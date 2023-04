Verdener Syndikatshof und Dom-Kita: 3,5 Millionen hüben, 3,8 Millionen drüben

Von: Heinrich Kracke

Einstimmiger Beschluss: Das didaktische Konzept für den Syndikatshof passierte den Stadtrat. © Wienken

Von Verdens Umgang mit der Demokratie am Beispiel von Syndikatshof und Dom-Kita

Verden – Ein Demokratie-Labor soll er werden, der Syndikatshof am Rande des Norderstädtischen Marktes. Eine „Lernumgebung außerhalb der Schule“, so sieht es das Konzept vor, ein Auseinandersetzen mit Verdener Biografien. Junge Leute sollen sich angesprochen fühlen, der Otto-Normal-Verdener sowieso, gern auch Touristen. Demokratie erlernen, Demokratie leben, alles gewiss ein schwieriges Thema, ein abstraktes Thema, das einerseits gar nicht intensiv genug ins Bewusstsein geholt werden kann, Demokratie wahren, ein andererseits auch theoretisches Thema, das alles und irgendwie auch wieder nichts sagt. Verdens Politik indes entwickelt so viel Fantasie, dieses Projekt schon real vor Augen zu sehen. Jedenfalls stimmte der Stadtrat diesem Konzept in seiner jüngsten Sitzung zu. Und lieferte selbst ein schönes Beispiel für die Mechanismen, die der Demokratie den Weg bereiten, oder eben auch nicht.

Wohlgemerkt, es ging nur um die Aufgabe, die dem Syndikatshof künftig zugedacht ist. Es ging noch nicht um den Ausbau-Beschluss. 3,5 Millionen Euro sollen in das geschichtsträchtige Haus mit dem romantischen Turm fließen, weitere 500 000 Euro in den Kräutergarten. Alles mit Millionen aus Berlin und Hannover subventioniert. Trotz der hohen Förderung regt sich allerdings unterschwellig schon Widerstand gegen die hohen Bausummen. Das sei dem Bürger nicht mehr vermittelbar, heißt es. Aber wer schon den kommenden Inhalt des Gebäudes absegnet, wie will er dann noch gegen den Ausbau an sich argumentieren? Klartext: Der Syndikatshof wird ausgebaut, er wird ein Demokratie-Labor. Alles demokratisch geklärt. Das Ja fiel quer durch alle politischen Farben einstimmig aus.

Aber mit der Demokratie und den Meinungen ist das so eine Sache. Während Verdens Politik also mit den 3,5 Millionen für den Syndikatshof fremdelt, hat sie kein Problem damit, einen noch höheren Betrag, runde 3,8 Millionen genaugenommen, für den Ausbau eines Kindergartens, diesmal des Dom-Kindergartens, freizugeben. Alles in ein und derselben Sitzung, beides einstimmig quer durch alle Fraktionen. Was wiederum einen besonderen Blick auf demokratische Entscheidungsprozesse zulässt. Das jeweils einstimmige Votum lässt nur einen Schluss zu. Die Lösungen, die hier auf den Weg gebracht wurden, sie sind so gut, dass sich eben keine Gegenstimme findet. Demokratie in Vollendung. Die Frage darf aber erlaubt sein, was passiert eigentlich, sollte nicht genügend Geld zur Verfügung stehen? Was, wenn die Kassenlage nur ein einziges Projekt zuließe?

Und das wiederum lässt nur einen Schluss zu: Demokratie ist immer dort relativ stark, wo so ziemlich alle Wünsche erfüllt werden. Heißt also: wo genügend Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Ob die monetäre Sichtweise künftig auch im Syndikatshof eine Rolle spielt, darf indes bezweifelt werden. Es wird um andere Themen gehen, das gilt als sicher. Das pädagogisch-didaktische Konzept hat jedenfalls hochkarätige Schöpfer, den Direktor des Instituts für Didaktik der Demokratie genauso wie die Leiterin der Abteilung Bildung und Begegnung der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Bürgermeister Lutz Brockmann erklärte zudem, die Stadt Verden sei inzwischen ins bundesweite Netzwerk der Orte der Demokratie-Geschichte aufgenommen. Für ihn habe sich anfänglich die Frage gestellt, ob Verdens Stadtgeschichte überhaupt ausreichend Persönlichkeiten vorzuweisen habe, ein solches Demokratiethema mit Leben zu füllen. Das Urteil der Fachleute habe ihn überrascht, es stehe eine hohe Substanz zur Verfügung.

Zuversicht auch in den Fraktionen. Als wertvolle Institution wertete Lukas Reipert (CDU) das Projekt, „da entsteht was Großes für Verden“. Ähnlich die Einschätzung der SPD. „Wir erleben, der Bezug zur Demokratie geht verloren. Das belegen erschütternde Wahlergebnisse in einzelnen Wahlbezirken. Mit diesem Projekt besteht die Chance, Menschen für Demokratie zu begeistern“, sagte Claudia Wehrstedt. Janina Tesloff (Grüne) schilderte ihre Berührungen mit der Initiative: „Ich kam ohne große Vorkenntnisse in die Workshops. Ich war schwer begeistert.“ Die FDP stimmte den Plänen ebenfalls zu, sah aber Einsparpotenzial. „Dann wäre zu überlegen, ob gleichzeitig die Mittel für das Netzwerk Wabe zu kürzen sind“, sagte Henning Wittboldt-Müller.