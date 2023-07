Stolperfallen nach Glasfaserausbau – „Wir waren es nicht“

Von: Heinrich Kracke

Gleich zweimal waren Glasfaser-Unternehmen über die kleine Cluventalstraße hergefallen. Ein Anwohner dokumentierte das Aussehen vorher. © Privat

Die Diskussion um die Mängel beim Glasfaser-Ausbau in Verden hält an. Jetzt geht das Verdener Unternehmen TM-Net in die Offensive.

Verden – Stolperfallen in historischem Pflaster, ein Radweg einfach weggeflext. Die Diskussion um den Glasfaserausbau in Verden geht in die nächste Runde. „Keine dieser mangelhaften Ausführungen geht auf uns zurück“, sagt Marco Bungalski, Geschäftsführer des Verdener Unternehmens TM-Net. „Wir waren es nicht.“ Wie berichtet liefert sich die im Osten der Stadt ansässige Firma ein Rennen mit der überregional tätigen Glasfaser Nordwest, hinter der sich im wesentlichen die Telekom und die EWE verbergen. Auf dem Spiel steht nicht nur das superschnelle Internet für den Raum zwischen Autobahn und Aller, auf dem Spiel steht vor allem der Wettbewerb um anschlusswillige Kunden. An vielen Straßen wurde zunächst eines der signalfarbenen Kabel im Erdboden verlegt, ehe die nächste Firma kam und ein zweites im Erdreich versenkte.

Derweil laufen weiterhin massenhaft Beschwerden im Rathaus auf. Er habe Fotos vorher und nachher vom Gehweg gemacht, schreibt etwa ein Anlieger der Cluventhalstraße unweit des Bahnhofs. Falls Bilder gebraucht würden vom verkehrsgefährdenden Zustand, den die Glasfaser-Kabelverleger hinterlassen, er hätte welche. Innerhalb eines Jahres sei die kleine Straße zweimal heimgesucht. Und das ist kein Einzelfall. Die Stadtverwaltung kapitulierte bereits. „Die Lage kollabiert“, räumte Anfang Juli Stephanie Weber aus dem Rathaus ein.

Bungalski jedenfalls schiebt alle Schuld von sich. „Unser Unternehmen hat weder Betonplatten geflext und nicht ordnungsgemäß herstellt, noch gefährliche Stolperfallen durch nicht richtig verschlossene Radwege hinterlassen“, sagt er. „Es gab zwar kleine Mängel in der Bauphase, die jedoch im Bereich von ,normalen’ Nacharbeiten behoben werden.“ TM-Net und die von Bungalski eingesetzten Baufirmen, Betriebe aus der Region, sie arbeiteten sehr eng mit der Stadt Verden zusammen und stünden in regelmäßigem Austausch mit den Verantwortlichen im Rathaus. „Zu keinem Zeitpunkt wurden uns von der Stadt Beschwerde über stark mangelhafte Arbeiten zugetragen beziehungsweise Bauarbeiten gestoppt. Das kann allenfalls bei unserem Wettbewerber der Fall gewesen sein. Im Gegenteil: Wir haben sogar angeboten, Bäume zu pflanzen und die Verlegung rund um den Baumbestand vorab zu besprechen.“

Würden seitens der Stadt oder der Anwohner Beschwerden an TM-Net herangetragen, würden diese „selbstverständlich ernstgenommen und umgehend bearbeitet und behoben“. Aus diesem Grunde setze man auf örtliche Tiefbauunternehmen wie Bartz Bau, MS Schröder Bauservice und Nürnberg.

Vor Ort indes entpuppt es sich zuweilen als Sisyphus-Arbeit, den Schuldigen herauszufiltern. Nach nur wenigen Tagen sind die Bagger von der Bildfläche verschwunden. Wer zu wem gehört, bleibt für viele Anlieger ein Geheimnis, und noch ein Stück komplizierter stellt sich offenbar das interne Geflecht der Unternehmen dar. „In der Öffentlichkeit ist nicht hinlänglich bekannt, dass hinter der Glasfaser Nordwest ein Zusammenschluss der marktführenden Unternehmen Deutsche Telekom und EWE stehen“, so Bungalski.

Das Beispiel Osterkrug. Wieder mal eine laienhaft ausgeführte Verlegearbeit. Ein üppiges Loch im Boden klaffte neben dem Gehsteig. Ein Stück gelbes Flatterband lugte noch heraus. Die Behörden griffen schon den Fall auf. Hier allerdings konnte Bungalski schnell reagieren: „In der Straße waren wir (noch) nicht.“

Und so sah der Gehweg nachher aus. © Privat