Teure Tickets: Verdener Bahnhof-Service in der Kritik

Von: Heinrich Kracke

An Werktagen durchgängig geöffnet, außer manchmal: Das Kundencenter im Verdener Bahnhof steht in der Kritik. © Privat

Das Kundencenter im Verdener Bahnhof steht in der Kritik. Der Ticketkauf für eine Fahrt nach Tschien wird zur Odyssee. Die Nordwestbahn gelobt Besserung.

Verden – Eine Bahnfahrt, die birgt das Risiko bitterer Begebenheiten. Verspätungen, ausgefallene Züge. Seit vergangenem Wochenende steht fest, sogar wenn sie noch gar nicht begonnen hat, kann der Bahnfahrt schon eine Odyssee vorausgehen. Und dann fällt sie zumindest in einem Fall auch noch teurer aus als notwendig. Ursache ist das Kundencenter am Verdener Bahnhof, das seit dem Fahrplanwechsel im Dezember von der Bahn auf die Nordwestbahn übergegangen ist. Seither ruckelt es. „Ein Gruppenticket wollten wir erwerben. Erst nach einer Irrfahrt sind wir fündig geworden und dann fiel es auch noch um 30 Prozent teurer als notwendig aus“, berichtet etwa der Kirchlintelner Hermann Meyer. Bei einer korrekten Auskunft im Verdener Kundencenter hätte er satte 340 Euro sparen können. Die Nordwestbahn gelobt Besserung.

Seit Jahren ist er eine der treibenden Kräfte bei der Partnerschaft zwischen den Gemeinden Kirchlinteln und Letovice. Warum also die nächste Tour nach Tschechien nicht mal mit der Bahn bewältigen? Auf insgesamt 17 Personen war die Gruppe angewachsen, der auch 850 Kilometer nicht zu weit ist. „Schon Anfang Januar hatten wir uns um die Tickets bemüht. Wir sind eigens im Verdener Bahnhof vorstellig geworden“, berichtet Meyer. Als er dann endlich an der Reihe war, erlebte die Enttäuschung Nummer eins. „Nein, sorry, wurde uns mitgeteilt, aber die Buchung sei erst 90 Tage vor Fahrtantritt möglich.“

Er also vergangenes Wochenende zum zweiten Versuch in den Verdener Bahnhof. Die Ereignisse schildert er folgendermaßen: Eine längere Schlange baute sich auf, der Mitarbeiter im Kundencenter blieb trotzdem freundlich. Als wir Kirchlintelner an der Reihe waren, schlug er eine Verbindung über Prag vor. Uns stand mehr der Sinn nach einem Anschluss über Brünn, das erspart uns ein Umsteigen. Als der Mitarbeiter Brünn eingab, genaugenommen auch noch Brno, da brach die Software zusammen. „Wir wären ja auch noch mit Prag einverstanden gewesen, aber plötzlich ging gar nichts mehr“, sagt Meyer. Ihm wurde vorgeschlagen, zur Buchung zum Bremer Hauptbahnhof zu fahren.

Völlig fremd sind der Nordwestbahn diese Klippen nicht. „Grundsätzlich ist es möglich, auch Fahrkarten ins Ausland über das Kundencenter in Verden zu erwerben. Allerdings gibt es gerade Probleme mit der Reservierungssoftware, sodass einzelne Ziele nicht oder nur eingeschränkt buchbar sind“, sagt ein Pressesprecher des Osnabrücker Eisenbahnunternehmens. Dies gelte auch für Fahrkarten nach Tschechien. „Unser Dienstleister arbeitet bereits mit Hochdruck an einer Lösung des Problems. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und bitten um etwas Geduld.“

Vollständig harmonisch allerdings verlief die Beratung im Verdener Kundencenter nicht. „Der Mitarbeiter war freundlich, gewiss, aber er hatte immer ein Auge auf die Schlange, die natürlich während unseres Gesprächs nicht kürzer wurde“, sagt Meyer. Ein Auge, und einige Favoriten. „Er hat gefragt, ob noch jemand für Regio-Tickets warte. Der solle doch nach vorne kommen.“ Für den Kirchlinteler ein klares Indiz. „Die Nordwestbahn bevorzugt Ticket-Interessenten für den Betrieb ihrer Strecken. Und das ist nun mal der öffentliche Personennahverkehr auf der Schiene in und im näheren und weiteren Umkreis von Bremen.“

Die Nordwestbahn sieht die Angelegenheit differenzierter. „Wir sind vertraglich nicht verpflichtet, Tickets über die Bundesgrenze hinaus zu vertreiben. Die NordWestBahn möchte dieses Angebot aber trotzdem freiwillig anbieten, um den Fahrgästen den bestmöglichen Service zu bieten“, teilt der Sprecher mit. Im übrigen sei die Verkaufsstelle in Verden während der kommunizierten Öffnungszeiten mit mindestens einer Person besetzt. Damit könne der Kundenandrang bisher auch ganz gut bewältigt werden. „Sollte es in Nachfragespitzen zu längeren Wartezeiten kommen, werden die Geschäftsstellen punktuell verstärkt“, heißt es weiter.

Meyer jedenfalls tat wie ihm vorgeschlagen. Nach zwei Versuchen in Verden führte ihn die Odyssee zum Bremer Hauptbahnhof. Und dort rieb er sich verwundert die Augen. „Fünf Mitarbeiter standen im Bahn-Kundencenter bereit. Überhaupt kein Stress und keine lange Wartezeit.“ Und auch den Sonderwunsch mit der Anreise über Brünn – überhaupt kein Problem. Knapp 40 Euro sowohl für Hinreise als auch für die Rückkehr solle er auf den Tisch des Hauses Blättern. Pro Person. Ob es nicht auch noch günstiger gehe? Gehe es, sagte der Mitarbeiter im Bremer Kundencenter, sogar deutlich günstiger. Knapp 30 Euro wären möglich. „Diese Tickets sind allerdings vergriffen. Vor einigen Wochen wär’s noch möglich gewesen. So um den Jahreswechsel rum...“