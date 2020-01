Als Störtebeker um die Stadt verdient gemacht

Verden – Als Pirat Klaus Störtebeker mit Wams und Rauschebart haben viele Dieter Jorschik noch vor Augen. Der Schauspieler und Lektor, der lange Zeit in Verden gelebt und gearbeitet hat, ist tot. Wie die Stadt Verden gestern mitteilte, ist Dieter Jorschik bereits am 21. Dezember vergangenen Jahres verstorben.

„Durch sein herausragendes Engagement als Verdener Störtebeker und für die Lätare-Spende hat er sich in besonderer Weise um das Wohl der Stadt verdient gemacht“, würdigt die Pressemitteilung aus dem Rathaus den Verdener. Daher habe Dieter Jorschik auf Beschluss des Rates vom 15. Mai 2012 die Verdienstmedaille der Stadt Verden (Aller) erhalten.

Jorschik stammt aus Leitmeritz im heutigen Tschechien. Er wuchs im Rheinland auf und studierte die Schauspielkunst an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Stuttgart.

Seine Theaterengagements führten ihn unter anderem auch nach Verden. Neben dem Schauspiel arbeitete er jahrelang auch freischaffend für den Rundfunk. Seit 1980 war Dieter Jorschik als Lektor im Theaterverlag Mahnke in Verden beschäftigt.

Im Laufe der Zeit trat sein Interesse an der Inszenierung in den Vordergrund, dies führte ihn an zahlreiche Theater in Norddeutschland. Unter anderem inszenierte der Theatermann die Freilichtspiele vor dem Schloss zu Jever und schrieb hierfür mehrere Stücke.

Auch in Verden hat Dieter Jorschik hin und wieder Theateraufführungen organisiert. Hierzu gehörte auch ein Auftritt mit dem Titel „Der Verdener Streit“ gemeinsam mit Dr. Björn Emigholz im Rahmen eines Empfanges des Niedersächsischen Städte- und Gemeindetages in Verden. Bei dem Stück handelte es sich um eine Fechtszene und um den Streit eines Kapitäns aus Bremen mit einem Landjunker aus Verden um ein Fass Heringe. Das Stück wurde auch zum Tag der Niedersachsen noch einmal aufgeführt.

Zur Lätare-Spende 1995 und 1996 empfing Dieter Jorschik als „Zeremonienmeister“ mit Stab und im Barock-Kostüm die Gäste zum Heringsessen.

Seinen ersten Auftritt als Klaus Störtebeker hatte der Schauspieler zur Lätare-Spende am 23. März 1998. Zusammen mit Gerhard Glogowski, Heiner Geißler und Reinhard Metz verteilte er dabei Brot und Heringe ans Verdener Volk. Die Auftritte des leibhaftigen Störtebeker vor dem Rathaus und beim anschließenden Heringsessen waren von Anbeginn ein großer Erfolg für die Veranstaltung.

Klaus Störtebeker alias Dieter Jorschik verstärkte durch seine Auftritte das Medienecho auf die Lätare-Spende. Hierzu gehören unzählige Zeitungsberichte und Fotos, vor allem aber auch viele Radio- und Fernsehberichte bis hin zum Verdener Beitrag in einem Störtebeker-Film.

Insgesamt 15 Jahre lang engagierte sich Jorschik als Autor, Regisseur und Hauptdarsteller für die Lätare-Spende. Er verkörperte hervorragend Klaus Störtebeker und hat als wahrhaftiger Experte viel über den Piraten, die Liekedeeler und die Lätare-Spende vermittelt. Sein herausragendes Engagement hat wesentlichen Anteil an der inzwischen überregionalen Bedeutung und Aufmerksamkeit für die Lätare-Tradition.

Als Autor und Regisseur für die ersten Domfestspiele 1998 in Verden engagierte sich Jorschik auch mit großem Erfolg für „Das Geheimnis des Bischofs von Verden“ und setzte auch dort wichtige Impulse für den langanhaltenden Erfolg der Verdener Festspiele.