximal 1,5 Quadratmetern haben durfte. Jedes von ihnen musste einen Schubkasten, eine Tür oder Klappe und ein Schloss haben. „Um die Vorgaben herum entsteht der Entwurf, dieser wird dann gebaut und anhand des Stücks nach praktischen und optischen Gesichtspunkten bewertet“, so Böschen.

Marie Sievers mit ihrem Sideboard in Nussbaum und Schichtstoff. © Florian Adolph

Die Inspiration nahmen sich die jungen Tischlergesellen dabei von den unterschiedlichsten Orten. Die Idee für sein Flurmöbelstück kam Ole Lübbers beispielsweise, als er mit seinen Kollegen die Küche des Chefs aufmöbelte. sie ist aus Nussbaum und weißem Mineralwerkstoff gefertigt. „Das hat mir so gut gefallen, das ich das auch machen wollte.“

Ein Flurmöbel wählte er, damit zu Hause mal die Mützen und Schals geordnet, statt auf der Heizung unterkommen. Ole Lübbers plant nun in seinem Ausbildungsbetrieb, bei Kurt Laugenschlager, zu bleiben.

Aus Nussbaum ist auch das Sideboard von Marie Sievers. Die Idee dafür kam ihr, weil sie im Betrieb ein Muster hatten, das ihr gefiel. Daraufhin begann sie zu überlegen, wie man es gestalten kann, damit es nicht zu langweilig ist. Die Lösung: Abgerundete Ecken.

Auf die Frage, ob sie ebenfalls in ihrem Betrieb bleibt antwortet Marie Sievers: „Jein. Ich bleibe in Teilzeit, studiere aber nebenbei ab Oktober noch Innenarchitektur.“

Der Bereich Architektur wäre auch für Henrike Habermann eine Alternative zum Tischlerberuf. Zunächst möchte sie aber erst eine Zeit „work und travel“, in Australien machen.

Mützen und Schals möchte Ole Lübbers in seinem Flurmöbel unterbringen. © Florian Adolph

Ihr Gesellenstück ist ein Barschrank, mit Lichtsensor und Halterungen für Weingläser, den sie im Retro-Vintagestil, aus 60 Jahre altem Holz baute, dass in ihrer Firma lagerte. Sie wählte dieses Möbelstück „weil meinen Eltern ein Barschrank fehlte.“

Für sein TV-Möbel, mit modernem, ein bisschen asymmetrischem Design ließ sich Daniel Schwarz von verschiedenen Einflüssen inspirieren, zum Beispiel von ähnlichen Möbeln im Internet und den Materialien, die er bei den Stücken von ehemaligen Gesellen gesehen hat. Er plant, in Zukunft in der Tischlerei seines Vaters zu arbeiten.

Valentin Ziegler wollte einen schöneren Schreibtisch, also hat er einen entworfen und gebaut, mit „modernen Linien und altmodischer Pragmatik“, ebenso wie mit einem magnetischen Aufsatz, der abnehmbar ist und schön hell, damit er „keinen Raum einnimmt.“

Ziegler hat indes hohe Ziele. Er will im Tischlerhandwerk bleiben, seinen Meister machen und eine eigene Firma gründen. Dass es mit seinem Gesellenstück so gut gelaufen ist, scheint ihn in seinem Wunsch nur noch bestätigt zu haben. „Es hat alles so funktioniert, wie ich es geplant habe. Das hat mir am meisten Freude bereitet“