Ein Stuhl mit weißer Tasche

Verden - Die Stühle sind nun auf die Reise gegangen. Nach dem Stühlerücken vor dem Rathaus haben die 40 Beiträge zu der Aktion von inklusiv VERbunden „Stühle – für eine Kultur, in der jeder Mensch Platz hat“ fast so etwas wie ein Eigenleben entwickelt. Plötzlich kann man sie überall in der Stadt entdecken. Ein ganz besonderes Sitzmöbel hat die Sprachlernklasse an der Oberschule Verden gestaltet. Es bietet einen attraktiven Sitzplatz wie die anderen, zugleich aber laden die 15 jungen Gestalterinnen und Gestalter zum Austausch ein.

Wer am Sonnabend zu Stadt-Land-Spielt oder zum Poetry-Slam in der Stadtbibliothek war, konnte schon einmal ein paar der Stühle entdecken. Sie werden dort noch einige Zeit zu sehen sein. Auch im Rathaus, im Erdgeschoss und im Ratssaal, kann man die bunten Möbel finden. Andere heißen Besucher im Elterncafé der Kita Neißestraße mit einem Sitzplatz willkommen.

Wo der Stuhl der Sprachlernschüler auftaucht, wird man sehen. Dass er aber den Menschen in Verden in die Augen fällt, haben die Kinder von Anfang an geplant. „Sie haben ihn als Kennenlern- und Interaktiv-Stuhl gestaltet“, berichtet Projekt-Koordinatorin Margarete Meyer.

Auf die Lehne des ausgemusterterten Schülerstuhls haben die jungen Künstler Verden geschrieben. „Für alle Sprachlernkinder und ihre Familien bedeutet Verden ein Neuanfang, für viele ist Verden das zugewiesene Ziel der Flucht“, erklärt ein Text, den die Kinder dem Stuhl beigelegt haben. Wichtig sei ihnen gewesen, dass sich ein Regenbogen über Verden wölbt. Er soll alle Sprachlernkinder und alle Bewohner in Verden beschützen und Glück bringen, wollten sie damit sagen.

„Wir sind 15 Kinder aus verschiedenen Ländern. Und wir lieben auch unsere Heimatländer – so wie jeder sein Heimatland liebt, weil er und sie dort sprachlich Zuhause ist und jeder jeden versteht“, erklären die Kinder. Die Fahnen der Länder, aus denen sie gekommen sind, haben sie gemalt und am Stuhl angebracht: „Unsere Herkunftsländer sind Afghanistan, Bulgarien, Irak, Kroatien, Syrien, Tschetschenien und die Ukraine, jetzt auch Kasachstan und Polen.“

Jeder in der Sprachlernklasse hat diesen Stuhl mitgestaltet. Die Sitzfläche zeige ein Bild, wie ihre Flucht ausgesehen habe, erklären sie. „Manche sind mit dem Flugzeug gekommen, manche zu Fuß, mit dem Lkw oder mit dem Zug.“ Viele Familien hätten Schweres erlebt, als sie mit einem Boot übers Mittelmeer gekommen seien. Und viele hätten den Krieg noch in ihren Köpfen.

„Jeder von uns hat auch eine kleine Tasche gestaltet, angemalt und kleine Texte geschrieben. Diese Texte handeln von Deutschland, von unseren Heimatländern, unserem Tagesablauf, von unserer Zukunft, unseren Hobbys und so weiter“, erklären die Schüler die kleinen Taschen, die sie an den Stuhl gehängt haben. Eine weitere Tasche ist leer und ganz weiß. „Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie oder Ihr uns eine Antwort schreibt. Zum Beispiel, was ihr über uns denkt, was ihr uns wünscht, wie es euch selbst geht oder was euch sonst so einfällt. So kommen wir ins Gespräch. Wir freuen uns darüber. Steckt einen Zettel ganz einfach in die weiße Tasche. Danke.“ So schließt der Bericht. Man darf gespannt sein, ob sich die Tasche füllen wird. - kle