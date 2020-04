Ein Stück Normalität

Das Team im Neddener Laden

+ Das Team im Neddener Laden ist bereit. Foto: Röttjer

Neddenaverbergen – In Zeiten des Coronavirus steht auch beim Einzelhandelsgeschäft von Günter Wolff in Neddenaverbergen ein Team von mehreren Frauen an vorderster Front, um die Versorgung der Bevölkerung mit den allernötigsten Dingen weiter aufrecht zu erhalten. Es sind Anke Brüning und Bettina Bösche sowie Tanja Kadow, Petra Meyer und Barbara Rogge, die in dieser Krisensituation ihre Gesundheit riskieren und zu Recht „stille Helden des Alltags“ genannt werden.