Interview: Verdener Lutz Hiller singt Sonntag bei „The Voice Senior“

Die erfolgreiche Casting-Musikshow „The Voice Senior" startet mit der zweiten Staffel. Der 62-jährige Verdener Lutz Hiller ist diesmal auch mit dabei.

Die Castingshow The Voice Senior für die Generation Ü60

Die zweite Staffel startet Sonntag auf Sat1

Kann Lutz Hiller aus Verden bei Blind Audition überzeugen?



Verden - Vorhang auf, Lichter an, Buzzer bereit: Am Sonntag, um 20.15 Uhr, startet die neue Staffel der Castingshow „The Voice Senior“ auf Sat1. Dann kämpfen die Coaches – Michael Patrick Kelly, Sasha, Yvonne Catterfeld und The BossHoss – wieder um die vielversprechendsten Talente auf ihrer Bühne.

The Voice Senior: Lutz Hiller aus Verden in Blind Audition

Doch da die Jury bei „The Voice Senior“ wortwörtlich mit dem Rücken zu den Teilnehmern sitzt, können sie lediglich die Stimmen der Sänger und Sängerinnen über 60 hören. Mit dabei ist dieses Mal der 62-jährige Lutz Hiller aus Verden. Im Interview berichtet er über die Blind Audition und wie es für ihn war, auf der ganz großen Bühne zu stehen.

Herr Hiller, wie kamen Sie zu dem Entschluss, an der Castingshow „The Voice Senior“ teilzunehmen?

Also, das war so: Ich hatte damals meine Band „Die Brut“, und wir haben oft zusammen so etwas wie Rock-Musik gemacht. Irgendwann ging aber jeder immer mehr seinen eigenen Weg, bis sich die Gruppe schließlich auflöste. Für die anderen stand die Musik halt eher hinten an. Ich wollte aber immer schon gerne Musik machen, weswegen mich das auch schwer getroffen hat. Wenn man eine Band so lange hat, ist das eben ein bisschen wie eine alte Liebe. Hauptsächlich habe ich es aber vermisst, auf der Bühne zu stehen. Darum habe ich mein Glück auf der Straße versucht und da meine Lieder gespielt. Aber irgendwie war das nicht das Wahre von der Resonanz her. Als mir dann noch eine Bekannte sagte, dass ihr meine Stimme nicht so gut gefällt, dachte ich: Hier läuft doch irgendwas falsch. Ich weiß, dass ich den Ton treff, begann aber an mir selbst zu zweifeln. Darum bin ich zu „The Voice“ gegangen. Ich wollte wissen, was die zu meiner Stimme sagen.

+ Seit seinem Auftritt hat Hiller begonnen, sich erneut eine Band aufzubauen. In seinem Proberaum im Keller proben sie aktuell zu dritt. © Lisa Hustedt

Sie sind also zum ersten Mal dabei?

Ja, ich nehme das erste Mal an „The Voice Senior“ teil. Soweit ich weiß, darf man auch nur einmal mitmachen.

Also haben Sie schon an anderer Stelle Bühnenerfahrung gesammelt?

Ja, auf jeden Fall. Mit dem Rest der Brut habe ich zum Beispiel ein paar Mal in der Markthalle gespielt und ein paar kleinere Gigs, in Kneipen oder Bars. Wir waren zwar nicht richtig bekannt, aber auf jeden Fall berüchtigt und hatten eine kleine Fangemeinde. Das ist jetzt so zehn Jahr her.

Mit welchem Gefühl blicken Sie der offiziellen Ausstrahlung ihres Auftritts am Sonntag entgegen?

Voll Bock drauf. Ich bin gespannt, was die von „The Voice“ aus meinem Auftritt und den Interviews gemacht haben, ich weiß das ja selber noch gar nicht.

+ Ab dem 24. November kämpfen die Coaches – Michael Patrick Kelly, Sasha, Yvonne Catterfeld und The BossHoss – wieder um die vielversprechendsten Talente auf ihrer Bühne. © Andre Kowalski / Sat1

Wie haben Sie sich auf den Auftritt vorbereitet?

Wenn ich im Auto zur Arbeit gefahren bin, dabei hab ich mich vorbereitet. Eben Lieder für mich gesungen, weil ich ja lange vorher generell eher wenig Musik gemacht habe. Ich habe auch einen Job als Betonmischer, der viel Zeit beansprucht. So unter zwölf Stunden läuft da nix. Arbeiten – Peng – Arbeiten – Peng. Aber auch auf der Baustelle, wenn ich an der Pumpe stand, da habe ich für mich gesungen, dass ich da mal ein bisschen Power und Volumen in meine Stimme reinkriege. Als ich dann wusste, dass ich dabei bin, habe ich wieder ernsthafter in meinem Proberaum im Keller geübt und deutsche Songs gesungen.

