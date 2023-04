Verdener Brückenplanung mit und ohne Parkhaus

Von: Markus Wienken

Wichtige Verkehrsachse für die Innenstadt: Die Allerstrombrücke muss ersetzt werden. © Markus Wienken

Noch eine Brücke für Verden, Baubeginn an der Aller im Jahr 2025 / Geschätzte Kosten von circa 6,5 Millionen Euro...und was wird mit dem Parkhaus???

Verden – Die neue Südbrücke, auch Allerstrombrücke, kommt. Das Projekt ist unstrittig, weil das alte Bauwerk deutlich schwächelt, irgendwann sogar der Einsturz droht. Doch wie es vor dem Neubau aussehen wird, an der Ecke Reeperbahn/Brückstraße, da gibt’s noch Diskussionsbedarf. Mittendrin und unübersehbar ebenfalls ein altersschwaches Bauwerk.

Diskussion um Abriss der Verdener Parkhauses

Eigentlich sollte es am Mittwochabend im Ausschuss für Straßen und Stadtgrün mehr um den Neubau der Brücke gehen, doch dann stand zunächst einmal das, was nicht minder marode wirkt, im Mittelpunkt: der mögliche oder eben auch unmögliche Abriss des Parkhauses. Imke Burhop und mit ihr die CDU störten sich an der Vorlage der Verwaltung, die mit dem Neubau der Brücke automatisch den Abriss des Gebäudes in die Pläne geschrieben hatte. „Die Zustimmung dafür gibt es aber noch nicht“, kritisierte Burhop die Vorlage. „Da wird auf diesem Weg Druck aufgebaut. Das finde ich nicht gut.“ Fakt ist, die CDU macht ihre Zustimmung zum Abriss von alternativen Parkmöglichkeiten abhängig. Das dafür notwendige Mobilitätskonzept ist in Arbeit. Was genau wie gemacht werden soll, liegt noch nicht vor. „Aber erst dann kann über das Parkhaus entschieden werden“, so Burhop.

Entscsheidung über Abriss an der Verdener Brücke

Das „Fass Parkhaus“ sollte der Ausschuss nicht aufmachen. Dafür warb Vorsitzende Johanna König. Bürgermeister Lutz Brockmann verwies allerdings angesichts des maroden Zustandes auf den aufwendigen Sanierungsbedarf in Millionenhöhe und den aus Sicht der Verwaltung unumgänglichen Abriss. Der ist auch für Carsten Hauschild (SPD) alternativlos, weil das Haus, laut jüngstem Gutachten nur noch bis 2024 nutzbar sei. Dennoch stimmte der Ausschuss erst einmal nur dem Bau von Brücke und dem damit verbundenen Ausbau der Brückstraße zu. Die endgültige Entscheidung über die Zukunft des Parkhauses blieb außen vor, soll erst mit der Vorlage des Mobilitätskonzeptes fallen. So wie Imke Burhop es wollte.

Für die Verwaltung wird’s mit der Entscheidung zunächst etwas anspruchsvoller, will sie mit dem gesamten Projekt Brücke und Straßenbau zügig vorankommen. „Wir planen einmal mit, einmal ohne Parkhaus“, so Stephanie Weber vom Fachbereich Straßen und Stadtgrün. Ohne das Gebäude, daraus machte Weber keinerlei Hehl, geht’s deutlich einfacher, weil es mehr Platz gibt. Derzeit die Ecke an Reeperbahn/Brückstraße unübersichtlich und bis an die Kante bebaut, soll – wenn abgerissen würde – der bestehende Straßenraum von derzeit 9,50 auf mindestens 13 Meter verbreitert werden. Bessere Sicht, mehr Raum für Fuß- und Radwege, alles barrierefrei, so die Idee.

Anbindung des Alleruferweges an den Allerpark in Verden

Was oben passiert, setzt sich unten fort, auch direkt am Ufer gibt’s Veränderungen. Das Bollwerk, der Alleruferweg, sollen unter der Brücke in Richtung Nordbrücke mit dem Allerpark verbunden werden. Den Wunsch gibt’s schon lange. Gespräche mit den Anliegern laufen, so die Verwaltung.

Verden investiert 6,5 Millionen Euro

Und wann geht’s los? Vermutlicher Baubeginn von Straße und Brücke könnte im Verlauf des Jahres 2025 sein. Da gucken die Planer eine Baustelle weiter, warten, dass bis dahin der Verkehr auf der neuen Nordbrücke rollt. Die „große Schwester“ steht zudem Modell für die kleinere Allerstrombrücke: „Die gewählte Konstruktion ist angelehnt an die Nordbrücke, passt sich städtebaulich in das Gesamtbild gut ein“, so die Planer. Beiderseitig kombinierte Geh- und Radwege, je 2,75 Meter breit, die Fahrbahnen jeweils 3,35 Meter, so das Programm auf der Brücke. Gesamtkosten circa 6,5 Millionen Euro. Die Stadt darf mit 60 Prozent Förderung rechnen.

Schienenbus für einen 30-Minuten-Takt zwischen Eystrup, Dörverden und Verden

Wird gebaut, braucht die Stadt eine Lösung für den Verkehr, der dann nicht mehr über die Brücke kommt, Radfahrer, Fußgänger und circa 5 .000 Autos. Ein Mobilitätsplan ist in Arbeit, Vorschläge gibt es viele: Eine Ersatzbrücke, eine zweite Spur am Kreisel Nordertor oder ein Bypass in Richtung Johanniswall, einen Pendlerparkplatz in Hönisch oder einen Schienenbus für einen 30-Minuten-Takt zwischen Eystrup, Dörverden und Verden. Gedacht und geplant werden soll so, dass die Projekte auch nach Abschluss des Brückenbaus sinnvoll zu nutzen sind. Die Stadt rechnet mit Kosten von einer Million Euro. Brücke und Verkehr von überregionaler Bedeutung, also soll der Landkreis mit 500. 000 Euro helfen. Anträge dafür sind noch zu stellen, im Ausschuss gab’s auch dafür durchgehend Zustimmung.