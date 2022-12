Regelmäßig Schläge, mehrfach in der Woche

Von: Wiebke Bruns

Auf zwei Jahre und neun Monate Haft lautet das am Montag verkündete Urteil der 3. Großen Strafkammer des Landgerichts Verden für eine 36 Jahre alte Angeklagte aus Riede. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

36-Jährige wegen Kindesmisshandlung zwei Jahre und neun Monate in Haft

Verden/Thedinghausen – Erst wurden die Kinder zu Hause eingesperrt. Nun lässt das Landgericht Verden die Mutti wegsperren. Auf zwei Jahre und neun Monate Haft wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen lautet das am Montag verkündete Urteil der 3. Großen Strafkammer für eine 36 Jahre alte Angeklagte aus Riede. Ihr 47 Jahre alter Verlobter wurde wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe in Höhe von 1 350 Euro verurteilt. Von dem Tatvorwurf der Misshandlung wurde er freigesprochen.

Als die Angeklagten mit den Töchtern der Frau aus einer gescheiterten Ehe ab Sommer 2015 in Thedinghausen lebten, wurden die Mädchen, zur Überzeugung der Kammer, über einen Zeitraum von fast zwei Jahren immer wieder nachts in dem gemeinsamen Kinderzimmer eingeschlossen. „Es führte dazu, dass es keinen Toilettengang gab“, führte Richterin Anja Bederna als Vorsitzende aus. Es sei denn, das Klopfen wurde gehört.

Die Kinder hätte dann Windeln einer Puppe genutzt, einen Eimer oder in eines der Betten gemacht. „Dann haben sie in einem Bett geschlafen, damit keines der Mädchen in dem nassen Bett bleiben musste“, hieß es am Montag in der Urteilsbegründung.

Warmes Essen gab es in der Regel nur für die Erwachsenen. Für die Schule gab es keine Schulbrote und kein Geld für das Schulfrühstück. „Sie mussten zusehen, wie die Mutter Brötchen an andere Kinder verteilte.“

„Regelmäßig“ gab es Schläge mit der flachen Hand. „Mehrfach in der Woche. Davon sind wir überzeugt“, so die Vorsitzende. In der Wohnung waren die Bewegungsmöglichkeiten mehr oder weniger auf das Kinderzimmer beschränkt. „Wir gehen davon aus, dass es abends kein Licht gab. Außer Nachtbeleuchtung“, so die Überzeugung der Richter.

Die Kammer stützte sich auf die Aussagen von Familienhelferinnen, Lehrerinnen, den Großeltern, dem leiblichen Vater der Mädchen und den Schwestern, die mittlerweile bei dem Vater leben. Nur die Ältere hatte in dem Prozess gegen die Mutter ausgesagt. „Ein sehr zurückhaltendes Mädchen, dass auf die Frage, wie es beim Papa ist, mit leuchtenden Augen schwärmte“, merkte die Richterin an. Vom Essen dort und dass sie jeden zweiten Tag duschen darf.

Beim Vorwurf der Misshandlung müssen sich die Handlungen zu „einer als quälend zu bezeichnenden Gesamthandlung zusammenführen“ lassen, erklärte die Vorsitzende. Es waren „seelische Leiden“, die zur „Verängstigung und Demütigung der Kinder führten“. Mit Vorsatz, weil die Frau ihre Erziehungsmethoden für richtig hielt.

Bei dem Mann ließ sich dies nicht feststellen, bis auf einen Vorfall, bei dem er einem Mädchen, nachdem es in die Hose gemacht hatte, den Schlüpfer oder ein Handtuch durch das Gesicht gezogen habe. Deshalb der Teilfreispruch. Verurteilt wurde er für eine Tat, bei der er die Ältere als Siebenjährige am Knöchel aus ihrem Bett gezogen und gegen einen Kleiderschrank geschleudert hatte.

In dem Prozess haben beide Angeklagte alles geleugnet. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. wb