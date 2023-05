Blitzer im Kreis Verden immer besser: Starenkasten mit Laser

Von: Heinrich Kracke

Und schon ist es wieder passiert: Rund 9500 Temposünder wurden vergangenes Jahr im Landkreis Verden ertappt. © Imago

Wenn‘s blitzt, gibt‘s Geld....im Landkreis Verden nicht immer, aber immer öfter...demnächst auch in verkehrsberuhigten Zonen..

Verden/Achim – Der Landkreis Verden will sein ohnehin schon eng gestecktes System von Tempo-Messanlagen erweitern. Zusätzlich zu den zehn Blitzer-Standorten kreisweit und den beiden Radar-Fahrzeugen soll jetzt eine weitere Anlage zum Einsatz gelangen, die als ein Zwischending aus mobilen und stationären Geräten daherkommt. Gedacht ist sie vor allem zur Kontrolle in verkehrsberuhigten Zonen.

„Dort wird allzu oft zu schnell gefahren, und das oftmals im Umkreis von beispielsweise Kitas, Altenheimen oder Schulen“, begründet Jens Meier aus dem Kreishaus den Vorstoß. Die Politik will sich im Ausschuss für Brandschutz und Ordnungsangelegenheiten am Donnerstag erstmals dieses Themas widmen.

Gleichzeitig sollen die stationären Anlagen erneuert werden. Bisher waren fünf Kameras im Einsatz, die im Wechsel an den zehn Standorten Temposünder herausfilterten. Diese Geräte sind in die Jahre gekommen, sie können wegen Ablaufens der Eichfrist maximal noch bis Ende nächsten Jahres genutzt werden, sie werden ausgelöst über empfindliche Induktionsschleifen, die in die Fahrbahn eingelassen sind. Künftig soll die Induktion durch Lasertechnik ersetzt werden. Eine Umrüstung aller fünf Kameras kostet nach Verwaltungsangaben knapp eine Viertelmillion Euro.

Bußgelder im Landkreis Verden summieren sich auf 2,6 Millionen Euro

Damit wäre die Verkehrsüberwachung im Landkreis Verden um eine moderne Variante reicher. Ohnehin schon stößt sie in ökonomische Dimensionen vor. Zwar wird nicht mehr die Kamera auf der A1 bei Oyten betrieben, die früher allein eine Millioneneinnahme garantierte, aber auch die Standorte an den Landstraßen kommenden zusammen auf bemerkenswerte Erlöse. Im vergangenen Jahr summierten sich Buß- und Verwarngelder auf rund 2,6 Millionen Euro. Rund 9 .500 Temposünder wurden ertappt.

Und schon dürfte sie zurück sein, die ewige Diskussion. Die einen sprechen von Abzocke, die anderen von Sicherheitslücken, die zu schließen seien. Tatsächlich nimmt das Thema nicht angepasster Geschwindigkeit trotz aller Kontrollen bei den Unfallursachen immer noch eine gewichtige Rolle ein. Allein im vergangenen Jahr nahm die Polizei kreisweit rund 150 Kollisionen auf, bei denen zu hohes Tempo eine Rolle spielte. Und oftmals waren Personenschäden zu beklagen.

Unklar indes, ob es bei den aktuell zehn stationären Standorten bleibt. „Einige Abschnitte haben an Bedeutung verloren, andere Bereiche mit schwieriger werdenden Verhältnissen sind hinzugekommen“, sagt Meier. Einer dieser neuen Gefahrenherde steht bereits für kommenden Donnerstag auf der Tagesordnung. In Sachen Überwachung zulässiger Höchstgeschwindigkeit soll die Situation in Badenermoor näher beleuchtet werden.

Sie sieht aus wie ein kleiner Autoanhänger, sie steht in Parkbuchten, sie verrichtet mutterseelenallein ihren Dienst. Die halbstationäre Radaranlage, die bereits in umliegenden Landkreisen erfolgreich zum Einsatz kommt, sie soll nun auch zur Verkehrssicherheit im Raum zwischen Ottersberg und Dörverden beitragen. „Sie würde, so die Politik sich dafür ausspricht, die mobilen Messwagen ergänzen“, sagt Meier.

Landkreis Verden kauft neues Gerät für 300.000 Euro

Das Kalkül: Rund um die Einsatzorte an Schulen, an Senioreneinrichtungen, spreche sich schnell herum, es stehe dort ein Radarwagen. „Da wird relativ rasch die Höchstgeschwindigkeit eingehalten.“ Und das sogar einigermaßen dauerhaft. Die kleinen Autoanhänger residieren nicht nur für wenige Stunden an ein und derselben Stelle, ihr Einsatz über mehrere Tage ist möglich und bereits angedacht. Ganz billig ist das Gerät nicht. Knapp 300 .000 Euro dürfte es kosten. Allerdings gilt als wahrscheinlich, dass es demnächst tatsächlich an den Fahrbahnränder im Kreis Verden steht. Der Betrag ist bereits in den Kreishaushalt des laufenden Jahres aufgenommen.

Mobile Tempokontrolle im Landkreis Verden

Auch bei der mobilen Tempokontrolle hat sich kreisweit einiges getan. Zwei von drei Geräten, jene der Jenoptik, die auf den Namen Traffistar getauft sind, sie entwickelten sich alles andere denn zum Star der Verkehrsüberwachung. Nachdem vor zwei Jahren bekannt wurde, sie liefern in einigen wenigen Fällen falsche Messwerte, entschieden Gerichte immer häufiger zu Gunsten der betroffenen Temposünder. Der Hersteller gab daraufhin die Empfehlung heraus, die Messungen mit diesen Geräten sofort einzustellen. Auch der Landkreis Verden folgte diesem Vorschlag und half sich seither mit gemieteten oder von der Polizei ausgeliehenen Mess-Systemen über Wasser. Die Verträge laufen allerdings in diesem Jahr aus. Immerhin konnte zum Jahresbeginn ein erstes der ungenauen Geräte ersetzt werden.

