Anstieg von kinderpornografischen Taten: Verdener Ermittler berichten

Von: Katrin Preuß

Teilen

Kriminalhauptkommissarin Verena Cassens, hier mit Kriminaloberrat Andreas Lohmann, ist Mitglied der siebenköpfigen ständigen Ermittlungsgruppe Kinderpornografie. © Preuss

Die Zahl von Straftaten im Zusammenhang mit Kinder- und Jugendpornografie ist in Verden und Osterholz stark gestiegen. Zwei Ermittler berichten.

Landkreis – Kein anderes Diagramm der Kriminalstatistik für 2022 weist einen solchen Anstieg an Fällen auf wie das zur Kinder- und Jugendpornografie. Zählte die Polizeiinspektion Verden/Osterholz in den beiden Landkreisen für 2021 noch 84 Taten, die mit der Verbreitung, dem Erwerb, Besitz und der Herstellung entsprechender Schriften in Zusammenhang standen, so waren es im Jahr darauf schon 137. Und Andreas Lohmann, Leiter des Zentralen Kriminaldienstes, geht davon aus, dass die Zahl weiter steigen wird. Das Internet lässt grüßen.

Die Inspektion hat aus diesem Grund bereits vor drei Jahren eine ständige Ermittlungsgruppe gegründet. Unterstützt von zwei IT-Spezialisten, bilden aktuell sieben Frauen und Männer dieses besondere Team. Eine von ihnen ist Verena Cassens.

Alle Mitglieder haben sich freiwillig gemeldet

Die Kriminalhauptkommissarin ist seit 19 Jahren im 1. Fachkommissariat der Polizeiinspektion tätig. Wie ihre Kolleginnen und Kollegen hat sie sich freiwillig gemeldet für die Ermittlungsgruppe. Jemanden gegen dessen Willen dorthin zu versetzen, hatte man vor vorneherein ausgeschlossen. „Wir haben uns vorgenommen, das auf alle Schultern zu verteilen“, sagt Verena Cassens.

Auch zur Dauer gebe es keine Vorgabe, so Kriminaloberrat Lohmann. Es sei jedoch gut, wenn man länger dabei sei. Schulungen zum Umgang mit der Technik und zur rechtlichen Einordnung der Aufnahmen, die erhalten die Mitglieder zwar. Doch die ersetzen nicht die Erfahrung.

Arbeit ist umfangreich und belastend

„Meine persönliche Motivation ist es, dass die Täter damit aufhören und sich therapieren lassen“, sagt die Kommissarin mit großer Bestimmtheit. Der Antrieb in der Gruppe muss groß sein. Denn die Arbeit ist umfangreich. Und sie ist sehr belastend.

Schließlich werden die Ermittler täglich mit dem konfrontiert, was Erwachsene, oftmals Männer, Kindern und Jugendlichen antun. Vor der Kamera. Um damit das schnelle Geld zu machen, weil es für die Fotos und Videos einen Markt gibt. Um die eigenen – gestörten – sexuellen Vorlieben auszuleben.

Selbstschutz und Achtsamkeit den Kollegen gegenüber

„Wir sind ein gutes Team“, sagt Verena Cassens über die Ermittlungsgruppe, die sie auch koordiniert. Das erleichtere den Austausch untereinander. Und der ist immer wieder nötig, um das Gesehene zu verarbeiten. „Es ist wichtig, dass man im Team gegenseitig auf sich aufpasst“, ergänzt Andreas Lohmann.

In der übergeordneten Polizeidirektion in Oldenburg gibt es eine allgemeine Beratungsstelle. Sie bietet auch Supervisionen für die Ermittelnden an. Aber „für seinen Alltag muss man selber gucken, man muss sich seine Auszeiten nehmen“, weiß die erfahrene Polizistin um die große Bedeutung des Selbstschutzes. Denn sich einen Missbrauch ansehen zu müssen, „das ist teilweise schwer auszuhalten“.

Sie selbst stellt das Betrachten und Bewerten verdächtiger Aufnahmen – oft zwei bis drei Stunden – meist an den Beginn ihres Arbeitstages, um von dem Gesehenen so wenig wie möglich mit nach Hause zu nehmen. Verena Cassens ist selber Mutter. Sie weiß, dass man anders auf die Bilder guckt, wenn man Kinder hat.

Dass die Zahl der Straftaten steigt, ist eng mit dem Internet und seinen Möglichkeiten verknüpft. Es erleichtert Menschen mit pädophiler Neigung den Zugang und lässt Datenmengen in die Höhe schnellen.

