Tatort Petersiliengang

Im Winter 2022 kam es mehrfach zu Demonstrationen in Verden. Hier ein Bild aus dem Februar. © Kracke

Vor dem Amtsgericht in Verden hat der Prozess um tätliche Angriffe auf Polizeibeamte begonnen.

Verden – Bei einer als „Neujahrsspaziergang getarnten Versammlung“, so die damalige Bewertung der Polizei, soll es 2022 zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte und einer gefährlichen Körperverletzung gekommen sein. Gegen zwei Männer aus Verden und Hambergen (Kreis Osterholz) wurde Anklage erhoben. Doch beim Prozessauftakt am Amtsgericht Verden drehten die Angeklagten den Spieß um. Polizisten hätten sie grundlos und brutal attackiert.

Die Polizei hatte im Vorfeld Kenntnis von der in sozialen Medien angekündigten, aber nicht angemeldeten Veranstaltung erhalten. Rund 120 Teilnehmer waren es laut einer Polizeimeldung. Der 49 Jahre alte Angeklagte aus Verden sprach von einem „unheimlich großen Polizeiaufgebot und einer geringen Menge an Spaziergängern“. Eine konkrete Anzahl der beteiligten Polizisten wurde nicht genannt.

Am Lugenstein sollten die geltenden Auflagen verkündet werden, doch dem hätten sich die Teilnehmer entzogen. Der Angeklagte sprach von einer nicht verständlichen Durchsage.

Letztlich sollte die Gruppe auf dem Rathausplatz gestoppt werden. Als der 49-Jährige diesen durch den Petersiliengang verlassen wollte, soll es dort zu der angeklagten Tat gekommen sein.

„Ein kräftiger, bulliger Polizist sprang vor mich“, so der Verdener. „Halt, hier geht es nicht weiter“, habe der Uniformierte gesagt und den Angeklagten „vor die Brust geschubst“. „Was soll dieser Scheiß?“, will der Angeklagte gefragt und statt einer Antwort „unvermittelt einen Schlag auf den Mund“ bekommen haben.

Erst habe er überprüft, ob seine Zähne noch drin sind. Dann habe er den Polizisten „am Kragen oder besser der Schutzkleidung gepackt und ihn zu Boden gedrückt“. In dem Moment, als er von dem Beamten abgelassen habe, seien weitere Polizisten hinzugekommen.

Es sei ein „Ziehen, Drücken, Hauen“ gewesen. Ihm sei die Jacke über den Kopf gezogen worden. Panik sei aufgekommen. „Ich sah mich völlig wehrlos der Situation ausgesetzt“, so der Angeklagte. „Ich machte einen Gewaltakt, um alles wegstoßen zu können. Um sehen zu können, was geschieht.“ Drei oder vier Beamte hätten auf ihn „eingewirkt“. Selbst habe er lediglich versucht, diese auf Abstand zu halten. „Auf niemanden habe ich eingeschlagen, eingeprügelt und auch nicht getreten.“ Bei einer freundlichen Ansprache hätte er ein Ordnungsgeld für die Teilnahme akzeptiert, betonte der Angeklagte.

Der Polizist will freundlich aufgetreten sein. „Wie der naive Schutzmann, der in einer Kleinstadt mit Bürgern spricht. In meiner entspannten Art“, sagte er. Doch der Angeklagte habe direkt mit der Faust nach ihm geschlagen. Darauf sei er so unvorbereitet gewesen, dass er vorher nicht mal seine Handschuhe angezogen habe. Wie ein Maikäfer habe er im Petersiliengang auf dem Rücken gelegen und erfolglos nach seinem Pfefferspray gegriffen. Dieses sei wohl beim Sturz abgefallen. Schließlich seien ihm Kollegen zur Hilfe geeilt.

In dieses Geschehen soll der zweite Angeklagte eingewirkt haben. Mit einer Deutschlandfahne habe der 34-Jährige aus Hambergen zugeschlagen. Doch er will auch von einem Polizisten gestoppt worden sein. Nach einem Faustschlag habe er weitere Schläge auf den Hinterkopf bekommen. Bis er abgeführt worden sei.

Acht Zeugen wurden befragt, ein klares Bild ergab sich daraus nicht. Am 7. September soll der Prozess mit weiteren Zeugenbefragungen fortgesetzt werden.