Tango mit Seele für Verden

Verden - „Tango an der Aller“: Diese Kombination drängt sich nicht spontan auf. Mit Raúl Sosa Alurralde wird das anders. Der aus Argentinien stammende Sänger lebt jetzt in der Stadt und hat mit dem Kneipp-Verein Verden die Gelegenheit ergriffen. Mit dem Leipziger Orchester „Abriendo y Cerrando“ bereiten Verein und Sänger einen Abend in der Aula des Domgymnasiums vor, der sich dem argentinischen Tango widmet. Die Musik von Astor Piazolla, Carlos Gardel und anderen soll am 10. November um 19.30 Uhr dort erklingen.

Mit dem Tango ist Raúl Sosa Alurralde aufgewachsen, in Embarcación, im Norden Argentiniens. Bis nach Verden ist sein Weg weit und voller unerwarteter Wendungen gewesen. Schon, dass ihn der Gesang aus der neuen Welt nach Heidelberg geführt hat, ist eine Geschichte für sich. Dabei ging es dann erst richtig los. Nach dem Studium führte der Weg den angehenden Helden-Bariton zu den Festspielen nach Salzburg, in die Berliner Philharmonie und andere Opern- und Konzerthäuser. Irgendwo zwischen Wagners Ring der Nibelungen und dem „Mann von La Mancha“ schillerte die Welt des Baritons.

Auch wenn es nicht immer der Karriere-Gipfel eines Solisten ist, folgte irgendwann Verden, ein Engagement bei den Domfestspielen. Aber auch das brachte eine bedeutende Wendung in das Leben des Sängers. „Da gab es eine junge Frau, die Bühnenbildnerin war“, deutet Alurralde an. Um die romantische Episode kurz zu halten: Martina wurde erst seine Gesangsschülerin und dann seine Ehefrau. „Auf einer Gaucho-Feier in Argentinien haben wir geheiratet“, erzählt der Sänger. „Ich habe die Tradition der Gauchos als Kind erlebt“, erzählt er. Das habe ihn entscheidend geprägt.

Man kann sich Raúl Sosa Alurralde gar nicht anders als in der Opernwelt vorstellen. Dennoch tritt er jetzt mit etwas ganz anderem in seiner neuen Heimat in Erscheinung. „Der Tango gehörte seit frühester Jugend zu meinem Leben“, berichtet der Sänger. Immerhin sei er im Urwald des hohen Nordens Argentiniens geboren. Das ganz spezielle Lebensgefühl, das sich in der Kultur des Tanzes ausdrückt, gehöre zu ihm, berichtet Alurralde.

So war es zwar willkommen, aber auch wieder so eine unerwartete Wendung in seinem Leben, als er Valeri Funkner und sein Tangoorchester „Abriendo y Cerrando“ in Leipzig kennenlernte. Der russischstämmige Orchesterleiter Funker gibt den typischen Klang des Tango argentino nicht mit dem Bandoneon wieder, sondern mit dem Bajan, der in Osteuropa gebräuchlichen Variante des Instruments.

Eine bemerkenswerte Mischung ergebe sich, die den Bariton mit philosophischen Ambitionen inspirieren: „Buenos Aires trifft auf Sankt Petersburg, Feuerland Sibirien, Pampa Taiga und Arrabal Plagwitz. Russischer Klang, tiefster Ausdruck der russischen Seele“, sagt er. Nach einer Reihe von gemeinsamen Konzerten will er auch in Verden davon einen Eindruck vermitteln.

Die Verbindung zum Kneipp-Verein entstand aus der Überlegung heraus, etwas für die ältere Generation tun zu wollen, erklärt der Sänger. Jetzt leitet er den Singkreis des aktiven Verdener Gesundheitsvereins. Die Unterstützung für die Konzert-Idee mit den Leipziger Musikern war Alurralde damit sicher.

Karten für den besonderen Tango-Abend in der Aula des Domgymnasiums gibt es im Vorverkauf für 18 Euro beim Kneipp-Verein, der Tourist-Information im Rathaus und bei der Verdener Aller-Zeitung. kle