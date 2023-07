Teure Leiharbeit in der Pflege belastet das Verdener Krankenhaus

Von: Ronald Klee

Mit dem neuen Bettenhaus soll vieles besser werden. Auch die Belastung für die Pflegekräfte sollen günstigere Planung und Strukturen abbauen. © Klee

Verden – Wenn Corona der Stress-Test für die Pflege war, wie so häufig gesagt wurde, muss man für das System in den Kliniken und Alten-Einrichtungen wohl Long Covid diagnostizieren. Die Pandemie ist abgeklungen und wirkt inzwischen nur noch nach: Aber Entlastung hat sich bei zunehmendem Fachkräftemangel nicht eingestellt. Unter dem Personaldruck greifen zunehmend Fehlentwicklungen um sich. Krankenhäusern wie der Aller-Weser-Klinik bleibt kaum eine Wahl, als fehlende Kräfte mit Hilfe von Leiharbeit auf die Stationen zu holen. Für die seit Jahren hochbelasteten festangestellten Kräfte ist das eine zweischneidige Lösung, für die Häuser ein zusätzliches Problem in einer ohnehin schwierigen Finanzierungssituation. Leiharbeit, so der Verdener Landrat Peter Bohlmann, verursache bis zu 25 Prozent der Verluste der Krankenhäuser.

Mit der Aussicht auf die Fertigstellung des Bettenhausneubaus in Verden sucht die Aller-Weser-Klinik bereits jetzt händeringend nach Pflegekräften. Es ist aber nicht nur die zusätzliche Zahl von Betten, die mit mehr Patienten auch für einen höheren Bedarf an Pflegekräften sorgt. „Auch haben wir Stellen nicht besetzt“, bestätigt Franziska Platta von der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses. Die neuen günstiger geplanten Strukturen, Prozesse und Verbindungen sollen gerade auch bei den Pflegekräften zu spürbaren Entlastungen im Vergleich zur augenblicklichen Lage in dem alten Haus und seiner über Jahrzehnte gewachsenen Struktur führen.

Der Bedarf an Kräften ist wie überall groß. „Leiharbeit in der Pflege ist aktuell eines der am heißesten diskutierten Themen der Pflege“, sagt der Prozessbeauftragte Pflegequalität der Aller-Weser-Klinik, Thomas Klapschus. Grundsätzlich spreche nichts gegen Leiharbeit, auch die AWK sei darauf angewiesen. Dennoch: „So sehr wir Leiharbeitskräfte brauchen, würden wir auch gerne auf Leiharbeit verzichten, da wir einerseits Pflegekräfte auf den Stationen haben, die die tägliche Arbeit in jeder Hinsicht korrekt durchführen, aber natürlich administrative Prozesse wie Bestellung und Stationsorganisation nicht leisten (können), da sie nicht fest in den Betrieb eingebunden sind“, sagt Klapschus. Kräfte von Leiharbeitsfirmen würden sich zudem nicht mit der Klinik identifizieren und seien mit den Prozessen und Leitgedanken des Hauses nicht vertraut.

Für die 380 festangestellten Pflegekräfte der Aller-Weser-Klinik sind die überlassenen Kollegen nur in Teilbereichen eine Entlastung. „Beschäftigte der Stammbelegschaft müssen regelmäßig kurzfristig einspringen, wenn bei einer viel zu dünnen Personaldecke auch noch Kollegen und Kolleginnen krank werden“, stellt die Verdi-Bundesverwaltung in Berlin fest. Pflegekräfte würden in die Leiharbeit wechseln, weil ihnen dort besser planbare Arbeitszeiten geboten würden und insbesondere in der Altenpflege auf den ersten Blick auch eine bessere Bezahlung als die Stammbelegschaft.

Die hohe Belastung in der Stammbelegschaft hat ihre Folgen, sei es mit unzufriedenen Mitarbeitern oder mit einem hohen Krankenstand. Genaue Zahlen hat Krankenhaussprecherin Franziska Platta nicht. Aber der Krankenstand im Hause sei höher als in anderen Berufen. „Dies spiegelt wider, wie sich die andauernde Belastung auswirkt. Bundesweit liegen wir da im Durchschnitt.“

Leiharbeitsfirmen würden mit weit übertariflichen Gehältern locken, weiß auch Thomas Klapschus. Diese Personalkosten würden an die Kliniken weitergegeben. Auch AWK-Geschäftsführerin Marianne Baehr hatte auf die absurde Situation hingewiesen, dass es so dazu kommen könne, dass abgeworbene Kräfte als Leiharbeiter zu erheblich höheren Kosten an ihre alten Arbeitsplätze zurückkehren. „Im Gegensatz zu den meisten Kliniken sind Personalüberlassungsfirmen nicht an den Tarif gebunden. Während also der Kliniksektor stark reglementiert ist und bei den Gehältern sich nur im Rahmen des Tarifs bewegen kann, agieren die Leiharbeitsfirmen am freien Markt“, erklärt Klapschus.

Für den Prozessbeauftragten der AWK schreit das nach einer Reglementierung der Leiharbeit. „Der Deutsche Pflege-Rat hat hierzu ein Positionspapier erstellt, in dem Politik, Kostenträger und Arbeitgeber der Pflege gleichermaßen dazu aufgefordert werden, die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern“, so Klapschus. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Kreistag, Wilhelm Hogrefe, stimmt in die Forderung ein: „In der Fleischindustrie wurde das Unwesen der Leiharbeit entschlossen angegangen. Wann folgen endlich Taten im Bereich der Krankenhausversorgung?“ Bis zu 80 Prozent mehr würden die Leiharbeitskräfte erhalten, während die nach Tarif bezahlten Arbeitnehmer dann vermehrt am Wochenende und nachts arbeiten müssten.

Bereits im vergangenen Jahr, so berichtet die Landtagsabgeordnete Dörte Liebetruth (SPD), habe sie diese Problematik im Gespräch mit dem Parteikollegen aus dem Heidekreis Lars Klingbeil angesprochen. „Er hatte sich daraufhin an das Bundesarbeitsministerium gewandt, das den Handlungsbedarf im ersten Anlauf leider noch nicht erkannt hat“, berichtet Liebetruth auf Nachfrage unserer Zeitung. Nach Rücksprache mit AWK-Geschäftsführerin Marianne Baehr habe sie erneut Klingbeil kontaktiert, der sich wieder an Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und auch an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gewandt habe. Auch an den niedersächsischen Landesminister für Arbeit und Gesundheit Andreas Philippi hat sich Liebetruth gerichtet.

Die Antworten stehen noch aus, aber Liebetruth weiß bereits, wo es hingehen muss: „Auch wenn das Problem schwierig zu regeln ist: Ziel muss es aus meiner Sicht sein, dass gleicher Lohn für gleiche Arbeit gezahlt werden muss. Das heißt, Leiharbeitnehmer sollen nicht besser und nicht schlechter bezahlt werden können, als die Stammbelegschaft eines Betriebs, in dem sie eingesetzt werden.“