Hiller singt: „Auf St. Pauli brennt noch Licht“

Mit welchem Lied sind Sie bei der Blind Audition von „The Voice Senior“ aufgetreten und wie wurde das ausgesucht?

„Auf St. Pauli brennt noch Licht“ von Jan Delay, das habe ich bei der Blind Audition gesungen. Es war so: Als ich da in Hamburg war, da habe ich zuerst meine selbst gewählten Lieder vorgestellt. In der ersten Runde, habe ich ein englisches Lied gesungen. In der Zweiten hat mir aber der Gesangscoach, der ab dann dabei war, gesagt, dass ich lieber etwas Deutsches singen sollte, da sich mein Gesang ansonsten sehr deutsch-englisch anhört. Als wir in der nächsten Vorauswahlrunde waren, wo ihnen schon klar war, dass ich etwas Powermäßiges spielen soll, wollten sie, dass ich „Hurra, hurra, die Schule brennt“ von Extrabreit singe. Aber da hatte ich keine Lust zu. Dann fiel mir das Lied „Bonnie & Clyde“ von den Toten Hosen ein, was ich dann direkt eingesungen hab und Zack, in der vorletzten Runde auch vorgestellt. Und dann war es so, dass sie gesagt haben, dass wenn ich nix mehr von ihnen höre, sich das erledigt hat. Vier, Fünf Wochen später haben sie sich aber tatsächlich nochmal bei mir gemeldet. Dann sollte ich zehn Lieder aufschreiben, die ich so richtig draufhabe, wo dann eben auch „St. Pauli“ mit dabei war. Von denen habe ich drei in der finalen Auswahlrunde vorgetragen und dann haben sie gesagt: Du bist dabei. Damit hätte ich never gerechnet.

+ „Für mein Musikerleben – wenn man es denn so nennen will – ist das das absolute Highlight." - Lutz Hiller © Andre Kowalski / Sat1

Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie schließlich auf dieser riesigen Bühne standen, vor all diesen Leuten?

Ich habe da überhaupt kein Problem mit, ich bin da vielleicht sogar ein bisschen narzistisch angehaucht, vielleicht sogar eine richtige Rampensau. Auf der Bühne zu stehen, ist für mich wie eine Droge. Ganz egal, wie viele Leute zuschauen, es ist einfach toll. Aber als ich da in diesen Raum bei der Blind Audition reinkam, da hab ich nur gedacht: Boah. Der Tempel. Hier gehör ich hin.

„Ich habe mich sauwohl gefühlt."

Erzählen Sie mal, wie war das eigentlich Backstage beim Casting von „The Voice Senior“?

Ich war davon fasziniert. Viele glauben ja, das läuft wie im Haifischbecken. Aber als ich da war, da habe ich so viel Respekt erfahren. Wie man behandelt wird und alle miteinander umgehen, echt beeindruckend. Es war fantastisch, ich habe mich sauwohl gefühlt. Nach Jahrzehnten hatte ich das erste Mal wieder so etwas wie „Glücksschübe“, ich war so happy. Das war eine Bereicherung in meinem Leben.

Sind Sie einem Prominenten begegnet? Und wenn ja, wie war das?

Ich hab die ganze Jury gesehen und alle hatten mich im Arm... außer Patrick Kelly, der hat meine Hand genommen und mir so ganz tief in die Augen geguckt, als wolle er in meine Seele schauen. Die waren echt nett.

Das absolute Highlight

Was wird Ihnen von ihrem Auftritt auf jeden Fall in Erinnerung bleiben?

Alles. Für mein Musikerleben – wenn man es denn so nennen will – ist das das absolute Highlight. Ich wollte immer mal ins Fernsehen und auch meine Story loswerden.

Was würden sie denjenigen empfehlen, die sich unsicher sind, ob sie bei „The Voice Senior“ mitmachen sollen, um mit ihrem Talent an die Öffentlichkeit heranzutreten?

Einfach machen. Mehr als Nein kann keiner sagen.

Wer erfahren möchte, ob sich einer der Coaches bei Hiller umgedreht hat, wird das am Sonntag auf Sat1 sehen können.

Im der ersten Staffel der Castingshow "The Voice Senior" kürte ein Großteil der Fernsehzuschauer den 64-Jährigen Dan Lucas zum Gewinner.