Telefon das wichtigste Instrument

Landkreis – Alles anders in der Krise. Das gilt auch für die Fachstelle Sucht des Kirchenkreises Verden. Etwa zwei Drittel der Klienten ist alkoholabhängig. Gut ein Fünftel hat mit illegalen Drogen zu tun. Doch egal, worin die Abhängigkeit besteht: Alle Selbsthilfe-, Therapie- und Motivationsgruppen können sich zurzeit nicht treffen. In einer Zeit, die von vielen Menschen – ob suchtkrank oder nicht – als extrem belastend empfunden wird, steht eine wichtige Unterstützung nicht zur Verfügung. Was das für die Menschen bedeuten kann, darüber sprach Redakteurin Katrin Preuß mit der Einrichtungsleiterin Heike Gronewold.

Können Sie ermessen, wie groß aktuell die Gefahr ist, rückfällig zu werden oder in eine Abhängigkeit zu geraten?

Heike Gronewold: Ich glaube, dass das sehr unterschiedlich erlebt wird. Sucht setzt sich aus mehreren Faktoren zusammen. Wenn jemand schon vorher auf Krisen mit dem Griff zu einem Suchtmittel reagiert, kann es sein, dass sich jetzt schneller eine Abhängigkeit entwickelt oder sie wiederbelebt wird. Zumal es ja im Moment durch die Beschränkungen geringere soziale Kontakte gibt. Unsere Gruppen finden nicht statt, es gibt keinen Austausch der Betroffenen untereinander, das fehlt den Menschen als vertrauter Gesprächskreis. Im Bereich Ambulant betreutes Wohnen kümmern wir uns um Menschen, die chronisch suchtkrank sind. Einige von ihnen haben sich mit viel Mühe aus der Isolation befreit. Und jetzt fallen die Kontakte weg. Das kann sehr verunsichern und begünstigt Rückfälle. Die Teilnehmer der Selbsthilfegruppen sind oft untereinander gut vernetzt. Ich kann mir gut vorstellen, dass durch Telefonlisten die Kontakte auch weiterhin bestehen. Das kann sehr hilfreich sein.

Finden im Moment stationäre Therapien statt?

Auch die Kliniken haben ihre Angebote zurückgefahren. Auf der Entgiftungsstation in Rotenburg werden die Patienten zurzeit nur in Einzelzimmern untergebracht. So steht nur die Hälfte der Plätze zur Verfügung. Um das etwas wieder aufzufangen, wird der Aufenthalt individuell verkürzt, damit die Warteliste nicht zu lang wird. Die Einrichtungen für die Therapie im Anschluss nehmen zum Teil nicht mehr auf oder entlassen ihre Patienten. Das führt bei denjenigen, die auf einen Platz warten, zu starken Verunsicherungen. Sie fragen sich: Wie lange halte ich das aus?

Wie fangen Sie Ihre Klienten auf? Wer geht auf wen zu?

Telefonisch ist die Fachstelle für alle Ratsuchenden nach wie vor sehr gut erreichbar. Wir beraten am Telefon und führen auch weiterhin die therapeutische Behandlung durch. Eine Therapievorbereitung ist ebenfalls möglich und wird auch von den Rentenversicherungen und Krankenkassen befürwortet.

Gibt es auch noch andere Form en der Kommunikation?

Über die Evangelische Landeskirche Hannover gibt es die Konferenz-e. Damit können wir in eine sichere Videokonferenz gehen. Die meisten unserer Klienten sind da eher zurückhaltend. Skype dürfen wir nicht benutzen, weil das nicht sicher ist. Das gilt auch für den E-Mail-Verkehr. Ganz neu, unabhängig von Corona, ist die Online-Beratung unter www.deinesuchtexperten.de. Das ist ein gutes zusätzliches Angebot. Mit wenigen persönlichen Angaben können Menschen ihr Anliegen schildern und werden an die Fachstelle Sucht weitergeleitet.

Inwieweit konnten Sie und Ihr Team sich auf diese aktuelle Herausforderung vorbereiten?

Wir versuchen, sehr kreativ auf das zu reagieren, was da kommt. Wir bieten an, was wir können und machen das auch wirklich gern. Wir sind ein gut aufeinander eingespieltes Team und machen uns gegenseitig keinen Druck. Jeden Morgen gibt es eine kleine „Corona-Sitzung“. Zum Glück haben wir große Sitzungsräume. Dann können wir in zwei Metern Abstand voneinander sitzen. Außerdem hat jeder ein eigenes Büro. Und ein Team arbeitet nur in Verden, das andere Team nur in Achim. Selbst wenn ein Team ausfällt, können wir weiter ein Angebot anbieten. Einige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind im Homeoffice.

Und wer fängt Sie auf? Corona ist ja kein Thema, das man auf der Arbeit lässt, es betrifft jeden auch in seinem privaten Umfeld.

Als Einrichtung des Kirchenkreises fühlen wir uns dort sehr gut aufgehoben. Superintendent Fulko Steinhausen hat in einer E-Mail geschrieben: „Bitte achtet auch auf euch selbst.“ Das beherzigen wir gerne. Wir haben schon den Blick darauf, dass wir nicht nur funktionieren müssen, und unterstützen uns untereinander.

Info

Die Fachstelle Sucht ist zurzeit nur telefonisch unter der Rufnummer 04202/ 8798 erreichbar. Diese Nummer gilt sowohl für Achim als auch für Verden. Wer möchte, kann auch per E-Mail an suchtberatung-achim-verden@evlka.de Kontakt mit der Einrichtung aufnehmen. Neues Angebot: Fragen rund um das Thema Sucht können zudem online unter www.deinesuchtexperten.de gestellt werden. Innerhalb von 48 Stunden antworten „Deine Suchtexperten“, natürlich anonym, unverbindlich, kostenfrei und in einem geschützten Bereich.