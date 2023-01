Verdens geheimnisvolle Orte: Tausendjähriger Bilderzauber in der Unterwelt

+ © Kracke Mit einer ganzen Reihe Geschichten aus der über tausendjährigen Geschichte der Stadt Verden sind die Deckengewölbe des Domkellers gestaltet. Michael Knezevic hat einiges an Besonderheiten aus der Historie des Refugiums zusammengetragen. © Kracke

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Heinrich Kracke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der Domkeller erzählt die Geschichte Verdens. Gleichzeitig hat das Haus über die Jahrhunderte mehrere Besonderheiten erlebt.

Verden – Wer in dieser Unterwelt angekommen ist, der beginnt plötzlich die Welt der Sprichworte zu schätzen. Ach, hätte er nur besser gelernt, ach, wüsste er sie anzuwenden. „Ein leichter Schlag auf den Hinterkopf erhöht das Denkvermögen.“ Hier gilt das, was viele kennen, womöglich sogar jeder, es gilt in etwas abgewandelter Form. Ein leichter Schlag auf die Stirn verbessert das Erinnerungsvermögen. Ein leichter Schlag, den viele schon abbekommen haben, viele jedenfalls mit norddeutschen Maßen, mit einer Größe, die einerseits die Sicht von oben erlaubt, andererseits aber eben nicht durch jede Öffnung passt. Zumal geschwungene Öffnungen, einem Bogen gleich, der über den Köpfen liegt und ihnen da, wo er endet, nahe zu kommen pflegt. Gewölbebögen zum Beispiel. „Viele sind schon dagegengestoßen. Aber sie lernen schnell“, sagt einer, der es wissen muss. Seit gut anderthalb Jahrzehnten hat er dieses Gewölbe unter seine Fittiche genommen und es gepflegt und erhalten. Sagt Michael Knezevic. „Wer einmal dagegengestoßen ist, dem passiert es kein zweites Mal. Beim nächsten Durchqueren zieht er den Kopf ein.“ Eine lehrreiche Kopfnuss.

Diese Verdener Gewölbe sind was für den Kopf

Und schon bestätigt sich einmal mehr: Diese Gewölbe sind etwas für den Kopf. Nicht des Bieres wegen, das hier zuweilen fließt, oder des Weines, das vielleicht auch, aber vor allem für das, was sich im Kopf befindet oder zumindest dort sein sollte, für den Geist. Die ganze Verdener Geschichte spielt sich hier ab. Jene aus der Zeit der Bischöfe, jene aus der Zeit vor 400 Jahren, jene aus der Zeit der Jahrhundertwende, jene vom Kriegsende, jene eines weithin bekannten Verdener Unternehmens, sogar jene noch aus aktueller Zeit. Es geht um den Domkeller an der Grünen Straße. Eine unscheinbare Tür in einem Hauseingang, ein paar Stufen nur hinab, und schon öffnet sich diese beinahe 1000-jährige Zauberwelt und bleibt in Erinnerung, und das, obwohl hier zwar alles betagt ist, aber noch nicht so betagt, dass es all diese Zeiten überdauert hätte. Wahrscheinlich jedenfalls. Erstmals urkundlich erwähnt wird dieses Haus auf halbem Weg zwischen Dom und Domgymnasium Anfang des 18. Jahrhundert.

Von Störtebeker bis zur Domweih

Der Domkeller also. Ein mächtiges Kreuzgewölbe überspannt den größten eigentlich mehrerer Räume, die jetzt zusammengelegt sind. Die steinernen Bögen hoch über den Köpfen verlaufen nicht wie eine Kappe von Wand zu Wand, sie laufen auf die Mitte des Raumes zu, von vier Seiten zu und auf die höchste Stelle und geben dem darüber liegen Stockwerk Halt. Das Besondere hier jedoch: Sie bilden nicht nur abenteuerliche Rundungen, sie sind auch noch geschichtsträchtig ausgestaltet. Die ganze Verdener Historie holen sie Kiel, zumindest die wichtigsten Stationen, und das in Wort und Bild und in einer solchen Fülle, dass ein einziger Besuch nicht reicht, alles wahrzunehmen. Der Streit um die Domweih ist dargestellt, die Störtebeker-Geschichte, das Zusammenspiel von Norder- und Süderstadt und vieles mehr.

