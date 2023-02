Eigenheime im Kreis Verden: Erste Tendenz zur Stadtflucht

Von: Heinrich Kracke

In den meisten Städten und Gemeinden nochmals gestiegen: Die Eigenheimpreise im Landkreis Verden. © Kreiszeitung

Unbedingt ein Eigenheim, egal wie teuer es ist? Diese Zeiten sind offenbar vorbei. Häuser bis zu einer Viertelmillion sind plötzlich gesucht. „Hauptsache gutes Internet“, heißt das Motto.

Verden/Achim – Plötzlich ist es da, das neue Phänomen auf dem Immobilienmarkt im Landkreis Verden. Am stärksten kristallisiert es sich in der Samtgemeinde Thedinghausen heraus. In jener Landschaft, in der bisher der fehlende Autobahnanschluss ein Ausschlusskriterium war und auch der täglich wachsende Stau auf der Landesstraße Richtung Bremen nicht gerade als Empfehlung galt.

„Nein“, sagt Gerd Ruzyzka-Schwob vom Gutachterausschuss des Katasteramtes, „die Preise zwischen Riede und Holtum-Marsch liegen noch relativ niedrig. Das ist zum wichtigen Kriterium beim Hauskauf geworden. Zusätzlich wird die Nachfrage in der Samtgemeinde vom neuen Trend zum Homeoffice beflügelt. Da spielt ein verkehrsgünstiger Anschluss nur noch eine Nebenrolle. Mindestens genauso wichtig ist inzwischen eine gute Internet-Verbindung.“ Thedinghausen jedenfalls erlebte vergangenes Jahr auf dem Immobilienmarkt des Landkreises Verden einen der stärksten Nachfrage-Schübe. Gleichzeitig beginnt sich das Preisniveau in der Samtgemeinde dem der übrigen Buten-Bremer-Gemeinden anzugleichen. Um zehn Prozent legten die Preise bei „gebrauchten“ Ein- und Zweifamilienhäusern zu. Stärker ist nur noch das Wachstum in Langwedel.

Generell indes ist der Immobilienmarkt des Landkreises Verden geprägt von einem Auf und Ab, wie Ruzyzka-Schwob auf der Jahrespressekonferenz erläuterte. Bis Mai vergangenen Jahres kannten die Preise nur eine Richtung, sie stiegen. Nochmals um satte 13 Prozent innerhalb von zwölf Monaten, was ein Plus beim Durchschnittshaus um bis zu 50 000 Euro bedeutete. Anschließend gingen sie wieder zurück. „Aktuell befinden wir uns fast wieder auf dem Niveau von Anfang 2022“, so der Vorsitzende des Gutachterausschusses. Ursachen seien die gestiegenen Hypothekenzinsen, die höheren Energiepreise und die Unsicherheit durch den Ukrainekrieg.

Das Interesse an eigenen vier Wänden mit eigenem Garten sei trotzdem ungebrochen. Darauf deuten die Zahlen aus dem vergangenen Jahr hin. Die Summe aller Kaufverträge ging um neun Prozent zurück, die Verträge für bebaute Grundstücke weisen aber lediglich ein Minus von rund fünf Prozent auf. Allerdings hat sich die Einstellung der Käufer gewandelt. Wurde vor einem Jahr noch genommen, was auf dem Markt war, egal zu welchem Preis, so halten angehende Hauseigentümer inzwischen die Moneten zusammen. „Preiswerte Immobilien sind aktuell sehr gefragt“, sagt Ruzyzka-Schwob. „Bis zu 250 000 Euro dürfen sie kosten, dann lösen sie Interesse aus.“ Und das gehe eben zunehmend nur noch auf den Dörfern. Und da sei es für viele kein Problem, sollte sich bei der Immobilie ein Sanierungsstau eingestellt haben. „Man versucht in Eigenleistung, das Haus aktuellen Maßstäben anzupassen.“

Und so erlebt der Landkreis Verden aktuell das, was über Jahre vergessen war. Plötzlich sind erste Tendenzen zur Stadtflucht erkennbar. Gewiss, niemand hätte etwas dagegen, sich im direkten Bremer Umland anzusiedeln, die Preise in Achim und Oyten sind sogar noch gestiegen, aber in Verden lässt sich dieser Trend inzwischen in Zahlen festmachen. Erstmals wieder ein Minus beim Durchschnittspreis. „Die Menschen können und wollen sich die Top-Wohngegenden nicht mehr leisten.“ Galt vor einem Jahr noch die Lage als wichtigstes Kriterium für den Kauf, ist es jetzt der Preis. Und erste Interessenten sind schon fündig geworden. Jeder achte Hauskauf lag vergangenes Jahr bereits im Segment bis 300 000 Euro.

Unklar allerdings, wie lange dieser Trend anhält. Einiges hänge von der internationalen Zinspolitik ab, sagt Ruzyzka-Schwob, einiges von der Bewältigung der Inflation. „Mit steigenden Gehältern steigt auch wieder die Bereitschaft, bei höheren Preisen einzusteigen.“

In den Genuss ganz günstiger Immobilienpreise kommen die Menschen im Landkreis Verden indes nicht mehr. Die Landschaft zwischen Ottersberg und Dörverden gilt landesweit als eine der teuersten Regionen. Mit einem Jahresplus von 13 Prozent und einem Durchschnitt von 330 000 Euro liegt der Landkreis Verden hinter den Großstädten und den Landkreisen Harburg und Vechta weit oben in Niedersachsen. Während es ein Minus bei der Zahl der Kaufverträge gab, verzeichnete der Geldumsatz ein Plus. 640 Millionen Euro wechselten den Besitzer. „Der höchste Stand aller Zeiten, der Umsatz des Vorjahres wird nochmals um 22 Prozent übertroffen“, so Ruzyzka-Schwob. Allein der Verkauf der bebauten Grundstücke hatte daran einen Anteil von fast einer halben Milliarde Euro.

Auch wenn inzwischen die günstigeren Bestands-Häuser mehr in den Fokus gerückt sind, geht Ruzyzka-Schwob nicht von flächendeckenden Preisrutschen aus. „Die Preisspitze des vergangenen Jahres wurde wieder abgetragen, aber inzwischen stabilisieren sich die Werte.“ Von einer geplatzten Blase könne jedenfalls keine Rede sein. Ruzyzka-Schwob: „Der Kreis Verden ist blasensicher.“

