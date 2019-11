Wer tut Tieren das an?

+ © Preuss © Preuss

Die Mitarbeiter des Verdener Tierheims sind empört. Am Montag gab eine Frau drei Kaninchen in der Einrichtung ab, die sie im Verdener Stadtwald gefunden hatte. Die Tiere befanden sich in einem erbarmungswürdigen Zustand. Die Frage: Wer tut wehrlosen Kreaturen so etwas an?