Und also steht dort an der Decke im Bogen beispielsweise geschrieben: „Die Domweih geht, wenn auch nicht dem Namen nach, auf das Jahr CMLXXXV zurück (das Jahr 985 also), da wurde Bischof Erpo das Marktrecht verliehen. Dies geschah durch die Mutter des noch unmündigen Kaisers Otto III.“ Und gleich daneben Bilder von der Domweih mit Ständen und allerlei Schönem, wofür Menschen damals Pfennige auf den Tisch zu legen bereit waren, vom tönernen Krug bis zum Vogelkäfig.

Statt Schöpfungsdatum eine Telefonnummer

Bilder, wunderschön gestaltete Motive, die einen Streifzug durch die Verdener Geschichte erlauben, aber nicht im Laufe der Jahrhunderte entstanden sind. Eine kleinere Tafel an der Wand mit einem bemerkenswerten Fingerzeig. Dem Maler ist hier Platz eingeräumt, seinen Gedanken freien Lauf zu lassen. Und noch kleiner und ganz unten rechts nicht etwa ein Datum, es steht dort eine Telefonnumer, eine Stader Rufnummer. Es ist die Verbindung zu Wolfgang Schönfeld, der sonst eher mit Hamburger Motiven Blickfänge erschaffen hat. Mit der Köhlbrand-Brücke etwa, jenem metallenen Koloss, das er in ein kräftiges Farbenmeer tauchte.

Legendäre Partys, bierselige Stunden

Keller-Eigentümer Knezevic kennt vom Hörensagen die ganze Geschichte der Verdener Historienmotive im Deckengewölbe. „Ein Gerüst hatte der Maler aufgebaut und sich aufs oberste Brett gelegt und dann zu malen begonnen.“ Über mehrere Wochen soll allein diese Prozedur gedauert haben, zwei bis drei Monate, und allein war Schönfeld auch nicht. Er danke seiner treuen Gehilfin Sabine Meyer, die zwei Entwürfe beisteuerte, und Ria Heydemann, die ihm mit mancherlei wertvoller Hilfe zur Seite stand.

Und sogar handfeste Hinweise auf das Schöpfungsjahr dieser Malereien finden sich im unterirdischen Refugium. Ein unscheinbares Mauerwerk neben der Theke. Ausnahmsweise mal keine Schriftzüge, keine Zeichnungen. Ausnahmsweise mal ein reliefähnliches Bauteil, eine Zahl, geformt aus Ziegelsteinen. 1981 steht dort sozusagen geschrieben. Die Baufirma Rösch, so heißt es, soll den Keller um- und ausgebaut haben. Zu einer richtigen, einer urigen Gaststätte ausgebaut haben. Sogar die Schankerlaubnis einschließlich des Tableaus zum Jugendschutz hat die Zeiten überdauert. Als Gastwirt ist Hans-Jürgen Tuelp überliefert.

Hinter der Theke ein unerreichbarer Raum

Und tatsächlich, viele Verdener, viele Gäste von auswärts, sie werden sich erinnern. Legendäre Partys, legendäre Abende seien es gewesen, rauchgeschwängerte Luft, sehr rauchgeschwängert, bierselige Stunden, oft auch weinselig, sehr weinselig, und regelmäßig eine Bombenstimmung. „Auch wenn’s lange her ist, diese Abende sind mir in Erinnerung geblieben“, sagt ein Zeitgenosse.

Mit den Schankerlaubnissen ist es aber so eine Sache und mit den Konzessionen auch. Irgendwann sind sie erloschen und wollen verlängert oder neu gestellt sein und schon ist das Problem groß. Im Falle des Domkellers sogar unüberwindbar. „Es ging beispielsweise um Parkplätze“, bringt Knezevic die trivialen Hintergründe auf den Punkt. Wo im Umfeld des Domes, der engen Andreasstraße, der Dom- oder Strukturstraße, wo passen da noch Autos hin? Nirgends. Und an der Grünen Straße sowieso nicht. Das Ende der kurzen Gaststätten-Geschichte des Domkellers geriet damit zur beschlossenen Sache. „Wir haben die Räumlichkeiten allenfalls gelegentlich noch an Privatpersonen vermietet.“ Auch die Stadtführerinnen meldeten zwischenzeitlich Interesse an. Zurück blieb ein Keller der kunstvollen Art. 30 bis 40 Leute finden darin Platz, so jedenfalls auch der kleine Nebenraum hinzugenommen wird. Und dennoch sieht alles viel größer aus, nichts von Enge, nicht mal der Ruch von Enge. Hinter dem Tresen nämlich, jenem edel gearbeiteten, geschwungenen Möbel mit Schanksäule und Abtropfblech, hinter dem Tresen öffnet sich ein nächster Raum. Ebenfalls ein Kreuzgewölbe, ebenfalls Deckenmalereien, ebenfalls romantisch ausgeleuchtet. Und ebenfalls meist gefüllt mit bekannten Leuten. Genau, ein kunstvoll in die Rundungen des Gewölbes eingearbeiteter Spiegel sorgt für diese Illusion.

