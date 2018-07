Mit der Geduld am Ende: EVG bestreikt Erixx

Linie Uelzen - Bremen betroffen

Verden/Uelzen - Bahnmitarbeiter in mehr als 40 Unternehmen können bundesweit bereits entscheiden, ob sie im Rahmen von Tariferhöhungen mehr Geld, mehr Urlaub oder einer Arbeitszeitverkürzung erhalten möchten. Weil das bei Erixx noch nicht so ist, hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) für Dienstag zu einem Warnstreik in Uelzen aufgerufen. Das soll auch Erixx-Züge über Soltau, Visselhövede, Verden und Achim betreffen.