Tintenklecks erfindet sich neu

36 Jahre nach seiner Gründung hat sich der Verein Tintenklecks neu aufgestellt: erweitertes Team, andere Räumlichkeiten, Logo, Flyer und Internetauftritt im modernen Look. „Wir haben Lust auf Neues“, so die Vorsitzende Margarete Meyer, die den Verein 1984 mitbegründete und lange als dessen Geschäftsführerin fungierte.

Verden – Gemeinsam mit Doris Gerken hatte Margerete Meyer eine „After-Work-Feier“ organisiert, um gemeinsam mit anderen regionalen Kulturschaffenden und Kooperationspartnern zur Musik vom Trio Loco mit Sekt und Selters auf den Neubeginn anzustoßen. Gleichzeitig stellten sie die neuen Räume vor und informierten über die Pläne des Vereins.

„Wir haben uns verändert und sind doch die gleichen geblieben“, sagte Meyer in ihren Grußworten. So habe der Verein zwar einen neuen Schwerpunkt gesetzt, knüpfe aber auch an Projekte aus der Vergangenheit an. Und nach wie vor gehe es dem Tintenklecks um Angebote und Begegnungen für alle Menschen. Meyer: „Das war schon immer unser Anspruch und daran halten wir fest. Wir bleiben uns treu und halten das aufrecht, wofür wir bekannt sind. Das war und ist uns ein ganz besonderes Anliegen. Wir möchten Teilhabe an kultureller Bildung in Verden fördern und damit Ausdrucks- und Kommunikationsformen für junge und junggebliebene Menschen schaffen.“ Dafür wolle der Verein vielfältige Anlässe schaffen, und zwar an ebenso vielfältigen Orten.

Für die Umsetzung dieser Ziele gab Meyer mehrere Lösungen vor. Beispielsweise biete sich Tintenklecks als Partner an, der offen sei für Ideen von Schulen, Einrichtungen, Gruppen oder Organisationen. „Wir möchten eine Vernetzung der lokalen Bildungsakteure fördern und fortsetzen, was wir bereits begonnen haben.“ Mit Tanz, Theater, Texten und Tönen solle Kultur erlebbar und zugänglich gemacht werden, auch durch Workshops und Fortbildungen. Darüber hinaus sei es vorgesehen, die schönen Räumlichkeiten auch anderen Nutzern für Seminare oder Gruppenarbeit zur Verfügung zu stellen.

Natürlich kam Meyer auch nicht umhin, auf den Einstieg des Tintenklecks' in die kulturelle Bildung im Jahr 2009 zu verweisen: der Auftakt von Tanz macht Schule. „Das Gemeinschaftsprojekt mit Tanzwerk Bremen hat seitdem weit über 1100 Schüler begeistert und wir werden es auf jeden Fall fortführen, solange die Begeisterung der Schulen und die Nachfrage nach dem Projekt anhält.“ Dieser Erfolg könnte auch neue Projekte und mehr Tanz für Verden nach sich ziehen.

So werde voraussichtlich im September in Kooperation mit Tanzwerk das Projekt „Tanz macht Werkstadt“ mit Beschäftigten der Aller-Wümme-Werkstatt der Lebenshilfe Rotenburg-Verden starten. Meyer: „Es sind aber andere Formate denkbar. Wenn Sie Ideen haben, dann sprechen Sie uns an!“

Doris Gerken gab einen umfassenden Einblick in das Programm 2020, das im Detail unter www.tintenklecks-verden.de nachzulesen ist. Ausweiten wolle der Verein den Bereich Kinderkultur. Gestartet werde damit am Sonntag, 15. März, um 15.30 Uhr, mit einem offenen Angebot. Im Alten Schulhaus in Dauelsen wird das Figurentheater Ekke Neckepen mit dem Stabpuppenspiel mit viel Musik „Der kleine Wal“ zu Gast sein.

Am Freitag, 20. März, werde es für Schüler und Kindergartenkinder in der Kita Andreasschule bereits das nächste kulturelle Angebot für kleine Leute mit „Rübezahns Puppenzirkus“ geben. Für die Zeit ab Oktober wären dann weitere Vorstellungen für Kinder mit dem Regenbogentheater oder dem Hermannshoftheater geplant und die Erwachsenen dürften sich bereits auf Tanztheater mit Lesung oder auf einen Kurt-Tucholsky-Abend freuen.

Fortgeführt werden das Projekt „VorOrtLesen“, bei dem sich im Sommer immer am letzten Sonnabend im Monat (außer Juli) um 11 Uhr Menschen an einem öffentlichen Ort zu einer spontanen Lesesession treffen, sowie das Projekt „Tanz macht Schule“, dann in seiner zwölften Auflage zum Thema „Der Nussknacker“. nie