Syndikatshof in Verden: Klostergarten kostet 430 .000 Euro

© Markus Wienken Schöne Aussichten: Nicht nur der Syndikatshof, auch das Gelände drumherum wird neu- und umgestaltet.

Kultureller Treffpunkt, das soll der Syndikatshof in Verden werden. Lernort, Archiv, der Umbau kostet Millionen...und es wird einen Klostergarten geben...

Verden – Derzeit noch ein Sanierungsfall, soll der Syndikatshof am Norderstädtischen Markt zu neuem Leben erweckt werden. Neben Millioneninvestitionen in das Gebäude wird drumherum der Garten, ebenfalls ein Sanierungsfall, schön gemacht. Gelder, unter anderem aus Fördertöpfen von Land und Bund, sind vorhanden. Beim Garten darf die Öffentlichkeit ein Wörtchen mitreden. Wettbewerb und Umsetzung der Grünflächen kosten bis zu 430. 000 Euro, heißt es in einer Vorlage der Verwaltung. Bis zum Jahr 2025 sollen Haus und Garten bezugsfertig sein.

„Lernort-Demokratie-Syndiaktshof“, dazu gehört nicht nur die Sanierung mit Umbau des Gebäudes auf dem Gelände, sondern auch die Entwicklung der Brachfläche, dem ehemaligen Klostergarten, als Treffpunkt und zum Verweilen für kleinere Veranstaltungen. Die Kulisse, der Garten ehemals malerisch, das Umfeld mit dem Renaissanceturm scheinen dafür wie geschaffen. All das zusammen muss nur noch aus dem Dornröschenschlaf geholt werden. Die Verwaltung hat dafür einen straffen Zeitplan gesetzt.

Klostergarten und Syndikatshof in Verden ein Millionenprojekt

Die Sanierung des Gebäudes bis zum Jahr 2025 abgeschlossen, so heißt es, könnte umgehend der Landschaftsgärtner an die Arbeit gehen. Denn mit dem Baudenkmal hat die Stadt Verden auch die weitgehend brachliegende Freifläche von rund 950 Quadratmetern nördlich des Syndikatshofs erworben. Der Rahmenplan Allerufer sieht für diesen Bereich die Anlage einer neuen öffentlichen Grünfläche vor. Damit der Landschaftsplaner weiß, was er zu tun hat, soll bereits im kommenden Jahr in die Planungen eingestiegen werden. Ein vergleichsweiser früher Zeitpunkt, begründet aber deshalb, weil aus der Bevölkerung Wünsche gesammelt werden. Im Allerpark hat die Verwaltung damit bereits Erfahrungen gesammelt. „Das braucht einen zeitlichen Vorlauf“, heißt es in der Vorlage. Bereits in 2024 soll der ausgewählte Wettbewerb in der Entwurfsplanung konkretisiert werden und nach einem Baubeschluss die Umsetzung dann in 2025 folgen.

Garten des Verdener Syndikatshofes mit einer Fläche von rund 950 Quadratmetern

+ Kam im Sommer mit Förderbescheid: Birgit Honé (r.), niedersächsische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, mit Bürgermeister Lutz Brockmann und Landtagsabgeordneter Dörte Liebetruth im Garten des Syndikatshofes. © Markus Wienken

430.000 Euro für den Klostergarten in Verden und das Land fördert davon 60 Prozent

Der Kostenplan für das Projekt steht, darunter zunächst der Wettbewerb (25 .000 Euro), nachfolgend die weitere Planung (75. 000 Euro) sowie die bauliche Umsetzung und Gestaltung (330. 000 Euro) des Gartens. Die gesamten Planungs- und Baukosten von 430.000 Euro beruhten bislang, auch angesichts der unberechenbaren wirtschaftlichen Lage, auf Schätzungen, eine mögliche Kostensteigerung sei mit eingerechnet. Die veranschlagten Beträge müssen im städtischen Haushalt stehen, denn nur dann gebe es Fördermittel in entsprechender Höhe, nachträgliche Erhöhungen blieben hingegen unberücksichtigt. Und Gelder, so die deutlichen Signale, fließen: Ein Förderbescheid im Programm ‚Resiliente Innenstadt‘ geht von einem satten Zuschuss von 60 Prozent der gesamten Kosten aus, den verbliebenen Rest müsste die Stadt aus eigener Tasche zahlen.

Umbau des Verdener Syndikatshofes kostet 3,5 Millionen Euro

Geld und Fördermittel in Millionenhöhe fließen auch in das Baudenkmal Syndikatshof. Das Gebäude soll für insgesamt 3,5 Millionen Euro saniert, ein Lernort für Demokratie werden und zugleich dem Stadtarchiv ein neues Zuhause geben (wir berichteten). Das Verdener Projekt hatte sich unter 1300 Bewerbungen, die beim Bund eingegangen waren, qualifiziert. Der Lohn dafür: Etwa 1,57 Millionen Euro fließen vom Bund aus Berlin nach Verden.

Info

Im Ausschuss Straßen und Stadtgrün steht die Vorlage am Mittwochabend, ab 17.30 Uhr, Rathaus im Ratssaal, zur Diskussion. Abschließend entscheidet der Stadtrat.

