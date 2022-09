„Time to sing“: Kammerchor des Verdener Domgymnasiums in Südafrika

Von: Katrin Preuß

Teilen

„Shosholaza“, das Lied, das einst im früheren Rhodesien von Minenarbeitern gesungen wurde, ist in Südafrika überaus populär. Der Kammerchor des Domgymnasiums wird es bei seinen Auftritten dort singen. © Preuß

Nachdem die USA-Reise des Kammerchores wegen Corona platzte, startet das Emsenble des Verdener Domgymnasiums nun in ein neues Abenteuer: Am 4. Oktober reist er für drei Wochen nach Südafrika.

Verden – „Shosholaza, shosholaza“, klingt es durch die Aula des Domgymnasiums. Der Kammerchor probt. Wie an jedem Mittwoch. Und doch ist dieser Abend ein besonderer, denn es ist das letzte Treffen, bevor sich der Chor, begleitet von Vanessa Galli und Michael Spöring, auf den Weg nach Südafrika macht. Als musikalischer Botschafter Verdens, Niedersachsens und auch Deutschlands.

Vorbereitungen laufen seit mehr als einem Jahr

Seit gut einem Jahr laufen die Vorbereitungen dafür. Es galt, Zuschüsse zu beantragen, Kontakte zu knüpfen, einen Reiseplan zu entwickeln, entsprechende Unterkünften zu buchen, eine Reiseleitung vor Ort zu finden. Klar war von Beginn an: Der Besuch der Bhekabantu Secondary School in Dundee ist ein Muss. Sie ist die südafrikanische Partnerschule des Domgymnasiums.

Für die Südafrika-Reise gibt’s ein extra Shirt. © Preuß, Katrin

Auch „die inoffizielle Niedersachsenhymne“ im Programm

Jetzt sitzt das Programm. Weltliche und geistliche Musik hat der Chor einstudiert, dazu traditionelle afrikanische Musik und auch „Dat du min leevsten büst“, laut Chorleiterin Galli „die inoffizielle Niedersachsenhymne“. Die Jugendlichen haben Kennlern-Spiele vorbereitet. Sie haben sich überlegt, wie sie als Deutsche in Südafrika wahrgenommen werden möchten. Die Oberstufen-Schüler haben einen Kanon komponiert, den auch die jungen Afrikaner für einen gemeinsamen Auftritt schnell erlernen können. Die Gastgeber in Wartburg hatten sich das gewünscht. Kommenden Sonntag tritt der Chor in Wittlohe noch zur Begrüßung des Superintendenten aus dem Partnerkirchenkreis Shiyane auf. Ihn werden die Verdener in Kwazulu-Natal wiedertreffen.

Dann heißt es Koffer packen. Und dann gilt endlich, was auch auf den Plakaten des Chores zu lesen ist: „Time to sing.“ Vom 4. bis 26. Oktober ist das Ensemble unterwegs, also bis in die Herbstferien hinein. Aber bei dem Ziel fällt es den 14- bis 22-Jährigen und ihren Lehrkräften leicht, auf einen Teil davon zu verzichten.

Chorleiterin Vanessa Galli studierte weltliche und geistliche Lieder ein. Dazu gehörte auch „Dat du min leevsten büst“. © Preuss

Nicht immer leichte Wege der Kommunikation

„Viele Orte, viele Beteiligte“, fasst Chorleiterin Vanessa Galli zusammen, was den Chor erwartet. Und was die Organisation mitunter schwierig gestaltete. Marres Voige und Clara Scheele aus dem sechsköpfigen Vorbereitungsteam wissen ein Lied zu singen von der Suche nach Ansprechpartnern und der zunächst komplizierten Kontaktaufnahme, wenn der Betreffende keine E-Mail-Adresse hat. Umso größer war dann beispielsweise die Überraschung bei Clara, mit ihrer Partnerin Elisabeth in Wartburg auf Deutsch kommunizieren zu können.

Acht öffentliche Konzerte stehen fest

Abgemacht sind – bisher – acht öffentliche Konzerte. Sie führen die Sängerinnen und Sänger über Kapstadt (Provinz Western Cape) nach East London (Eastern Cape) und schließlich in die Provinz Kwazulu-Natal, nach Wartburg und schließlich Hermannsburg. Ohne einen Inlandsflug ist das nicht zu schaffen. Schließlich möchten sie Zeit, Land und Leute kennenzulernen.

„Es ist als Kultur- und als Chorbegegnungsreise geplant“, erklärt Juliana Windhorst, eine der Sängerinnen. „Natürlich möchten wir dabei gerne die südafrikanische Chormusik kennenlernen“, ergänzt Vanessa Galli. Die sei, da sind sich die Lehrerin und ihr Kollege Michael Spöring einig, ein fester Bestandteil der Alltagskultur. Galli ist überzeugt, dass schon das für die Jugendlichen ein Erlebnis sein wird.

„Für mich ist die ganze Fahrt schon was Tolles“, sagt Juliana und strahlt voller Vorfreude. „Und es wird uns als Gruppe noch mehr zusammenschweißen.“