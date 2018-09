Talente sichtbar machen

verden - Bilder, Zeichnungen und Collagen: Erstmals wird in den neuen Räumlichkeiten der Kontakt- und Beratungsstelle Ambulant Betreutes Wohnen (ABW) der Lebenshilfe Rotenburg-Verden in der Gibraltarstraße in Verden Kunst gezeigt. Die Ausstellung „Dreierlei“zeigt Arbeiten von Menschen mit Behinderung. Menschen, die manches anders sehen und das auch kreativ auszudrücken wissen.

Eröffnet wurde die Ausstellung mit einer Vernissage und allem, was dazu gehört: Gäste, Ansprachen, Musik mit Sandra Bysäth, Häppchen, Getränken und viel Applaus für die Kreativen. Die Besucher der Vernissage – zur Freude der Gastgeber waren auch einige Nachbarn gekommen – zeigten sich jedenfalls beeindruckt von den leuchtenden Farben, den starken Formen und den Aussagen der Bilder.

Wer mit den Künstlern Iris Müller, Hans-Peter Haupt und Hans-Rudolf Vollers ins Gespräch gekommen ist, spürt, wie viel Freude ihnen diese Arbeit macht. Die drei sind Beschäftigte der Wümme-Aller-Werkstätten am Thingplatz und wirken regelmäßig in der von Kunsttherapeutin Christina Völker geleiteten Gruppe mit. Kerstin Wilmers, Abteilungsleitung Ambulant Betreutes Wohnen Verden, sprach in ihrer Begrüßung davon, dass die Kunstwerke Freude und Stolz am Geschaffenen vermittelten. Sie dankte Christina Völker stellvertretend für alle am Gelingen der Ausstellung Beteiligten.

Wie die Gemälde, Zeichnungen und Collagen im Atelier der Wümme-Aller-Werkstätten am Thingplatz entstanden sind und welche Medien in der Ausstellung zu sehen sind, wurde anschließend von Kunsttherapeutin Völker erläutert. Kunst sei bereits seit Jahren ein fester Bestandteil im Werkstattalltag. Sie habe dort als arbeitsbegleitende Maßnahme eine große Bedeutung. „Jeder Beschäftigte kann sich in das Kunstangebot einwählen und daran teilnehmen. Wir haben einen wunderbaren Atelierraum in dem wir uns frei entfalten können und ein sehr breites Angebot an Kunstmaterialien zur Verfügung.“ Die Zahl der Teilnehmer bezifferte sie auf rund zehn Beschäftigte und alle widmeten sich mit großem Interesse dem künstlerischen Tun. „Jeder malt, zeichnet, plastiziert oder gestaltet, wie es ihm persönlich möglich ist. Denn in der Kunst gibt es kein Richtig oder Falsch“, sagte Völker. Die Kunst solle den Teilnehmenden schließlich Freude machen, ihre Persönlichkeiten weiter entwickeln, ihr Selbstbewusstsein stärken und die Talente des Einzelnen sichtbar machen. Und ich selbst, so fügte sie noch hinzu, habe die große Freude, jeden Einzelnen bei diesem persönlichen kreativen Prozess begleiten und beraten zu dürfen.

Die Bilder der Ausstellung können bis Mitte Dezember, immer freitags, von 14.30 bis 16 Uhr, sowie nach vorheriger telefonischer Vereinbarung im ABW Verden besichtigt werden. - nie