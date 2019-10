Tempo-30-Zonen nehmen Fahrt auf

Gemeinderat Thedinghausen setzt sich für Geschwindigkeitsreduzierungen ein

+ Anwohner der Bürgerstraße machen sich vor und bei der Ratssitzung für Tempo 30 stark. Foto: Ute Wulf

Thedinghausen - Von Philipp Köster. Anwohner vor allem der Bürgerstraße haben am Dienstagabend in der Thedinghauser Gemeinderatssitzung im Gasthof Niedersachsen unter Vorsitz von Bürgermeister Thomas Metz ihrem Wunsch nach mehr Verkehrssicherheit Nachdruck verliehen. So wollen sie unter anderem eine Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 und ein Durchfahrtsverbot für Laster. Die Forderungen hatte die CDU aufgenommen und in einen Antrag gegossen, den sie um weitere Punkte für mehr Verkehrsicherheit und Verkehrsfluss an anderen Stellen im Ortskern erweitert hatte (wir berichteten).