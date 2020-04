Tatort Bankfiliale

Geldautomat gesprengt / Umfangreiche Ermittlungen

+ Zu den genauen Umständen der Tat sowie zur Schadenshöhe konnte die Polizei gestern keine Angaben machen. Foto: Bruns

Verden – Überall Scherben, verstreute Plastik-, Holz- und Metallteile: In der Filiale der Deutschen Bank in der Verdener Innenstadt, an der Großen Straße in Verlängerung