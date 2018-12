365 Tage Weihnachten für Gerhard Paepke

Verkauf von Thüringer Christbaumschmuck

+ © Niemann Gerhard Paepke betreibt bereits seit mehr als 20 Jahren sein kleines Geschäft in der Marienstraße in Verden. Weihnachten ist für ihn die Hochsaison, aber die kleine Maus links beweist: Es gibt auch andere Saisonartikel. © Niemann

Verden - Glitzernde Lichter, bunte Kugeln, stattliche Nussknacker und Räuchermännchen oder bezaubernde kleine Engel – sicher, in diesen Tagen nichts Ungewöhnliches, aber in der Marienstraße 24 in Verden ist 365 Tage im Jahr Weihnachten. Dort führt Gerhard Paepke ein Ladengeschäft, in dem er das ganze Jahr über Thüringer Christbaumschmuck verkauft.