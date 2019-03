THW-Ortsverband probt den Ernstfall

+ Das THW probte bei einer Übung den Ernstfall. Hier retteten die Kräfte Kinder aus einem brennenden Haus. Foto: thw

Verden – Auf dem Truppenübungsplatz Bergen in der Lüneburger Heide ging kürzlich eine Übung des THW-Regionalbereichs Verden über die Bühne, an der insgesamt zehn Ortsverbände teilgenommen haben. Geprobt wurde für den Ernstfall. Folgendes Szenario beschäftigte die Einsatzkräfte in der Übung: „Als Orkantief Cedrul über das kleine Dorf Schierenbleeken gezogen war, blieb eine Schneise der Verwüstung: zahlreiche eingestürzte Gebäude, ein Gebäudebrand sowie ein Fluss, der über die Ufer getreten war“, beschreibt der THW in einer Pressemitteilung. „Im Heidekreis wurde der Katastrophenfall ausgelöst. Alle Ortsverbände aus dem Regionalbereich rückten aus, um die Bewohner zu unterstützen, Verletzte zu versorgen, Häuser abzustützen oder einen Hochwassersteg zu bauen.“