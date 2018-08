Verden International: Showprogramm vor 3 .000 Zuschauern im Niedersachsenstadion

Verden - Von Jürgen Honebein. Spitzenqualität und eindrucksvolle Bilder bot der Schauabend im Verdener Stadion. Zwar musste das Feuerwerk aufgrund der Trockenheit und der damit verbundenen hohen Brandgefahr ausfallen. Dennoch kamen die rund 3.000 Zuschauer am Sonnabend bei herrlichem Sommerwetter zweieinhalb Stunden voll auf ihre Kosten, auch weil Moderator Hendrik Schulze Rückamp gekonnt und kurzweilig durch das Programm führte. Organisiert hatte den Abend erstmalig „Jungrentner“ Peter Kind.

Eröffnet wurde der Abend von der FMC Showband. Altbewährt gaben anschließend die beliebten Isländer von „Müllers Hoff“, die Niedersachsenmeute und die Bläsergruppe „Bien Aller“ ihr Können zum Besten.

Erster spektakulärer Höhepunkt war der Programmpunkt „Jump & Drive“. Zu einem Team gehörte jeweils eine Nachwuchsreiterin aus dem Kreis Verden, die zunächst mit ihrem Pferd fünf Sprünge absolvieren musste. Danach sprang die Amazone vom Pferd in das wartende Auto eines prominenten Reiters, wo sie als Beifahrerin dafür sorgte, dass der Kurs möglichst schnell und erfolgreich beendet wurde. Hier siegten am Ende Yasmin Dittrich (RV Graf von Schmettow) und Hilmar Meyer (Morsum) knapp vor Lea Wesemann (RV Alte Aller Langwedel-Daverden) und Toni Haßmann (Lienen). Dabei waren auch der bisher mit Abstand erfolgreichste Reiter des Turniers, Tobias Meyer (Falkenberg), die erfolgreiche Amazone Alexa Stais (Morsum) und der italienische Spitzenspringreiter Michael Cristofoletti.

+ Bestens in Form: Die Sieger des Schauabends der VER-Dinale, der RC Hagen-Grinden, mit dem Titel RC Monster.

Es folgte als nächster Programmpunkt eine Dressur auf spanischen Pferden, unter dem Titel Pas de Cinq „Anmut und Eleganz“, die für viel Beifall sorgte. Die Rettungshundestaffel des DRK Emtinghausen-Bahlum zeigte Ausschnitte aus ihrer täglichen Arbeit und machte dabei deutlich, dass Pferd und Hund gut zusammenarbeiten können. Der Sieger des Schauabends der VER-Dinale, der RC Hagen-Grinden, präsentierte dem Publikum noch einmal sein Schaubild unter dem Titel Monster RC. 16 Pferde und 40 Mitwirkende sorgten für ein farbenfrohes Bild, das so herrlich in den sommerlichen Abend passte.

Verden International – der Sport am Samstag Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Verden International 2018 Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Verden International 2018 Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter Der Samstag in Verden war geprägt von sportlichen Highlights am laufenden Band. Unter anderem standen die Finals in der Youngster Tour und Mittleren Tour an. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ingo Wächter

Eindrucksvolle und spektakuläre Auftritte boten „Wolffs Flying Dogs“ und dann die Brüsewitz-Brüder. In der Welt der Voltigierer sind sie hinreichend bekannt und auch in Verden hatten sie schon einige bemerkenswerte Auftritte. Viktor und Thomas Brüsewitz begeisterten das Publikum mit ihren spektakulären Stunts zu Pferde. Beide sind erfolgreiche Dauergäste auf Welt- und Europameisterschaften. Auch auf den Verdener Gala-Abenden sind die „Brüsewitz Brüder“ immer gern gesehene Gäste. Sie sorgten mit artistischen Einlagen dafür, dass die Zuschauer richtig mitgingen. Den Abschluss des kurzweiligen Abends war dem Meister der Freiheitsdressur, Vincent Liberator, vorbehalten. Mit seinen sieben wunderschönen Schimmeln war der Franzose schon auf zahlreichen Pferdeevents in Deutschland zu Gast. In Verden gab er jetzt sein Debüt. Ohne Sattel und Zaumzeug präsentiert er eindrucksvoll, dass man für die höchsten Dressurlektionen keinen Reiter auf dem Pferderücken benötigt. Sein wichtigstes Credo ist dabei: Spaß an der Arbeit für Mensch und Pferd zu haben.

Es war ein vollauf gelungener Abschluss eines Abends, der auch ohne Feuerwerk zu begeistern wusste. Auch wenn die Lichtershow doch ein wenig vermisst wurde. Also, auf ein Neues!