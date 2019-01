Tierwohl und Klimaschutz: Landwirte auf dem Weg nach Berlin

Treckerdemo macht in Verden Halt

+ © Wennhold Steffen Wagenfeld (l.) und Timo Hannen beim Zwischenstopp auf dem Verdener Rathausplatz. © Wennhold

Verden - Von Erika Wennhold. Aus Lore Meyer sprudelt es nur so heraus. Die Landwirtin mit einem Milchviehbetrieb in Thedinghausen hat erst vor Kurzem auf die Produktion von Biomilch umgestellt und eine Molkerei in Schleswig Holstein gefunden, die dafür bessere Preise bezahlt: „Aber von einer Vollkostenabdeckung kann immer noch keine Rede sein.“