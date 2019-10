Täglich Gewinner im Advent

Achim/Ottersberg-Wümme/Verden – Eine Augenweide ist es auf jeden Fall – das 1933 entstandene Gemälde „Verschneites Dorf“ aus dem Otto-Modersohn-Museum in Fischerhude, das die Lions Clubs Achim, Ottersberg-Wümme und Verden als Motiv für ihren diesjährigen Adventskalender gewählt haben. Wer einen Kalender für fünf Euro erwirbt, tut damit nicht nur Gutes, sondern hat auch die Chance auf einen von insgesamt 81 Preisen im Mindestwert von 50 Euro, die von zahlreichen Sponsoren gestiftet wurden. Das teilt Achim Figgen vom Lions-Club-Achim jetzt mit.

„Ohne die Unternehmen und Einzelpersonen, die uns wie schon in den Vorjahren großzügig unterstützt haben, wäre der Lions-Adventskalender 2019 nicht zu realisieren gewesen. Dafür danken wir allen ganz herzlich“, erklärten die drei Club-Präsidenten Stephan Schnittker (Achim), Geert Mehlhop (Ottersberg-Wümme) und Bernie Heller (Verden). Der Kalendar wird in 3 200 Exemplaren auf den Markt gebracht.

Wie gehabt, kommt der Reinerlös des Verkaufs regionalen Einrichtungen zugute. Die Achimer Lions bedenken in diesem Jahr die Achimer Tafel sowie das Schloß Erbhof in Thedinghausen, die Ottersberger Lions unterstützen das „Hospiz zwischen Elbe und Weser“ in Bremervörde, und die Verdener Lions lassen ihren Erlös dem Domherrenhaus sowie dem Pferdemuseum zukommen.

Der Lions Club Achim bietet den Kalender an den Samstagen, vom 2. bis 23. November, jeweils ab 9 Uhr, auf dem Wochenmarkt in Achim, am Rewe-Markt in Achim-Uesen und bei den Edeka-Märkten in Baden, Bierden sowie Thedinghausen an. Darüber hinaus ist der Adventskalender bei der Buchhandlung Hoffmann in Achim, beim Rewe in Achim-Uesen und beim Edeka in Achim-Bierden erhältlich.

Der Lions Club Ottersberg-Wümme hat mit dem Verkauf bereits auf dem Ottersberger Markt begonnen. Ab Montag, 21. Oktober, kann der Kalender zudem durchgehend im Rewe-Markt in Ottersberg bezogen werden; die restlichen werden dann am Samstag, 23. November, ab 10 Uhr, vor Brünings Scheune in Fischerhude und vor dem Edeka-Neukauf-Markt in Sottrum sowie gegebenenfalls am ersten Advent auf dem Sottrumer Weihnachtsmarkt angeboten.

In Verden ist der Kalender durchgehend beim Hagebaumarkt, der Verdener Aller-Zeitung, der Buchhandlung Mahnke, dem Modehaus Kolossa, bei den Weingenießern sowie der Hirsch-Apotheke erhältlich. Zusätzlich gibt es an den Samstagen, ab heute bis zum 16. November, jeweils zwischen 10 und 13 Uhr, eine Verkaufsstelle in der Fußgängerzone vor der Drogerie Müller.

Die jeweiligen Gewinnnummern werden vom 1. bis 24. Dezember täglich in der Rotenburger Kreiszeitung, der Verdener Aller-Zeitung, dem Achimer Kreisblatt und der Thedinghäuser Zeitung sowie im Internet unter www.lions-adventskalender.eu veröffentlicht.