Tango mit Gefühl und Hingabe

Verden - VON ELKE KEPPLER. Das argentinische Temperament ist besonders. Die Bandbreite geht über tief empfundene Leidenschaft, überschäumende Lebensfreude bis hin zu ergreifender Traurigkeit und Melancholie. Es ist eine Philosophie, die Argentinier ihr ganzes Leben begleitet. Am ausdrucksvollsten kommt diese Philosophie im Tango rüber, in der Musik, bei dem das Bandoneon nicht fehlen darf. Erklingt ein Tango, fangen die Menschen an, sich im Takt zu wiegen, egal, ob sie tanzen können oder nicht. Tango steht für Romantik, für Gefühl und Hingabe.

Tangofreunde hatten im Verdener Domgymnasium Gelegenheit, dieses Tangogefühl hautnah zu erleben. Der Kneipp-Verein hatte mit demLeipziger Tango-Orchester „Abriendo y Cerrando“ unterder Leitung von Valeri Funk-ner und dem argentinischenOpernsänger Raúl Sosa Alur-ralde zu einem ganz besonderen Musikfest geladen. Der international bekannte Musi-ker, seit ein paar Jahren Wahl-Verdener, leitet seit 2017 sehr erfolgreich den Singkreis des Kneipp-Vereins, macht aber auch immer wie-der als Solist von sich reden.

Auf dem Programm, das Steffi Böttger charmant mo-derierte, standen ausgewähl-te Musikstücke von Kompo-nisten des klassischen Tango wie „Danzarin“ von Julian Plaza, „El Amanecer“ von Roberto Firpo und Horacio Sal-gan sowie „La Yumba“ aus der Feder von Osvaldo Pugliese.

Alurralde beeindruckte mit Arien wie „Confesion“ von Enrique Discépolo, „Lejana Tierra mia“ von Carlos Gardel und mit seinem mächtigen Bariton. Das „Los Pájaros perdidos“ von Astor Piazzolla und die „Balada para un Loco“, ebenfalls von Piazzolla, brachten das ganze Spektrum seiner Stimme zur Geltung, wobei auch seine Bühnenpräsenz eine große Rolle spielte. Man konnte quasi die verhaltenen Seufzer hören, die durch die voll besetzten Publikumsreihen gingen.

„Was für eine wunderbare Musik. Eigentlich müsste man jetzt dazu tanzen. Aberfür Tango braucht man Platz. Früher habe ich Tango getanzt. Aber jetzt habe ich kei-nen Partner mehr“, schwärmte „eine hingerissene ältere Dame in der Pause. Sie und alle anderen Zuhörer belohnten die Musiker nach jedem Set mit langem Applaus.

Raúl Sosa Alurralde, stammt aus Embarcaión, im Norden Argentiniens, ist in der Natur aufgewachsen und verinnerlichte früh die Tradition der Gauchos, die um 1880 den Tango als gesungene Zeitgeschichte in der Tradition der Payadores verbreiteten. In ihren Liedern ging es um Liebe, Leid, Leben undKampf. In Wechselgesängen trugen sie ihre Gedanken zurGitarre vor und begründetenso ihre Philosophie. In Bars auf dem Land, in Kantinen, Theatern, aristokratischen Salons trat der Tango einen Siegeszug an, ging um die Welt und sein Erfolg, seine besondere Ausstrahlung, hält bis heute an.

Das Orchester „Abriendo y Cerrando“ hat seinen Ursprung in der Vorstadt von Leipzig. Valeri Funkner, gebürtig aus der Ukraine, und Anja Bartsch (Klavier), beide studierte Tango-Musiker, gründeten das Ensemble mit ausgewählten Streichern, holten eine Pianistin, einen Klarinettisten und einen un-verzichtbaren Bandoneon-spieler ins Boot. Das Orchester hat einen hohen musikalischen Anspruch, ein enormes Klangvolumen und große Vielfalt im Repertoire. Das machte es zu einem gefragten Ensemble. Werkgetreue Interpretationen und Hingabe an die Musik Argentiniens stehen dabei an erster Stelle.