Und heraus kommt ein Gesamtkunstwerk, das den einen oder anderen zu beeindrucken vermag. Michael Knezevic gehört dazu. „Meine Frau suchte damals eine Ladenfläche, das Haus an der Grünen Straße gehörte zu den Objekten, die wir uns angesehen haben. Als ich dann in diesem Keller stand, war es um mich geschehen.“ Sie erwarben es. Allerdings sind jetzt gut anderthalb Jahrzehnte ins Land gezogen, das Kosmetikstudio wurde zum Jahreswechsel geschlossen, aktuell werden die Karten neu gemischt. „Wir suchen nach einem Mieter, wir überlegen aber auch, das Gebäude zu verkaufen.“

Mal Kupferschmied, mal Wagengemeister

Es wäre längst nicht der erste Besitzerwechsel. Knezevic zückt eine alte Liegenschaftskartei aus der Tasche. Eine Tabelle mit einer Liste damaliger Berufsstände. Auf 1714 ist die älteste Eintragung datiert. Ein Bartholdt Ültzen wird als Besitzer aufgeführt. Gut 20 Jahre später übernimmt ein Kupferschmied das Haus, weitere 15 Jahre später ein Bäcker, im Jahr 1796 ein Wagenmeister und Briefträger, rund 30 Jahre später dessen Sohn, ebenfalls ein Briefträger.

Der historische Keller überstand die Jahrhunderte offenbar ohne Blessuren, auch eine nächste Tragödie vermochte ihm nicht viel anzuhaben. Vor gut 120 Jahren soll das Gebäude abgebrannt und wiederaufgebaut sein. Schriftstücke, die den Vorfall belegen, lassen sich nicht auftreiben, lediglich vom Hörensagen ist diese Geschichte überliefert. „Wir haben das Haus vollständig saniert. Einige Funde bei den Bauarbeiten deuten auf Brandspuren hin.“

Start in Verden mit einem Sack Mehl

Eines zeichnet diesen Keller bis heute aus. Anders als andere Untergründe in der Stadt hinterlässt er einen trockenen Eindruck. Keine abgebröselten Wände, schon gar nicht Anzeichen von Salpeter im Mauerwerk. Gut möglich also, dass er das beherbergte, was als Startschuss für eine nächste Geschichte gilt und als Schauplatz einer weit über die Süderstadt hinausgehende Erfolgsstory. Es geht um jenen Sack Mehl und jenen Sack Zucker, die ein Verdener Bäcker im Nachkriegsjahr 1946 von seinem Vater zur Eröffnung der Backstube erhielt. Anschließend wurde, so erzählt es die Firmengeschichte, Tag und Nacht in dem Haus an der Grünen Straße gebacken. Einige Mitarbeiter schliefen auf beengtem Raum im Gebäude. Wohnraum war knapp und Flüchtlinge aus dem Osten suchten eine Bleibe auch in Verden. Die Brötchen aus Weizenmehl lösten Warteschlangen bis zum Domplatz aus. Und gleich danach eine nächste Errungenschaft. Das erste Speiseeis Verdens, es ist in diesem Haus entstanden, ehe es drei Häuser weiter verkauft wurde. Höchst geschäftstüchtig war er, der Bäcker. Und so entwickelte er neue Ideen. Warum noch an den Wochenenden backen, wenn’s auch einfacher geht?, lautete eine davon. Er stellte einen Bauantrag für eine Brotfabrik. Zu Fall gebracht wurde diese Idee von der Bäckerinnung. „Unsere Nachfolger sollen nicht in einer Brotfabrik arbeiten müssen“, sagten seine Zunftgenossen, hieß es. Macht nix. Ein nächster Vorschlag folgte. „Dann baue ich eben eine Keksfabrik.“ Dagegen hatte niemand etwas einzuwenden. 1948 wurde der erste Ofen für das Keksebacken in der neuen Halle am Friederikenweg angeheizt. Genau. Es ist der Beginn der Verdener Keks- und Waffelfabrik Hans Freitag, eines der aktuell größten Unternehmen der Stadt. Aber das ist eine andere Geschichte.

+ An der Decke: der Streit um die Domweih. © Kracke

+ Urgemütlich: Der Domkeller © Kracke

+ Magisches Gewölbe: Alles ist doppelt zu sehen. © Kracke