Mit neuem Verein will Anton Erhart Jugendliche vor Drogen bewahren

Sucht-Vorbeuge mit Toximan

+ © Klee Er weiß, wovon er redet: Mit dem neuen Verein SuGe bietet Anton Erhart grenzüberschreitend Unterstützung bei Projekten zur Sucht-Prävention an. © Klee

Verden – „Wir berichten über das, was wir selbst erlebt haben“, sagt Anton Erhart. Der Alkoholiker ist seit 22 Jahren trocken, und widmet sein Leben der Aufgabe, anderen zu erzählen, wie das geht. Besonders am Herzen liegen ihm Jugendliche, denen er erklären möchte, wie es passieren kann, in eine Sucht hineinzurutschen. Seine Geschichte eben. Mit dem Göttinger Wolfgang Sosnowski hat Anton Erhart den Verein SuGe gegründet und bietet an, in Schulen oder Jugendgruppen zu kommen, zu beraten und zu motivieren.