Suchthilfe in Verden: Ein Tabuthema soll eine Stimme kriegen

Von: Florian Adolph

Drei vom RABS Verden: Heike Gronewold, Marlies Bormann, Olaf Harno (v.l.). © Florian Adolph

Der Regionale Arbeitskreis Betriebliche Gesundheitsförderung und Suchtprävention will nach Corona wieder stärker aktiv werden und Ansprechpartner für Suchtkrankheiten in die Betriebe bringen.

Verden – „Jeder Betrieb sollte jemanden haben, der sich mit Suchtkrankheiten auskennt und der Ansprechperson für Betroffene und Kollegen ist“ – so lautet das Plädoyer von Heike Gronewold, Marlies Bormann und Olaf Harno vom Regionalen Arbeitskreis Betriebliche Gesundheitsförderung und Suchtprävention Landkreis Verden (RABS).

Zu dem 2007 gegründeten Arbeitskreis kommen nicht die Suchtkranken selbst. Ziel ist stattdessen, mehr Ansprechpartner für Suchtprävention und -hilfe in Betriebe zu bringen – Menschen also, mit denen die Kranken und auch die besorgten Kollegen und Vorgesetzten reden können und die wissen, was zu tun ist, wenn ein Mitarbeiter der Abhängigkeit verfallen ist. Sie zu vernetzen und ihnen die Möglichkeit zu geben ihre Fälle anonym zu besprechen und Erfahrungen auszutauschen, ist dem Arbeitskreis ebenfalls wichtig.

Alkoholsucht steht zwar im Fokus, da sie am Häufigsten vorkommt, der RABS befasst sich aber auch mit allen anderen Formen der Sucht, von der immer häufiger werdenden Mediensucht über Spiel-, Mager-, Kauf-, bis zur Drogensucht.

„Sucht und Homeoffice“

Corona habe es den Beratern dabei nicht immer einfach gemacht. Wenn der Kollege im Homeoffice arbeitet, sei es schwer, Veränderungen in seinem Verhalten zu erkennen und präventiv einzugreifen. Deshalb sei das Thema „Sucht und Homeoffice“ auch mehr in den Fokus gerückt.

Der Arbeitskreis konnte sich in der Pandemie auch lange nicht regelmäßig treffen, nur einige Male online und gegen „Ende“ mit großem Abstand, erzählt Heike Gronewold, Leiterin der Fachstelle Sucht und Suchtprävention Verden. Seit diesem Jahr treffen sie sich allerdings wieder regelmäßig. „Wir wollen nach Corona wieder aktiv werden, die alten Mitglieder aktivieren, aber auch neue Suchtberater einladen und willkommen heißen“, so Gronewold.

Das Tabuthema Sucht in den Betrieben präsenter machen

Der RABS möchte das Tabuthema Sucht in den Betrieben präsenter machen. „Es soll eine Stimme bekommen“, so Marlies Bormann, Betriebsrätin für Suchtfragen und Suchtprävention von der Aller-Weser-Klinik. „Die Kollegen, sollen auch mal wach werden und ein anderes Bewusstsein dafür entwickeln“, erklärt Olaf Harno, als Vertrauensperson für soziale Angelegenheiten, vom Finanzamt Verden. Um die Hemmschwelle zu senken, die Betroffenen auch mal auf ihre Sucht anzusprechen, statt wegzusehen.

Vorteile für Betriebe

Für die Betriebe selbst, sei es desweiteren von Vorteil, einen Ansprechpartner für Suchtkrankheiten zu haben. Einen Angestellten zu verlieren in Zeiten von Fachkräftemangel, könne problematisch werden. Ein Abhängiger sei auch öfters abgelenkt, fehle bis zu 16-mal häufiger, erbringe nur 75 Prozent Arbeitsleistung und mache mehr Fehler, was gefährlich und kostspielig werden kann. „Der Arbeitgeber sollte daher ein Interesse haben, einen Suchtberater auszubilden und in den Kreis zu schicken“, sagt Bormann. „Die Betriebe können uns ansprechen, dann werden wir sie einladen“, so Olaf Harno. Etwa 16 Unternehmen nehmen am RABS bereits teil.

Der Arbeitskreis trifft sich vierteljährlich. Der nächste Termin ist am Montag, 15. Mai. Auch nicht-ausgebildete Suchtberater und Betriebsmitarbeiter seien eingeladen, mit Anmeldung, in den Arbeitskreis zu kommen, um sich zu informieren.

Weitere Informationen

im Internet unter www.suchtberatung-achim-verden.de, oder E-Mail rabs-verden@web.de, sowie Telefon 04202/8798.