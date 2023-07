20 Referendare in Verden für das Lehramt an Gymnasien

Zeugnisse und Glückwünsche: Die Referendare feierten ihren Abschluss im Alten Schulhaus in Dauelsen. © studienseminar

20 Referendare des Studienseminars Verden für das Lehramt an Gymnasien haben nach intensiver Ausbildung ihre Zeugnisse erhalten.

Verden – Im Rahmen einer Examensfeier im Alten Schulhaus Dauelsen haben 20 Referendare des Studienseminars Verden für das Lehramt an Gymnasien ihre Zeugnisse erhalten und ihre Staatsprüfung gemeinsam mit Angehörigen, Bekannten und ihren Ausbildern gefeiert.

Nach 18 intensiven Ausbildungsmonaten, in denen viel gelernt und gearbeitet, aber – so war den Festreden zu entnehmen – auch viel gelacht wurde, freuen sich die jungen Lehrkräfte darauf, an Schulen in der Region und darüber hinaus Kinder und Jugendliche im Schulalltag zu begleiten, ihnen neue Fähigkeiten zu vermitteln und sie nach besten Kräften pädagogisch zu unterstützen, teilt das Studienseminar mit.

Für diesen Weg wünschte das Ausbilderteam den Kollegen viel Freude, Inspiration und Leidenschaft – die ehemaligen Referendare bedankten sich herzlich für die umfassende Betreuung und Begleitung auf dem Weg in den Lehrberuf.