Ermittler müssen Abertausende von Aufnahmen sichten

Wurden Bilder und Filme, die die sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen zeigen, einst auf Kassetten und CDs gespeichert und weitergegeben, haben Ermittlungsgruppen es heute schon mal mit Festplatten mit zehn Terabyte zu tun. Sie müssen Abertausende von Aufnahmen einzeln betrachten. Eine anstrengende, langwierige Suche nach den Tätern – und nach den Opfern.

Dabei, so betont Lohmann, seien die Verdächtigen nicht immer pädophil. Oft handele es sich um Sammler von pornografischem Material, unter dem dann eben auch strafbare Inhalte zu finden seien.

Unbedarftes Weiterleiten schützt nicht vor Strafe

Häufig seien diejenigen, die die Bilder oder Videos in Umlauf bringen, auch selber noch Kinder und Jugendliche. Das Handy stets im Anschlag, schicken sie über ihre Messenger-Dienste gedankenlos Inhalte weiter, ohne dass ihnen bewusst ist, dass sie damit eine Straftat begehen. Nach Einschätzung der beiden Kriminalisten machen sie etwa ein Drittel der Täter aus.

Neben den Ermittlungen spielt daher die Aufklärung eine große Rolle. Kein Schulbesuch der Präventionsbeamten mehr, ohne dass der richtige Umgang mit dem Handy thematisiert wird. Verbunden mit dem Hinweis, dass Unwissenheit nicht vor Strafe schützt.

Auch bei Minderjährigen kann die Tat zur Angelegenheit für die Staatsanwaltschaft werden. Und sie kann eine Ahndung nach sich ziehen. Das Einziehen des Handys oder dessen Zurücksetzen auf die Werkseinstellung zum Beispiel. Aus der Sicht eines Teenagers sind das Höchststrafen.

Die Zahl der Daten, die die Ermittler sichten müssen, steigt. Festplatten mit Abertausenden von Bildern sind längst keine Seltenheit mehr. Symbo © DPA/Arne Dedert

Über weitere Gründe für den Anstieg kann Kriminaloberrat Andreas Lohmann nur spekulieren. Er will nichts beschönigen, sagt aber: „Ich persönlich bin von der Aufhellung des Dunkelfeldes überzeugt.“ Soll heißen: Die Taten gab und gibt es, es kommen aber mittlerweile mehr von ihnen ans Licht.

Organisation NCMEC gibt verdächtiges Material an BKA weiter

Großen Anteil daran hat das National Center for Missing & Exploited Children, kurz NCMEC. Die gemeinnützige Organisation mit Sitz in den USA, das Nationale Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder, ist, anders, als der Name suggeriert, international tätig. Vereinfacht erklärt, melden Betreiber von Internet-Plattformen, Social-Media-Kanälen oder Cloud-Diensten dort verdächtige Bilder, Videos oder andere Inhalte. Die Daten danach zu durchforsten, dazu seien die Unternehmen verpflichtet, betont Andreas Lohmann. Das laufe meistens über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz.

Wer diese Daten versendet hat, lässt sich über die IP-Adresse lokalisieren Das ist eine Zahlenfolge, über dieman ein Gerät, ob nun Handy oder Computer, identifizieren kann. Ähnlich wie eine Postanschrift.

Oft ist der Durchsuchungsbeschluss schon mit dabei

Das NCMEC informiert das Bundeskriminalamt, das mit den ersten Ermittlungen beginnt und seine Ergebnisse, zum Beispiel zu den Verdächtigen, ans jeweilige Landeskriminalamt weitergibt. Über das LKA und die Staatsanwaltschaft wird dann die hiesige ständige Ermittlungsgruppe in Kenntnis gesetzt. „Die Staatsanwaltschaft in Hannover bewertet, ob hinreichende Verdachtsmomente vorliegen“, erklärt Andreas Lohmann. Ist das der Fall, liegt der Post aus der Landeshauptstadt in der Regel auch schon ein Durchsuchungsbeschluss bei. Dann stehen Mitglieder der ständigen Ermittlungsgruppe beim Verdächtigen vor der Tür und nehmen auch schon mal alles mit, was an internettauglichem Gerät und an Datenträgern vorhanden ist.

Die IT-Spezialisten der Polizei bereiten die Daten für die Ermittler auf. Dann beginnt sie, die Suche nach Hinweisen und Belegen, aus denen Berichte für die Staatsanwaltschaft entstehen. „Es muss alles nachvollziehbar sein“, betont Verena Cassens, wie wichtig das ist für eine erfolgreiche Anklage. Hinter jedem Bild kann ein Missbrauch stehen. Und der findet unter Umständen noch immer statt.