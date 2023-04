Klammheimliche Energiewende im Kreis Verden

Von: Heinrich Kracke

Teilen

Löst überschaubares Interesse unter Passanten aus: Andreas-Denninghoff (r.), Referent für Bürgerbeteiligung bei Tennet, auf dem Verdener Wochenmarkt. © Kracke

Tennet ertüchtigt nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit zwei Stromtrassen im Kreis Verden. Eine erste ist sogar schon in Bau.

Verden – Mächtige Stahlmasten auf den Wiesen zwischen Aller und Weser, schwere Stromkabel, die sich unter den Wolken abzeichnen. Alles irgendwie weit weg. Und so fiel das Interesse nicht sonderlich groß aus, auf das Andreas Denninghoff auf dem Verdener Wochenmarkt stieß. Immerhin: Einige Passanten machten sich dennoch ein Bild von dem Projekt, das der Referent für Bürgerbeteiligung des niederländischen Stromnetz-Konzerns Tennet auslöste. Und das hat es tatsächlich in sich. Neben Neubaubauvorhaben wie der gigantischen Südlink-Trasse, die auf ihrem Weg von Schleswig-Holstein nach Baden-Württemberg den Landkreis Verden auf eine Entfernung von gut fünf Kilometern passiert und den Heidekreis im Raum Rethem durchschneidet, sollen zwei Netz-Ertüchtigungen quer durch den Kreis Verden zur Energiewende beitragen. Konkret geht es um die Elbe-Lippe- und die Stade-Landesbergen-Leitung, die nahezu parallel den Bereich Langwedel und Verden passieren, ehe sie im Landkreis Nienburg weitergeführt werden. Nahezu unbemerkt hat der Bau bereits begonnen.

Er sei sehr wohl für Erneuerbare Energien, sagte der CDU-Fraktionschef Wilhelm Hogrefe im zurückliegenden Kreistag. Wieder einmal stand der Windenergie-Ausbau zwischen Ottersberg und Dörverden auf der Tagesordnung. Was ihn allerdings bestürze, so Hogrefe, sei das Bild etwa im vergangenen Sommer. „Auch hier im Landkreis mussten wieder Windenergie-Anlagen abgeschaltet werden, weil zuviel Strom produziert wurde. Jetzt soll ein nächster massiver Zubau erfolgen. Wofür?“, fragte er. Nein, die erzeugte Energie müsse auch genutzt werden. Und dafür, so Hogrefe, fehle der Masterplan. Zu unkoordiniert verlaufe der Einsatz vom flächendeckenden Einstieg in das Erzeugen von Wasserstoff bis zu Speicherkapazitäten für die „Dunkelflaute“, mahnte der Christdemokrat.

Auch den Bau europaweiter Netze brachte er ins Spiel. In diesem Punkt kann ihm jetzt geholfen werden. „Damit die weiter steigenden Mengen an grünem Strom auch in Zukunft sicher zu den Verbrauchern gelangen, wird die Übertragungskapazität der Elbe-Lippe-Leitung Nord erhöht“, sagt Tennet-Vertreter Denninghoff. Das Projekt befinde sich im Planungsstadium. Einen Schritt weiter ist der Konzern auf der Verbindung Stade-Landesbergen. Da befinde sich der Abschnitt Verden-Hoya bereits im Bau, und dies im Bereich von Aller und Weser als Erdkabel. Zu unterschätzen sind beide Strecken nicht. Mit einem Leistungsvermögen von 380 Kilovolt stehen sie in nichts hinter dem Südlink-Projekt zurück.

Die bestehende Leitung von Dollern nach Ovenstädt mit dem Projektnamen Elbe-Lippe-Leitung Nord ist einer der wichtigsten Transportkanäle auf der Nord-Süd-Achse. Das Vorhaben umfasst nach Tennet-Angaben den Ersatzneubau vom Umspannwerk (UW) Dollern über die UW Sottrum und Mehringen zum UW Ovenstädt. Die Planung des Ersatzneubaus orientiere sich an der bestehenden Trasse. Abweichungen von der Bestandstrasse seien möglich, um Abstände zu Siedlungen zu vergrößern, bestehende Beeinträchtigungen des Naturraumes zu verringern oder Bündelungen mit linienhaften Infrastrukturen umzusetzen.

Der Bedarf für die Leitung ergebe sich aus der wachsenden Bedeutung der erneuerbaren Energien für die Stromversorgung in Deutschland. „Da Wind und Sonne naturgemäß kaum steuerbar sind und unregelmäßig zur Verfügung stehen, ist eine zuverlässige Stromübertragung wichtig, um die Schwankungen im Netz auszugleichen. Gleichzeitig müssen insbesondere in Norddeutschland Erzeuger erneuerbarer Energien wie beispielsweise Windparks schon heute zeitweise aus dem Betrieb genommen werden, weil überlastete Wechselstromleitungen den Strom nicht mehr aufnehmen können“, so Denninghoff. Damit auf dem Weg der Energiewende Netzstabilität und Versorgungssicherheit gewährleistet blieben, sei die Modernisierung und der Ausbau der Stromnetze dringend erforderlich.

Ähnliches gelte für die bereits in Bau befindliche Trasse zwischen dem neuen Umspannwerk Stade-West auf dem Gelände des Chemieunternehmens Dow und dem Umspannwerk Landesbergen im Landkreis Nienburg. Energieknotenpunkte sind dabei die Umspannwerke an den Endpunkten der Leitung sowie in Dollern, Sottrum und dem neu zu bauenden Umspannwerk in Hoya. Dort werde die Energie in die Regionen verteilt oder aus den Regionen abtransportiert. Die rund 155 Kilometer lange Leitung erhöhe außerdem die Übertragungskapazität für Windenergie in der Nord-Süd-Achse und gewährleistet auch in Zukunft die Versorgungssicherheit und Netzstabilität in Niedersachsen.