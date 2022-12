Fischerhuder Doppelmord: Staatsanwältin fordert lebenslang

Von: Wiebke Bruns

Liegt fast ein Jahr zurück: Nach der Tat sichern Polizisten den Ort des Geschehens in Fischerhude ab. © Dpa

In ihrem Plädoyer forderte die Staatsanwältin im Fischerhuder Doppelmord-Prozess am Mittwoch eine lebenslange Freiheitsstrafe für den Täter - bei Feststellung der besonderen Schwere der Schuld.

Verden – „Innerhalb von 16 Minuten wurde das Glück mehrerer Familien zerstört“, stellte Dr. Annette Marquardt gestern zu Beginn ihres rund dreistündigen Plädoyers im Doppelmord-Prozess am Landgericht Verden fest. Am Ende beantragte sie, den 65 Jahre alten Angeklagten, der am 28. Dezember 2021 in Fischerhude „unvorstellbar kaltblütig“ zwei Menschen erschossen und eine Zeugin mit einem Kopfschuss schwer verletzt habe, wegen Mordes in zwei Fällen und eines versuchten Mordes zu verurteilen. Zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe bei Feststellung der besonderen Schwere der Schuld.

Ausführlich ging sie zunächst auf den Angeklagten, dessen Insolvenz und den Umzug auf das Gestüt eines neuen Freundes in Wehldorf (Kreis Rotenburg) ein. „Der kam ihm gerade recht. Er hatte Geld und war hilfsbereit“, so die Staatsanwältin.

Dessen Mutter, die später erschossene 73-Jährige, habe für den Angeklagten und dessen Familie ihre Wohnung auf dem Gestüt wieder geräumt, weil dem Paar und deren zwei Kindern nach der Pleite die Obdachlosigkeit drohte.

Der Freund, immer wieder nur „der Prinz“ genannt, angesichts seines nicht mit der Geburt, sondern später erlangten Adelstitels, habe den Angeklagten und dessen Familie mit immer mehr Geld unterstützt. Dem angeblich krebskranken 65-Jährigen einen Familienurlaub finanziert. Ein Haus gekauft, weil der Angeklagte die Wohnung der Mutter endlich räumen sollte. In die Renovierung habe der Prinz 40.000 Euro investiert.

Der ebenfalls erschossene Bruder des Gestützsbesitzers soll ihn vor dem Angeklagten gewarnt haben. Im Herbst 2021 habe der 56-Jährige gesagt: „Pass auf, der ist gefährlich. Das ist ein Narzisst. Der hat Waffen, der dreht irgendwann durch.“ Und die getötete 73-Jährige habe den Angeklagten als „Mörder“ und „Halsabschneider“ bezeichnet.

Die Freundschaft zerbrach zunehmend. „Kein Hauch von Dankbarkeit gegenüber dem Prinzen“, merkte Marquardt an. Mehr noch: „Er hat den Prinzen für seinen Niedergang verantwortlich gemacht“. Nach einem Diebstahl sei der Angeklagte am 4. Dezember aufgefordert worden, „das Gestüt sofort zu verlassen“. Hausverbot sei ihm erteilt worden. „Sodass der Angeklagte obdachlos war.“

„Alles war weg: die junge Frau, die Kinder, das Dach über dem Kopf. Das Geld, der Erfolg, die Chancen, wieder auf die Beine zu kommen. Alles war weg. Alles“, so die Staatsanwältin. Unter der Bedingung, dass er die gestohlenen Gerätschaften und Fahrzeuge zurückbringt, durfte der 65-Jährige auf dem Gestüt mit seiner Familie Weihnachten feiern.

„Spätestens an Heiligabend dürfte der teuflische Plan bestanden haben, die Familie des Prinzen auszulöschen“, sagte Marquardt. „Hass, Rache, Vergeltung“, aus solch niedrigen Beweggründen habe der Angeklagte vier Tage später gemordet. Die liebsten Angehörigen habe er dem Prinzen nehmen wollen. „Schlimmer, niedriger und verachtenswerter geht es nicht“, merkte Marquardt an. „Wohlüberlegt und besonders kaltblütig“ habe der 65-Jährige gehandelt.

Eine bei der Tat in dem Fischerhuder Fachwerkhaus anwesende Zeugin habe er versucht mit einem Kopfschuss zu töten. „Ein Wunder, dass sie überlebt hat.“ Später bei der Polizei habe der Angeklagte behauptet, dass der Prinz ihn zu den Taten angestiftet habe. Als „abartig, abstoßend, extrem niederträchtig“ bezeichnete Marquardt dieses „Nachtreten“.

„Insgesamt ist eine Gesamtfreiheitsstrafe zu verhängen, die lebenslang heißt.“ Zudem möge die Kammer die besondere Schwere der Schuld feststellen. „Es gilt zu verhindern, dass sich die Strafvollstreckungskammer nach 15 Jahren mit ihrer Entlassung befassen muss“, sagte Marquardt zum Angeklagten.

Die Anwältin der damals schwer verletzten Frau schloss sich an. Die Verteidiger argumentierten unter anderem mit der Hilf- und Hoffnungslosigkeit ihres Mandanten, „der sich den Entscheidungen des Prinzen ausgeliefert gesehen hat“. Kein Leugnen der Tat, aber der Versuch wenigstens auf eine verminderte Schuldfähigkeit und damit eine zeitliche begrenzte Strafe zu kommen.

Im letzten Wort entschuldigte sich der Angeklagte bei der anwesenden Bremerin und wünschte allen im Saal, darunter Angehörige der Getöteten und die Mutter seiner Kinder, schöne Weihnachten.

Am ersten Jahrestag der Tat um 13 Uhr soll das Urteil verkündet werden.