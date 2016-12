Sugar ist zahm, anhänglich und verschmust

Die liebe Sugar wurde am vergangenen Dienstag, 27. Dezember, in Verden gefunden und ins Tierheim nach Walle gebracht. Die Tricolor-Hauskatze wird von den Tierheim-Mitarbeitern auf etwa eineinhalb bis zwei Jahre geschätzt. Sugar ist sehr zahm, anhänglich und schmust für ihr Leben gerne. Wer die Katze mit den stechend-grünen Augen vermisst, Hinweise auf ihre Besitzer geben kann oder ihr ein neues Zuhause geben möchte, der sollte sich im Tierheim Verden-Walle unter der Telefonnummer 04230/942020 melden. Heute und morgen hat das Tierheim geschlossen, am Montag stehen die Mitarbeiter telefonisch sowie persönlich wieder zur Verfügung. Besucher können immer montags, mittwochs und donnerstags, von 15 bis 17 Uhr, sowie freitags, samstags und sonntags, von 14 bis 17 Uhr, ins Tierheim kommen und die zahlreichen flauschigen Vierbeiner kennenlernen. Telefonisch sind die Mitarbeiter täglich, von 11 bis 13 Uhr, sowie von 15 bis 17 Uhr, zu erreichen. - Foto: Schumacher