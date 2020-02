THW sucht Standort an anderer Stelle

Verden – Als der Rat vor zwei Jahren die Veränderungssperre für eine Fläche am Clüversweg beschloss, hatten sich die Pläne des Technischen Hilfswerks für dringende Erweiterungen schlagartig in Luft aufgelöst. Jahrelange Planung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) für ein 2,5 Millionen-Euro-Projekt der Katastrophenschützer war Makulatur. Jetzt muss der Rat entscheiden, ob die Veränderungssperre ein weiteres Jahr gelten soll. Das THW gibt auf jeden Fall den Standort auf.

Auf der Fläche am Clüversweg ist in der Zwischenzeit nichts passiert. So hatte es der Rat letztlich ja beabsichtigt, damit das angrenzende Industriegebiet Möglichkeiten zur Erweiterung erhält. Immerhin sind Unternehmen wie die Verdener Keks- und Waffelfabrik Hans Freitag in direkter Nachbarschaft, und eine Chance, sich in andere Richtungen auszudehnen, haben sie nicht. Der Ausschuss für Stadtentwicklung hat dem Rat denn auch in seiner jüngsten Sitzung empfohlen, die Veränderungssperre um ein Jahr zu verlängern. Das bestätigte die Leiterin des Fachbereichs Stadtentwicklung, Birgit Koröde. Die Entscheidung soll am Dienstag im Rathaus fallen.

Vor zwei Jahren war der Frust der Sprecher im THW-Ortsverband nicht zu übersehen gewesen. Wie es mit dem Ortsverband weitergehen wird, konnte Koröde noch nicht sagen. Als Bundesbehörde sei für die Verdener Katastrophenschützer die Bima federführend, und vom Behördensitz in Bonn gebe es derzeit keine spruchreifen Aussagen.

Auf demselben Stand ist auch Jochen Münzer vom Verdener THW-Ortsverband. Der Sachbearbeiter Einsatz Unterstützung konnte aber schon einmal feststellen, dass die Verden THWler den Standort am Clüversweg komplett aufgeben werden. „Wir haben Gespräche mit dem Bürgermeister und allen Beteiligten geführt und eine Einigung gefunden“, berichtete Münzer. Jetzt müsse die Bima eine Lösung für einen der von der Stadt vorgeschlagenen Standorte entwickeln.

Drängend bleibt für die Karastrophenschützer die Enge am Clüversweg. Vor allem die Halle für die Fahrzeuge und das Gerät ist den Verantwortlichen bereits seit Jahren viel zu knapp bemessen. Das soll mit Neubauten behoben werden. Der Ortsverband Verden mit seinen etwa 70 Helfern und einer Jugendgruppe werde nach dem derzeitigen Stand also einen komplett neuen Standort in Verden bekommen. Wann die Bonner Planer ihre Lösungen präsentieren, konnte Münzer nicht sagen. „Das wird wohl Jahre dauern“, vermutet der Sachbearbeiter nach seinen Erfahrungen mit den damals gescheiterten Bauplänen. kle