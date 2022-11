„Töten mit kirchlichem Segen“: Tierschützer kritisieren Messe im Verdener Dom.

Von: Heinrich Kracke

Ruft Kritiker auf den Plan: Die Hubertusmesse, die kommenden Sonntag im Dom abgehalten wird. © Jägerschaft

Die Tierschutzorganisation Peta fährt schweres Geschütz gegen die Kirche und die Verdener Kreisjägerschaft auf.

Verden – Scharfe Kritik übt die Tierschutzorganisation Peta an der Hubertusmesse, die kommenden Sonntag im Verdener Dom abgehalten wird. Sie sei nicht mit der christlichen Ethik und der Achtung vor dem Leben vereinbar, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisation unter dem Titel „Töten mit kirchlichem Segen“. Superintendentur und Kreisjägerschaft verwahren sich gegen den Vorwurf.

„Verantwortungsbewussten Jägern geht es nicht um das Töten von Tieren, sondern um die Bewahrung der Schöpfung“, sagt Superintendent Fulko Steinhausen. „Die Hubertusmesse ist keine Schauveranstaltung. Im Gegenteil. Sie drückt aus, wie wir die Jagd heute in unserer Kulturlandschaft verstehen. Regulierung der Wildbestände in Ehrfurcht vor der Kreatur“, ergänzt Kreisjägerschafts-Vorsitzender Jürgen Luttmann (Verden). Die Jagd sei ein unverzichtbares Regulativ.

Die Tierschützer indes gehen nicht zimperlich mit der Messe um. „Einen Gottesdienst zu veranstalten, der Menschen symbolisch den Segen für das sinnlose Töten wehrloser Mitgeschöpfe gibt, sendet ein völlig falsches Signal“, kritisiert Peter Höffken, Fachreferent bei Peta (Stuttgart). „Kirchen müssen für die Bewahrung der Schöpfung eintreten, nicht für ihre Zerstörung. Die Hubertusmesse verkennt, dass der heilige Hubertus vom Jäger zum überzeugten Jagdgegner wurde. Wir appellieren an die Verantwortlichen der Kirchengemeinde, sich mit der Grausamkeit und der Sinnlosigkeit der Jagd auseinanderzusetzen.“ Zudem bildeten Hubertusmessen häufig den Auftakt zu den grausamen Drückjagden, bei denen „Hobbyjäger vor allem im Herbst und Winter durch die Wälder ziehen, um Tiere zu hetzen und zu töten.“ Die Tierrechtsorganisation appelliere nun an die Kirchenverantwortlichen, sich künftig von den gewaltverherrlichenden Messen zu distanzieren.

Die Kirchenverantwortlichen selbst kommen zu anderen anderen Schlüssen. „Die Natur als Schöpfung Gottes steht im Mittelpunkt, wenn Kirchengemeinden zusammen mit den örtlichen Hegeringen zu einer Hubertusmesse einladen“, sagt der Superintendent. Hubertus habe seinerzeit in besonders eindrücklicher Weise erlebt, dass man in der Natur Gott erfahren kann. „Die Erscheinung eines Hirschen mit Kreuz im Geweih erinnerte ihn an die Würde alles Lebens, weil es von Gott geschenkt ist. Hubertus hat diese Erkenntnis seinerzeit zutiefst erschrocken. Hatte er bisher um des Jagens willen gejagt, erkannte er nun, dass das falsch war. So erinnern heute die Hubertusmessen Jäger und Nicht-Jäger gleichermaßen daran, die Würde alles Lebens zu achten und jeder an seinem Platz den eigenen Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung zu leisten.“

Auch die Jägerschaft steht hinter der Messe. „Heute umschließt die Waidgerechtigkeit drei Aspekte: Der Tierschutzaspekt betrifft die Einstellung des Jägers, dem Tier vermeidbare Schmerzen zu ersparen. Der Umweltaspekt fordert vom Jäger die Einbeziehung der gesamten Umwelt in sein Denken und Handeln. Der mitmenschliche Aspekt betrifft das anständige Verhalten gegenüber anderen Jägern und der nichtjagenden Bevölkerung. Für die Jäger ist die Waidgerechtigkeit oberstes Gebot, das auch im Jagdgesetz seinen Niederschlag findet. Wer dagegen verstößt, hat den Sinn der Jagd nicht verstanden und muss mit strengen Strafen rechnen. Das kann bis zum Entzug des Jagdscheines führen“, heißt es in der Stellungnahme des Vorsitzenden Jürgen Luttmann.

Überhaupt gehe man zu Peta auf Distanz. „Deren Geschäftsmodell ist das Spendensammeln. Dabei ist die durch kein seriöses Spendensiegel autorisierte Organisation wenig zimperlich in der Wahl ihrer kommunikativen Mittel. Sachlichkeit und Wahrheit bleiben bei diesem Vorgehen als erste auf der Strecke“, heißt es weiter. Außerdem vermeide Peta eine klare und glaubhafte Distanzierung gegenüber Straftaten. Luttmann: „Mehr noch, mit Falschbehauptungen, wie sie auch in der vorliegenden Pressemeldung vorkommen, liefert Peta den geistigen Nährboden für ideologisierte Straftäter.“

Selbst zum Wirken des Heiligen Hubertus kommt es zu unterschiedlichen Einschätzungen. Peta schreibt: „Überlieferungen zufolge offenbarte sich Gott dem im Jahr 655 in Toulouse geborenen Hubertus während einer Jagd in der Gestalt eines Hirsches. Zutiefst von dieser Begegnung bewegt, entsagte Hubertus in diesem Zuge der Jagd. Er wurde in Rom zum Bischof geweiht und starb 727 als Heiliger Hubertus von Lüttich. Das Christentum ist eine Religion der Ethik, die für Barmherzigkeit, Achtung vor dem Leben und Nächstenliebe eintritt.“ Aus der Jägerschaft heißt es: „Der Heilige Hubertus ist Schutzpatron der Jäger. Die historische Person wurde um 655 als Sohn von Edelleuten geboren. Die Hubertus-Legende entstand wesentlich später, vermutlich im 14. Jahrhundert. Ihr zufolge sei Hubertus zunächst verheiratet gewesen. Seine Frau sei bei der Geburt eines Sohnes gestorben. In seiner Verzweiflung habe Hubertus Ablenkung bei der Jagd gesucht. Gottes Gebote missachtend habe er zügellos, ohne Maß und Mitte gejagt. Dabei sei ihm ein Hirsch mit strahlendem Kreuz im Geweih erschienen. Dieses Zeichen soll Hubertus zu einem maßvolleren Lebenswandel und dem Christentum bekehrt haben.“ Die Hubertus-Legende mahnt die Jäger, das ihnen anvertraute Wild als Teil der Schöpfung zu betrachten. Diese Grundhaltung sei eng verknüpft mit dem Begriff der Waidgerechtigkeit. kra